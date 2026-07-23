हिंदी आणि मराठी कलाकारांनी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ उठवला आवाज...
हिंदी आणि मराठी कलाकारांनी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ आवाज उठवला आहे. अनेक स्टार्सनं सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 23, 2026 at 3:42 PM IST
हैदराबाद : दिल्लीतील जंतर मंतर येथे नीट पेपरफुटीविरोधात कॉकरोच जनता पार्टीनं केलेल्या आंदोलनावर आता अनेक हिंदी आणि मराठी चित्रपटसृष्टीतील स्टार्सनं आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. दरम्यान सोशल मीडियावर 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या आंदोलनाची चर्चा होताना दिसत आहेत. तसेच सीजीपीच्या 'चलो संसद' या आंदोलनादरम्यान लाठीमार करण्यात आला. अनेक आंदोलक यामध्ये जखमी देखील झाले आहेत. सोशल मीडियावर विद्यार्थ्यांबद्दल सहानुभूती मिळत असून त्यांचे कौतुक केले जात आहे.
आर माधवननं दिली प्रतिक्रिया : पेपरफुटीविरोधात हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता आर माधवननं लिहिलं, 'राष्ट्रउभारणीसाठी शिक्षण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक निष्पक्ष, गुणवत्तेवर आधारित शिक्षण प्रणाली मिळण्याचा हक्क आहे. भारताच्या तरुणांमध्ये प्रचंड क्षमता आहे यावर माझा नेहमीच विश्वास असल्यानं, आज अनेक विद्यार्थी आणि पालकांची चिंता आणि निराशा मी समजू शकतो. शिक्षण प्रणालीनं आत्मविश्वास, निष्पक्षता आणि संधीची भावना रुजवली पाहिजे. परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटण्यासारख्या घटनांमुळं हा आत्मविश्वास डळमळीत होतो आणि असंख्य तरुण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आशा, मेहनत आणि स्वप्नांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, विशेषतः भारतासारख्या देशात, जिथे गरिबीतून बाहेर पडण्यासाठी शिक्षण हेच एकमेव शस्त्र आहे. मी सरकारला आवाहन करतो की, दोषी आढळलेल्या प्रत्येकाला जलद आणि कठोर शिक्षा दिली जावी. शिक्षा इतकी कठोर आणि स्पष्ट असली पाहिजे की, भविष्यात कोणीही आपल्या तरुणांचे भविष्य धोक्यात घालण्याचे धाडस करणार नाही. या घटनेशी संबंधित पूर्वीच्या त्रुटी मान्य करूनही, मला खात्री आहे की आमचे सरकार आवश्यक सुधारणात्मक पावले उचलेल, व्यवस्था अधिक मजबूत करेल आणि येणाऱ्या पिढ्यांसाठी शिक्षणाचा सन्मान जपेल. आज जे तरुण अस्वस्थ किंवा निराश वाटत आहेत, त्यांना मी आवाहन करतो की त्यांनी धीर सोडू नये. तुमची प्रतिभा, तुमची निष्ठा आणि तुमचे चारित्र्य कोणत्याही व्यवस्थेच्या त्रुटींपेक्षा कितीतरी पटीनं श्रेष्ठ आहे. कठोर परिश्रम करत राहा, स्वतःवर विश्वास ठेवा आणि छोट्या अडथळ्यांना तुमच्या भविष्यावर सावट टाकू देऊ नका.' आता माधवनच्या या पोस्टवर अनेकजण त्याला सोशल मीडियावर ट्रोल करत आहेत.
