इंडियन आयडॉल: लेजेंड्स रिटर्न'मध्ये हिमेश रेशमिया दिसणार, विजेत्यांची होईल पुन्हा स्पर्धा...
इंडियन आयडॉल: लेजेंड्स रिटर्न'चा प्रोमो रिलीज करण्यात आला आहे. या शोमध्ये परीक्षकाच्या खुर्चीवर हिमेश रेशमिया असणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 5, 2026 at 11:15 AM IST
हैदराबाद : 'इंडियन आयडॉल: लेजेंड्स रिटर्न'मधून परीक्षकाच्या खुर्चीवर परतण्यास सज्ज असलेला संगीतकार-गायक हिमेश रेशमिया पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. चॅनलनं त्यांच्या सोशल मीडिया हँडलवर एक नवीन प्रोमो शेअर केला आहे, ज्यामध्ये रेशमिया म्हणतो, "मी इंडियन आयडॉलच्या इतिहासातील सर्वात मोठी लढाई घेऊन येत आहे... चला सुरुवात करूया!" यानंतर त्यानं पुढं म्हटलं "जिथे आयडॉलचे स्टार्स पुन्हा एकदा स्वतःला सिद्ध करतील. कारण एकदा जिंकणे पुरेसे नाही, तुम्हाला पुन्हा पुन्हा जिंकावे लागेल."
गायक हिमेश रेशमियाचा प्रोमो आला समोर : रेशमिया दुसऱ्या एका प्रोमोमध्ये म्हणाला, "एका वर्षात 36 सुपरहिट गाणी... मायकल जॅक्सनच्या 'थ्रिलर' अल्बमनंतर जगातील दुसरा सर्वाधिक विकला जाणारा अल्बम, 'आप का सुरूर'... आणि 1300 ब्लॉकबस्टर हिट्सनंतरही, एक वेळ आली जेव्हा मला स्वतःला पुन्हा एकदा सिद्ध करावे लागले.." आपल्या कारकिर्दीच्या त्या टप्प्यावर आणि त्यानंतरच्या दृढनिश्चयावर विचार व्यक्त करताना त्यानं पुढं म्हटलं, "आणि मी यशस्वी झालो, कॅप मॅनिया टूर आणि ब्लूमबर्गच्या ग्लोबल पॉपस्टार यादीत स्थान मिळवणारा एकमेव भारतीय बँकर. एकदा जिंकणे पुरेसे नाही, तुम्हाला पुन्हा पुन्हा जिंकावं लागतं.."
विजेत्यांची होणार पुन्हा स्पर्धा : या सीझनच्या आणखी एका महत्त्वाच्या घटकाची झलक दाखवत त्यानं समारोप करत म्हटलं, "आता प्रश्न फक्त जिंकण्याचा नाही... तर तुमची ओळख जपण्याचा आहे... त्याचं नाव पुसलं जाईल की, पुन्हा प्रस्थापित होईल... पुढं काय होईल, हे फक्त काळच ठरवेल." या शोमध्ये परत येणाऱ्या स्पर्धकांमध्ये इंडियन आयडॉल सीझन 1चा विजेता अभिजीत सावंत आणि उपविजेता अमित सना, तसेच सीझन 10चा विजेता सलमान अली यांचा समावेश आहे. सीझन 12चा फायनलिस्ट मोहम्मद दानिश, सीझन 13ची फायनलिस्ट बिदिप्ता चक्रवर्ती आणि सीझन 16 चे उपविजेते अंशिका चोंकर, मनराज वीर व तनिष्क शुक्ला हे देखील या सीझनचा भाग आहेत. हा शो 17 ऑक्टोबर रोजी सोनी एंटरटेनमेंट टेलिव्हिजनवर प्रसारित होणार आहे.