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आसिम रियाझच्या अपमानजनक पोस्टनंतर हिमांशी खुरानानं दिलं चोख प्रत्युत्तर, पाहा पोस्ट

धर्मांतराशी संबंधित आरोपांवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, पंजाबी मॉडेल आणि अभिनेत्री हिमांशी खुरानानं एक्स बॉयफ्रेंड असीम रियाझला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.

Himanshi Khurana and Asim Riaz
हिमांशी खुराना आणि हिमांशी खुराना (Photo - IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 25, 2026 at 11:37 AM IST

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हैदराबाद : अभिनेत्री हिमांशी खुराना आणि असीम रियाझ सध्या चर्चेत आहे. भूतकाळातील नातेसंबंध आणि धर्मांतराशी संबंधित आरोपांवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, पंजाबी मॉडेल आणि अभिनेत्री हिमांशी खुरानानं तिचा एक्स बॉयफ्रेंड असीम रियाझला पुन्हा एकदा चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. तिनं सोमवारी संध्याकाळी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं,'माझा वैयक्तिक प्रवास सार्वजनिकरीत्या मांडताना मी नेहमीच आदर आणि भान राखले आहे, मग तो 'बिग बॉस'मधील अनुभव असो, माझा आध्यात्मिक प्रवास असो किंवा आरोग्याशी संबंधित बाबी असोत. मी माझ्या आयुष्यातील या गोष्टी प्रामाणिकपणे सांगितल्या आणि कोणाचाही अनादर करण्यासाठी किंवा कोणाला लक्ष्य करण्यासाठी त्यांचा कधीही वापर केला नाही. मी कधीही 'सक्तीचे धर्मांतर' झाल्याचं म्हटलं नाही. लोकांनी आणि प्रसारमाध्यमांनीच तो समज (नॅरेटिव्ह) पसरवला.'

हिमांशी खुरानाची पोस्ट चर्चेत : यानंतर हिमांशी खुरानानं पुढं सांगितलं की, 'जेव्हा तिनं पाहिलं की तिच्या आरोग्याची थट्टा केली जात आहे, तेव्हा तिनं यावर ठाम भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला. पण, जेव्हा माझ्या आरोग्याची थट्टा केली जाते आणि माझ्या संघर्षावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते, तेव्हा मला वाटते की आता एक मर्यादा आखण्याची वेळ आली आहे. जर आपण पुराव्यांबद्दल बोलणार असू, तर मग सर्वच गोष्टींवर बोलूया. धर्मांतराचे प्रकरण आणि हो, मी सहन केलेली हिंसा - यांबाबत मी तथ्ये आणि पुराव्यांच्या (सीसीटीव्ही फुटेज, रेकॉर्डिंग्ज... आशा आहे की तुम्हाला 27.11.23 ची ती सकाळ आठवत असेल) आधारे बोलेन, ' असं तिनं पुढं म्हटलंय. याशिवाय तिनं म्हटलं, 'जर तुम्हाला माझी प्रतिमा मलीन करायची असेल, तर हे लक्षात घ्या की वारंवार होणारा अपमान आणि अनादर सहन करूनही केवळ प्रतिमा जपण्यासाठी गप्प बसणारी किंवा पडद्याआड राहणारी मी आता राहिले नाही. विविध प्रॉडक्शन हाऊसेस आणि चॅनेल्समधील लोकांनी तुमची बाजू मांडली होती, पण मी आता त्यांच्यासारखी नाही. मी नेहमीच माझी प्रतिष्ठा जपली आहे आणि आदर दर्शविला आहे, मलाही तसाच आदर अपेक्षित आहे. जर त्या आदराची परतफेड होत नसेल, तर आता गप्प राहण्याचे माझ्याकडे कोणतेही कारण नाही. जर तुम्हाला 'पुराव्यांचा' खेळ खेळायचा असेल, तर तो प्रामाणिकपणे, तथ्ये, जबाबदारी आणि पूर्ण सत्यासह खेळूया.'

आसिम रियाझची पोस्ट : यानंतर तिनं पुढं लिहिलं, 'इतर लोक जेव्हा त्यांच्या अनुभवांबद्दल मोकळेपणानं बोलतात तेव्हा कोणालाही अडचण नसते, मग मी जेव्हा माझा प्रवास आणि मला मिळालेली शिकवण शेअर करते, तेव्हा लोकांना का समस्या असते, हे मला खरोखर समजत नाही. मी माझे अनुभव शेअर करण्याचे ठरवते तेव्हाच हे वेगळे का मानले जाते? हिमांशीचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा आसिमनं अलीकडेच पारस छाब्रासोबतच्या पॉडकास्टमध्ये केलेल्या एका टिप्पणीवर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्या पॉडकास्टमध्ये तिनं आपल्या मागील नात्यातील धार्मिक फरकांबद्दल भाष्य केलं होतं. आसिमनं कोणालाही धर्मांतर करण्यास सांगितलं असल्याचा आरोप ठामपणे फेटाळून लावला आणि या वादात धर्माचा वापर केल्याबद्दल टीका केली. आपल्या पहिल्या प्रतिक्रियेत आसिम म्हणाला, 'मी कधीही कोणाला धर्म बदलण्यास सांगितले नाही. एकदाही नाही.' 'बिग बॉस 13' दरम्यान भेटलेली ही जोडी काही वर्षे रिलेशनशिपमध्ये होती आणि 2023मध्ये त्यांनी वेगळे होत असल्याची घोषणा केली होती.

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