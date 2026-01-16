वादग्रस्त विधान केल्यानंतर हनी सिंगनं मागितली माफी, व्हिडिओ व्हायरल...
हनी सिंगचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. यात त्यानं वादग्रस्त विधान केलं होतं. आता त्यानं एक दुसरा व्हिडिओ शेअर करून माफी मागितली आहे.
मुंबई - दिल्लीतील अलीकडेच झालेल्या एका कार्यक्रमातील हनी सिंगचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. या व्हिडिओमध्ये त्यानं असं काही म्हटलं, ज्यामुळं तो चर्चेत आला होता. त्यांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला होता. या व्हिडिओमुळं लोकांनी त्याला खूप ट्रोल केलं होतं. त्यानं या व्हिडिओमध्ये अश्लील विधान केलं होतं. यानंतर अनेकांना त्याचा राग आला होता. आता गायकानं सोशल मीडियाद्वारे आपल्या चुकीबद्दल माफी मागितली आहे. त्यानं सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये त्यानं म्हटलं, "मी शोमध्ये फक्त पाहुणा होतो आणि कॉन्सर्टच्या दोन दिवस आधी, मी एका स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि लैंगिक तज्ञांना भेटलो. जेव्हा मी त्यांच्याशी बोललो तेव्हा त्यांनी तरुण पिढी लैंगिक आजारांनी कशी ग्रस्त आहे हे स्पष्ट केले. बरेच लोक असुरक्षित लैंगिक संबंधात गुंततात. मी शोमध्ये परतलो आणि जेव्हा मी प्रेक्षकांमध्ये Gen-Zला पाहिले तेव्हा मला वाटले की मी त्यांना प्रोटेक्शन वापरण्याबद्दल त्यांच्याच शैलीत समजावून सांगावे."
हनी सिंगनं मागितली माफी : यानंतर त्यानं पुढं आपल्या व्हिडिओमध्ये म्हटलं, "मला वाटले की, मी Gen-Zला वापरत असलेली भाषा आणि मजकूर अशा प्रकारे वापरेन की, ते चांगल्या प्रकारे समजू शकतील. यानंतर काही लोकांना माझी भाषा आवडली नाही, म्हणून ज्यांना ती अयोग्य वाटली त्यांची मी माफी मागतो. मी पुन्हा ती चूक करणार नाही आणि माझ्या भाषेवर नियंत्रण ठेवेन. या गोष्टी चुकीच्या पद्धतीनं कशा संपादित आणि फॉरवर्ड केल्या जाऊ शकतात याची मी काळजी घेईन. असो, मी सर्वांची माफी मागतो." यानंतर या व्हिडिओवर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. तसेच हनी सिंगला पाठिंबा देत आहेत.
हनी सिंगला दिला चाहत्यांनी पाठिंबा : या व्हिडिओच्या पोस्टमध्ये एका चाहत्यानं लिहिलं, 'तू माफी मागितली, हे चांगले आहे. खूप कमी लोक असे करू शकतात.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'ठीक आहे भाऊ, आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत यो यो हनी सिंग.' आणखी एकानं लिहिलं, 'पाजी, जे काही झालं ते विसरून जा, लोकांचं काम आहे बोलण्याच.' याशिवाय अनेकजण या व्हिडिओच्या पोस्टमध्ये हॉर्ट इमोजी शेअर करत आहेत. तसेच हनी सिंगला त्याच्या पंजाबी इंडस्ट्रीमधील लोकही ट्रोल करत आहेत, मात्र माफी मागितल्यानंतर त्याला त्याच्या चाहत्यांचा पाठिंबा मिळत आहे.