आलिया भट्टची पोस्ट : बॉलिवूड अभिनेत्री आलिया भट्टनं 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) च्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाबाबत आपली भावना व्यक्त केली. शिक्षण व्यवस्थेतील समस्या आणि NEET पेपरफुटीच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे कौतुक करताना आलिया भट्ट म्हणाली, "गेल्या काही दिवसांनी माझे मन तुडले आणि पुन्हा पुन्हा आशेनं ते जोडलेही. ठामपणे उभे असलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे एक स्वप्न, कुटुंबाची आशा आणि असंख्य त्यागांचा प्रवास दडलेला असतो. ते केवळ स्वतःचेच नाही, तर त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या प्रत्येकाचे प्रतिनिधित्व करतात आणि त्याचवेळी त्यांच्या नंतर येणाऱ्यांसाठी एक चांगला मार्ग तयार करतात. त्यांच्या धैर्यामुळं मला नम्रता वाटते. त्यांचा दृढनिश्चय आपल्या सर्वांसमोर आरसा धरतो आणि विचारतो की, आपण खरोखरच त्या लोकांचे म्हणणे ऐकत आहोत का, जे या देशाच्या उद्याचे वारसदार असतील आणि भविष्य घडवतील? विद्यार्थ्यांसाठी. विद्यार्थ्यांकडून. भविष्य त्यांचेच आहे. जय हिंद.'
We should have listened when one child cried.— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) July 23, 2026
Instead, we waited until far too many of our children died.
A system where coaching replaces learning, anxiety replaces curiosity, and criminality replaces merit is rotten.
A nation has failed when its children are met with…
कमल हासन यांनी केला निषेध : अभिनेते आणि खासदार कमल हासन यांनी आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीमाराचा निषेध केला. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'जेव्हा एका मुलानं आक्रोश केला होता, तेव्हाच आपण त्यांचे म्हणणे ऐकायला हवे होते. त्याऐवजी, आपण खूप सारी मुले मरेपर्यंत वाट पाहिली. ज्या व्यवस्थेत शिक्षणाची जागा 'कोचिंग' घेते, कुतूहलाची जागा चिंता घेते आणि गुणवत्तेची जागा गुन्हेगारी घेते, ती व्यवस्था सडलेली असते. जेव्हा देशातील मुलांना उत्तरांऐवजी बॅरिकेड्स आणि लाठ्यांचा सामना करावा लागतो, तेव्हा तो देश अपयशी ठरतो.'
अभिनेत्यानं सध्या रुग्णालयात असलेल्या सोनम वांगचुक यांना त्यांचे सुरू असलेले उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. त्यांनी पुढं लिहिलं, 'वांगचुक , पुढील प्रवासासाठी देशाला तुमच्या सद्सद्विवेकबुद्धीची गरज असेल. कृपया तुमचे उपोषण थांबवा. भारतातील मुलांनो, तुम्ही आमच्यापैकी सर्वोत्तम आहात. तुम्ही तुमचे कर्तव्य बजावले आहे. आता देशानं तुमच्याप्रती आपले कर्तव्य बजावण्याची वेळ आली आहे. तुमची स्वप्ने आमच्या अपयशापेक्षा नेहमीच मोठी असोत.
वाणी कपूर आणि इमरान खाननं दिला विद्यार्थ्यांना पाठिंबा : अभिनेत्री वाणी कपूरनं सांगितलं की,'या संपूर्ण आंदोलनादरम्यान माझी सहानुभूती तरुणांबरोबर होती आणि मला आशा आहे की त्यांच्याशी सहानुभूती, समज आणि त्यांचे म्हणणे खऱ्या अर्थानं ऐकून घेण्याची तयारी या भावनेनं वागले जाईल.' मुंबईत आयोजित सीजीपीए निषेध मोर्चात हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता इमरान खानही सहभागी झाला. त्याच्या उपस्थितीमुळं लोकांचं लक्ष या आंदोलनाकडं वेधलं गेलं आणि सोशल मीडियावर त्याबाबत चर्चांना उधाण आलं.
छाया कदम व्यक्त केल्या भावना : दरम्यान या प्रकरणी मराठी अभिनेत्री छाया कदमनं देखील एक सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये तिनं लिहिलं, 'माझी पुढची पिढी शिक्षणासाठी रस्त्यावर उतरली आहे. माझ्या घरात देखील विद्यार्थी आहेत. एक पालक आणि या देशाची नागरिक म्हणून माझ्या पुढच्या पिढीला आधार देणे हे मी माझे नैतिक कर्तव्यच समजते. मी एक नागरिक म्हणून, एक पालक म्हणून मला अभिमान आहे की, आपली ही पिढी आंदोलनातून, चळवळीतून घडत आहे …माझ्या या लेकरांच्या या शांततामय आंदोलनाला सलाम.'
