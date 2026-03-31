यो यो हनी सिंगच्या कॉन्सर्टबद्दल वाद, पोलिसांनी गुन्हा केला दाखल...
प्रसिद्ध गायक आणि रॅपर हनी सिंगच्या कॉन्सर्टबद्दल आता वाद सुरू आहे. या गायकाच्या कॉन्सर्टमध्ये लेझर लाईट्सचा वापर करण्यात आला, त्यामुळं पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 31, 2026 at 10:21 AM IST
मुंबई : प्रसिद्ध गायक आणि रॅपर यो यो हनी सिंगचा मुंबईतील कॉन्सर्ट हा आता वादात सापडला आहे. पोलिसांनी पूर्वसूचना दिल्यानंतर देखील, विमानतळाच्या प्रतिबंधित क्षेत्राजवळ बेकायदेशीर लेझर लाईट्स वापर केला. आता आयोजकांवर चांगली कारवाई होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हवाई सुरक्षाविषयक चिंतांमुळं अधिकाऱ्यांनी अशा लाईट्सच्या वापर करण्याची परवानगी नाकारली होती, मात्र कार्यक्रमाच्या आयोजकांनी तरीही शोमध्ये लेझर लाईट्सचा वापर केला. या उल्लंघनानंतर, पोलीस हे कठोर कारवाई करत आहे. आता हवाई क्षेत्राच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कार्यक्रमाच्या प्रतिनिधीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
हनी सिंगच्या कॉन्सर्टमध्ये लेझर लाईट्सच्या वापर : 28 मार्च रोजी मुंबईतील एमएमआरडीए मैदानावर झालेल्या हनी सिंगच्या कॉन्सर्टमध्ये बेकायदेशीर लेझर लाईट्स वापर करण्यात आल्यानंतर हा वाद सुरू झाला. विमानतळ क्षेत्राजवळ लेझर लाईट्सचा वापरण्यास मनाई असते. मात्र कार्यक्रमाच्या आयोजकांनी त्याकडं दुर्लक्ष केलं. या घटनेनंतर कार्यक्रमाच्या सुरक्षा मानकांचे पालन आणि आयोजकांच्या जबाबदारीबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आता पोलिसांनी तमन्ना वर्ल्डवाइडचे प्रतिनिधी इंद्रजित सिंग यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
कॉन्सर्टमध्ये पोलिसांच्या नियमांचे उल्लंघन : पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये सांगण्यात आलं आहे की, पोलिसांना अधिकृतपणे कळवण्यात आलं होतं की, कॉन्सर्टला केवळ सुमारे 12,000 लोक उपस्थित राहतील मात्र, या कार्यक्रमात प्रत्यक्षात 18000 ते 20000 पेक्षा जास्त प्रेक्षक होते. मोठ्या गर्दीमुळं पोलिसांसमोर मोठे सुरक्षा आव्हान निर्माण झाले. याशिवाय बेकायदेशीर लेझर लाईट्सच्या वापर केल्यामुळं विमानतळ परिसरालाही धोका निर्माण झाला होता. दरम्यान हनी सिंगनं शनिवार, 28 मार्च रोजी वांद्रे येथील मुंबई एमएमआरडीए मैदानावर आपल्या 'माय स्टोरी – इंडिया चॅप्टर' टूरद्वारे प्रेक्षकांची मनं जिंकली. हनीनं 'डोप शॉप', 'ब्लू आईज', 'देसी कलाकार', 'ब्राऊन रंग', 'मिलियनेअर', आणि 'लुंगी डान्स' यांसारख्या आपल्या हिट गाणी दिली आहे. त्याची गाणी ही खूप हिट झाली आहेत. हनी सिंगचा कॉन्सर्ट टूर 4 एप्रिल रोजी पुणे, 11 एप्रिल रोजी कोटा, 25 एप्रिल रोजी इंदूर, 2 मे रोजी लखनौ आणि 9 मे रोजी कोलकाता येथे होणार आहे. यानंतर त्यांचा शेवटचा कॉन्सर्ट हा बंगळूरुमध्ये 16 मे रोजी होणार आहे.