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समय रैनाच्या 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीझन 2'मुळं हनी सिंग आणि बादशाह चर्चेत, व्हिडिओ व्हायरल...

समय रैनाच्या 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीझन 2'मधील एक क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर हनी सिंगनं बादशाहबद्दल एक विधान केलं आहे.

Honey Singh and Badshah
हनी सिंग आणि बादशाह (Photo - IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 11, 2026 at 12:47 PM IST

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हैदराबाद : कॉमेडियन समय रैना पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्याच्या लोकप्रिय शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीझन 2'चा एक विशेष भाग ऑनलाइन व्हायरल झाला. केलेल्या विनोदामुळं रॅपर बादशाह आणि यो यो हनी सिंग यांच्यातील वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहेत. या नव्या वादामुळं त्या व्हायरल क्लिपवर हनी सिंगची टिप्पणीही पुन्हा व्हायरल झाली आहे, यामध्ये त्यानं बादशाहला 'मेरी नालायक औलाद' असल्याचं म्हटलं आहे.

समयनं गायलं गाणं : 10 ऑगस्ट 2026 रोजी यूट्यूब चॅनेलच्या सदस्यांसाठी रिलीज झालेल्या बोनस एपिसोडमध्ये खूप अनोखा ठरला. यावेळी, होस्ट-लेखक हर्ष लिंबाचिया, सौरव जोशी आणि कॉमेडियन रजत सूद बादशाहसह 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीझन 2'मध्ये दिसले. या एपिसोडमध्ये, एका स्पर्धकाच्या परफॉर्मन्सनंतर, समयनं एक लहान गाणं गायलं आणि बादशाहला त्याच्या नावाबद्दल विचारलं, ज्यानं प्रेक्षकांना हनी सिंगशी संबंधित एका जुन्या घटनेची आठवण करून दिली. शोमध्ये, समयनं माईक उचलला, ट्यूनिंगबद्दल विनोद केला आणि गाणं सुरू केलं. नंतर, या भागाची क्लिप एक्स वर दाखवण्यात आली "#SamayRaina Very Badasted To Badshah, His Expressions." कॅप्शनसह शेअर केले. गाण्यात समय म्हणाला, 'मी यो यो हनी सिंगचा चाहता आहे' आणि नंतर 'ब्राऊन रंग'चा उल्लेख केला, ज्याला अनेक दर्शकांनी हनी सिंग आणि बादशाह यांच्यातील भांडणाशी जोडलं.

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'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' (Honey Singh IG post)

बादशाह आणि हनी सिंगचा वाद : बादशाह आणि हनी सिंग हे एकेकाळी हिप-हॉप ग्रुप सदस्य होते, परंतु नंतर त्यांचे व्यावसायिक सहकार्य संपुष्टात आलं. यानंतर या दोघांमध्ये गाण्यांबाबत अनेक वाद निर्माण झाले आहेत, सर्वात मोठा वाद म्हणजे 'ब्राऊन रंग' गाण्याविषयी होता. बादशाह म्हणतो की, त्यानं गीते लिहिली आहेत, तर हनी सिंगनं सुरांची रचना केली आहे. जुलै 2025मध्ये हा मुद्दा पुन्हा समोर आला, जेव्हा बादशाहनं हनी सिंगशी संबंधित सोशल मीडिया पोस्टवर 'क्रेडिट' टिप्पणी केली.

हनी सिंगची पोस्ट : त्याच एपिसोडमध्ये समयनं बादशाहला त्याच्या स्टेजच्या नावामागील कथा विचारली. हे नाव त्यानं स्वतः ठेवल्याचं बादशाहनं सांगितलं. त्यानंतर लगेचच, दर्शकांनी दोन रॅपर्सचा संभाषणाचा एक जुना व्हिडिओ शेअर केला, ज्यामध्ये बादशाहनं हनी सिंग हे नाव दिल्याचं सांगितलंय. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर हनी सिंगनेही तो त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीजवर शेअर केला आणि लिहिलं,'मेरी नालायक औलाद.'

बादशाहचे खोटे उघड : हा भाग 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीझन 2'चा दुसरा बोनस भाग होता. शोचे सर्व भाग नेटफ्लिक्सवर स्ट्रीम होत आहे, परंतु बोनस भाग अनियमित अंतरानं येतात. पहिला बोनस भाग 27 जुलै 2026 रोजी रिलीज झाला होता, ज्यामध्ये राघव जुयाल, निहारिका एनएम, रोहन जोशी आणि मुनावर फारुकी दिसले होते.

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