सुबोध भावेनं केली चिंता व्यक्त : मराठी अभिनेता सुबोध भावे याप्रकरणी चिंता व्यक्त करत लिहिल होतं, 'तो नसतो तेव्हा विसंवाद सुरू होतो. आंदोलन करणारे तरुण ही याच देशाचे आहेत आणि काठ्या चालवणारे ही. निर्णय घेणारे ही याच देशाचे आहेत आणि भरडले जाणारे ही. हा प्रश्न या देशातील स्वप्नं बघणार्या लाखो तरुणांच्या किंबहुना आपल्याच देशाच्या भविष्याचा आहे. ज्यांच्या हातात निर्णय घेण्याची क्षमता आणि अधिकार आहेत, त्यांनी संवेदनशील होऊन निर्णय घ्यावा हीच विनंती आणि इच्छा. भारतीय एकमेकांशी झुंजताना पाहणे ही काही फार सुखावह गोष्ट नक्कीच नाही. शरीरावर झालेल्या जखमा भरून येतील, पण मनावर झालेल्या जखमा खोल जाण्याआधी संवाद घडो हीच प्रार्थना जय हिंद फक्त एक भारतीय नागरिक.'
रसिका सुनील केलं समर्थन : तसेच अभिनेत्री रसिका सुनीलनं सोशल मीडियावर पोस्ट करत लिहिलं की, 'घरी पोहोचल्यावर आज अखेर इंस्टाग्रामवरील दिवसभरातील त्या सगळ्या भयावह पोस्ट पाहण्याची संधी मिळाली. हे सगळं पाहून मन अक्षरशः तुटत आहे. असहाय्य वाटतंय, रागही येतोय. हे अजिबात योग्य नाही! लाज वाटली पाहिजे. लोकशाहीला श्रद्धांजली. एखाद्याला इतकंसं समजावून सांगण्यासाठी कुणीतरी पटकथा लिहून द्यावी लागेल का, की संवाद हाही एक पर्याय असू शकतो?'
सयाजी शिंदे पेपरफुटीवर दिला विद्यार्थ्यांना पाठिंबा : दरम्यान मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत काम करणारा सयाजी शिंदेनं देखील म्हटलं की, "आपल्याच माणसानं आपल्यावरच लाठीचार्ज करणं हे योग्य नाही. शेवटी ही आपलीच माणसं आहेत. ती आपल्या चांगल्यासाठी लढत आहेत. ही लोकशाही आहे. यापद्धतीनं लाठीचार्ज केला नाही पाहिजे. सरकारनं विद्यार्थ्यांचा विश्वास निर्माण होईल अशी परिस्थिती निर्माण केली पाहिजे. म्हणजे आता जी परिस्थिती आहे ती टळेल. राजीनामा म्हणजे सिस्टिम बदलली पाहिजे. ती व्यक्ती बदलली पाहिजे. कारण त्यांनी याबाबत लक्ष दिलं नाही. तशी चांगली व्यक्ती आणि चांगला विश्वास. आपल्याला चांगली सर्व्हिस मिळावी म्हणून आपण सरकारला निवडून देतो. तर तसं त्यांनी वागलं पाहिजे, म्हणजे मग या पद्धतीचं आंदोलनं होणार नाहीत."
तसेच अभिनेत्यानं सोनम वांगचुक यांच्याविषयी बोलताना सांगितलं की, "मी सोनम वांगचुक यांना खरंच खूप मानतो. अशी माणसं दुर्मिळ आहेत. मी त्यांना प्रत्यक्ष भेटलोय, बोललोय. आमचे विचार एकमेकांशी जुळणारे आहे. असं वाटतं ही माणसं आपल्यापेक्षा जास्त चांगली आहेत. आणि या माणसांची आपल्या देशाला गरज आहे. सरकारनं सगळ्याच गोष्टींचा विचार केला पाहिजे. आपलं सरकार असतं, आपण निवडून दिलेलं असतं तर असं नाही चालेल ना!" आता हे आंदोलन खूप भव्य झालंय.