गायक हिमेश रेशमिया साई चरणी नतमस्तक... साईबाबांच्या आशीर्वादानं 'आप का सुरूर' अल्बम जगातील दुसऱ्या क्रमांकावर..
गायक हिमेश रेशमियानं आपल्या कुटुंबासह शिर्डीमध्ये जाऊन साईबाबांचं दर्शन घेतलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 29, 2025 at 3:18 PM IST|
Updated : November 29, 2025 at 3:31 PM IST
शिर्डी : "अनेक वर्षांपासून साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत येत आहे. माझा पहिला अल्बम 'आप का सुरूर' आला होता, त्यावेळी त्याची कॉपी घेऊन साईबाबांच्या दर्शनासाठी आलो होतो. साईबाबांच्या आशीर्वादानं माझा 'आप का सुरूर' हा अल्बम जगातला दोन नंबरचा ठरला," असं प्रसिद्ध गायक हिमेश रेशमिया यानं सांगितलं. गायक हिमेश रेशमिया यानं सहपरिवार शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतलं. दर्शनानंतर साईबाबा संस्थानच्या वतीनं मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी साई प्रसाद आणि शॉल देऊन त्यांचा सत्कार केला. साई दर्शनानंतर माध्यमांशी बोलताना हिमेश रेशमिया यानं सांगितलं की, "साईबाबांच्या मंदिर परिसरात आल्यानंतर एक वेगळाच आध्यात्मिक अनुभव लाभतो. साईबाबांच्या दर्शनासाठी दररोज हजारो भाविक येतात. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भाविकांची ये-जा असूनही मंदिर आणि परिसरातील स्वच्छता व व्यवस्था अत्यंत सुंदर राखली जाते. हे पाहून मनाला एक वेगळीच अनुभूती मिळते."
गायक हिमेश रेशमियानं घेतलं साईबाबचं दर्शन : "साईबाबा मंदिरात आणि परिसरात आल्यानंतर एक वेगळीच अनुभूती मिळत असल्यानं कायम मला साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत येण्याची संधी मिळत राहावी आणि मी कायम येत राहील," अशीही भावना यावेळी हिमेश यानं व्यक्त केली. साईबाबांचा आशीर्वाद माझ्या कुटुंबीयांवर कायम असाच रहो, अशीही प्रार्थना साईंच्या चरणी हिमेश रेशमिया यांनी केली. गायक हिमेश रेशमियांचा 2007 साली 'आप का सुरूर' हा अल्बम आला होता. त्याची कॉपी ते आपल्याबरोबर घेऊन येत साईबाबांच्या समाधी समोर ठेवून साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतलं होतं. त्यानंतर आज तब्बल 18 वर्षानंतर हिमेश रेशमिया साईबाबांच्या दर्शनासाठी आला.
हिमेश रेशमियाचं वर्कफ्रंट : हिमेश रेशमियानं बॉलिवूडमधील अनेक चित्रपटांना संगीत दिल आहे. यामध्ये त्यानं 'आशिक बनाया आपने'मधील टायटल सॉन्गला संगीत दिलं. हे गाणं खूप हिट झालं होतं. याशिवाय त्यानं 'अपने', 'क्या दिल ने कहा', 'मैं इश्क उसका', 'झलक दिखलाजा' आणि 'हुक्का बार' अशा अनेक गाण्यासाठी संगीत दिल आहे.
