चुलत भावाच्या लग्नात हृतिक रोशननं केला आपल्या मुलांसह डान्स, व्हिडिओ व्हायरल...
हृतिक रोशननं आपल्या मुलांसह त्याच्या चुलत भावाच्या लग्नात खूप जबरदस्त डान्स केला आहे. आता त्याचा डान्सचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 24, 2025 at 11:03 AM IST
मुंबई : अभिनेता हृतिक रोशननं त्याचे मुले, हृहान आणि हृदानसह त्याचा चुलत भाऊ ईशान रोशनच्या लग्न समारंभात हजेरी लावली. त्याची गर्लफ्रेंड, अभिनेत्री सबा आझाद देखील त्यांच्याबरोबर होती. लग्नातील अनेक व्हिडिओ समोर आले आहेत. दरम्यान एका व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये हृतिक रोशन आपल्या दोन्ही मुलांबरोबर डान्स करताना दिसत आहे. याशिवाय हृहान आणि हृदानबरोबर हृतिक रोशनची गर्लफ्रेंड सबा आझाद आणि त्याची भाची सुरानिका सोनी आणि चुलत बहीण पश्मीना रोशन देखील सामील झाल्या आहेत. या सर्वांचा डान्स खूप दमदार आहे.
हृतिक रोशननं मुलांसह केला धमाकेदार डान्स : हृतिक रोशन आणि त्यांच्या मुलांनी 1999च्या 'इश्क तेरा तडपावे'वर डान्स केला आहे. या कार्यक्रमासाठी हृदाननं पांढऱ्या रंगाच्या शर्टवर काळ्या रंगाच जॅकेट परिधान केले होते. तसेच हृहाननं पूर्ण पांढऱ्या रंगाचा पोशाख घातला होता. याशिवाय हृतिक रोशननं काळ्या रंगाचा ड्रेस परिधान केला होता. आता या व्हिडिओवर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. या व्हिडिओवर एका चाहत्यानं लिहिलं, 'हृतिक रोशनच्या मुलांना सर्व चांगल्या गोष्टी वारशामधून मिळाल्या आहेत.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं,' रोशन भाई फक्त नाचत नाही, तर तो स्टेजवर आग लावत असतो! ईशानच्या लग्नातील शोस्टॉपर!' आणखी एकानं लिहिलं, 'हृतिकचा डान्स पाहणे मंत्रमुग्ध करणारा आहे.' याशिवाय अनेकजण या व्हिडिओवर हॉर्ट आणि फायर इमोजी शेअर करत आहेत. तसेच आता सोशल मीडियावर काही व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत, ज्यामध्ये सबाची तब्येत ठीक नसल्याचं दिसत आहे. याशिवाय तिन सोशल मीडियाद्वारे ती ठीक नसल्याचं देखील सांगितलं आहे.
The Roshan boys rock the dance floor at Eshaan’s wedding. #HrithikRoshan #HrehaanRoshan #HridaanRoshan pic.twitter.com/xMwcG8c2jD— HrithikRules.com (@HrithikRules) December 23, 2025
हृतिक रोशननं चुलत भावाच्या लग्नात लावली हजेरी : मंगळवारी 23 डिसेंबर रोजी हृतिकचे वडील, चित्रपट निर्माते राकेश रोशन यांनी इंस्टाग्रामवर कुटुंबाचा फोटो शेअर केला. यामध्ये त्यांनी 'ईशान रोशननं ऐश्वर्याशी लग्न केलं, देव त्यांना आशीर्वाद देवो!' अशी पोस्ट शेअर केली होती. दरम्यान या लग्नाच्या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला, हृतिकनं आपल्या गर्लफ्रेंड सबासह एक स्टायलिश एन्ट्री केली. कार्यक्रमस्थळाबाहेर वाट पाहणारे फोटोग्राफर्सचं संपूर्ण लक्ष त्यांच्याकडे होते. यानंतर अभिनेता मुलांसह कार्यक्रमस्थळी दाखल झाला. यानंतर राकेश रोशन देखील त्याच्या मुलीसह कार्यक्रमस्थळी स्पॉट झाले. यानंतर दोघांनीही हसून कॅमेऱ्यांसमोर पोझ दिली.
