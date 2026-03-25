ETV Bharat / entertainment

'भूत बंगला'त अक्षय कुमारनं त्याच्यापेक्षा 26 वर्षांनी लहान असलेल्या नायिकेबरोबर केला रोमान्स, वयानं लहान असलेल्या अभिनेत्रींबरोबर अभिनेत्यांची बनली होती जोडी

अक्षय कुमार आणि वामिका गब्बी स्टारर 'भूत बंगला' चित्रपट लवकरच रिलीज होईल. आता जोडीच्या वयात अंतर असल्यामुळं सोशल मीडियावर चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाल्या आहेत.

Akshay Kumar Romances a Heroine 26 Years His Junior in 'Bhoot Bangla
'भूत बंगला'मध्ये अक्षय कुमार त्याच्यापेक्षा 26 वर्षांनी लहान असलेल्या नायिकेबरोबर रोमान्स करताना (पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 25, 2026 at 4:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : आगामी चित्रपट 'भूत बंगला'मध्ये सुपरस्टार अक्षय कुमार आणि पंजाबी अभिनेत्री वामिका गब्बी यांची फ्रेश जोडी प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. या चित्रपटामधील नुकतेच 'तू ही दिसदा' हे गाणं रिलीज करण्यात आलं होतं. यामध्ये या दोघांमध्ये चांगली केमिस्ट्री दाखविण्यात आली. आता अक्षय कुमार आणि वामिका गब्बी यांच्या वयाच्या अंतराबद्दल सोशल मीडियावर चर्चा सुरू आहेत. हिंदी चित्रपटांमध्ये वयस्कर पुरुष कलाकारांना त्यांच्यापेक्षा खूपच तरुण असलेल्या अभिनेत्रींना कास्ट करण्याची पद्धत गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू आहे, तरी हा मुद्दा आजही चित्रपट रसिकांमध्ये मोठ्या चर्चेचा विषय ठरतो. या मुद्द्यावर भाष्य करताना, अक्षय कुमारनं नुकत्याच एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत आपले विचार मांडले. वयाच्या अंतरावरून होणाऱ्या चर्चांबद्दल बोलताना तो म्हणाला, "तर मग काय झाले? आपण याआधी असे कधी पाहिले नाहीये का? हॉलिवूडमध्येही असे घडते. काही वेळा, ही पटकथेची (script) गरज असते. याशिवाय खऱ्या आयुष्यातही, अनेक लोक त्यांच्यापेक्षा वयानं मोठे किंवा लहान असलेल्या जोडीदाराशी लग्न करतात." ही चर्चा पुन्हा एकदा जोर धरत असताना, येथे अशा काही चित्रपटांवर एक नजर वळवूया, ज्यामध्ये बॉलिवूडचे आघाडीचे कलाकार त्यांच्यापेक्षा खूपच तरुण असलेल्या अभिनेत्रींबरोबर जोडी म्हणून दिसले आहेत.

वयात मोठे अंतर असलेल्या चित्रपटांची यादी

1. दबंग 3 - सलमान खान आणि सई मांजरेकर वयातील अंतर: 36 वर्षे

जेव्हा हा चित्रपट प्रदर्शित झाला, तेव्हा सलमान खान 54 वर्षांचा होता, तर सई मांजरेकर 18 वर्षांची होती.

2. सिकंदर - सलमान खान आणि रश्मिका मंदान्ना वयातील अंतर: 31 वर्षे

चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या सुमारास, सलमान खान 59 वर्षांचा होता आणि रश्मिका मंदान्ना 28 वर्षांची होती.

3. सम्राट पृथ्वीराज - अक्षय कुमार आणि मानुषी छिल्लर, वयातील फरक: 30 वर्षे

चित्रपट प्रदर्शित झाला त्या काळात, अक्षय कुमार 55 वर्षांचा होता, तर मानुषी छिल्लर 25 वर्षांची होती.

4. सूर्यवंशम - अमिताभ बच्चन आणि सौंदर्या, वयातील फरक: 30 वर्षे

जेव्हा हा चित्रपट प्रदर्शित झाला, तेव्हा अमिताभ बच्चन 57 वर्षांचे होते आणि सौंदर्या 27 वर्षांची होती.

5. लाल बादशाह - अमिताभ बच्चन आणि मनीषा कोईराला , वयातील फरक: 28 वर्षे

त्यावेळी, अमिताभ बच्चन 57 वर्षांचे होते, तर मनीषा कोईराला 29 वर्षांची होती.

6. टिकू वेड्स शेरू - नवाजुद्दीन सिद्दीकी आणि अवनीत कौर , वयातील फरक: 27 वर्षे

जेव्हा हा चित्रपट प्रदर्शित झाला, तेव्हा नवाजुद्दीन सिद्दीकी 48 वर्षांचा होता आणि अवनीत कौर 29 वर्षांची होती.

7. रब ने बना दी जोडी - शाहरुख खान आणि अनुष्का शर्मा , वयातील फरक: 23 वर्षे

हा चित्रपट प्रदर्शित झाला त्यावेळी, शाहरुख खान 43 वर्षांचा होता, तर अनुष्का शर्मा 20 वर्षांची होती.

8. डंकी - शाहरुख खान आणि तापसी पन्नू , वयातील फरक: 22 वर्षे

चित्रपट प्रदर्शित झाला त्यावेळी, शाहरुख खान 58 वर्षांचा होता आणि तापसी पन्नू 36 वर्षांची होती.

9. गजनी - आमिर खान आणि असिन, वयातील फरक: 20 वर्षे

जेव्हा 'गजनी' चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला, तेव्हा आमिर खान 43 वर्षांचा होता, तर असिन 23 वर्षांची होती.

10. हिम्मतवाला - अजय देवगण आणि तमन्ना भाटिया , वयातील फरक: 20 वर्षे

चित्रपट प्रदर्शित झाला त्यावेळी, अजय देवगण 43 वर्षांचा होता आणि तमन्ना भाटिया 23 वर्षांची होती.

11. धुरंधर: द रिव्हेंज - रणवीर सिंग आणि सारा अर्जुन, वयातील फरक: 20 वर्षे

नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या 'धुरंधर 2' या चित्रपटात, रणवीर सिंग (40) हा सारा अर्जुन (20) वर्षांची आहे, हे दोघेही या चित्रपटात जोडीदार दाखविले गेले आहे. या दोघांच्या वयात 20 वर्षांचा फरक आहे. बॉलिवूडमधील वयातील मोठ्या फरकावर आधारित प्रेमसंबंधांविषयीची चर्चा सातत्यानं सुरूच आहे. अक्षय कुमार आणि वामिका गब्बी यांच्या पडद्यावरील जोडीनंतर, हिंदी चित्रपटसृष्टीतील 'कास्टिंग'च्या निवडींबाबतच्या चर्चा पुन्हा होत आहेत.

TAGGED:

AKSHAY KUMAR
YOUNGER ACTRESSES
OLDER ACTORS AND YOUNGER ACTRESSES
अक्षय कुमार
BHOOT BANGLA MOVIE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.