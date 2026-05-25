हेमा मालिनी यांना मिळणार धर्मेंद्र यांचा 'पद्मविभूषण', कुटुंब आनंदी असल्याचं केलं उघड...
हेमा मालिनी या दिल्लीत असून त्या धर्मेंद्र यांचा 'पद्मविभूषण' पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी तिथे उपस्थित आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 25, 2026 at 2:45 PM IST
हैदराबाद : दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र यांना भारतीय चित्रपटसृष्टीतील अधिक काळाच्या योगदानाबद्दल देशाचा दुसरा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार, पद्मभूषण, देऊन मरणोत्तर सन्मानित करण्यात येत आहे. यानंतर सनी आणि बॉबी खूप आनंदी आहेत, असं सांगत हेमा मालिनी धर्मेंद्र यांच्या वतीनं मरणोत्तर पद्मभूषण पुरस्कार स्वीकारणार आहे. हेमा मालिनी या 25 मे 2026 रोजी दिल्लीत आहेत. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज स्टार धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर सुमारे दोन महिन्यांनी, भारत सरकारनं त्यांना देशाचा दुसरा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार, पद्मभूषण देऊन सन्मानित करण्याची घोषणा केली आहे. हेमा मालिनी यांनी एका मुलाखतीत म्हटलं आहे की, "हा माझ्यासाठी आणि माझ्या संपूर्ण कुटुंबासाठी खूप भावनिक क्षण आहे. या विशेष प्रसंगासाठी माझी मुलगी अहना माझ्याबरोबर दिल्लीला आली आहे. ईशालाही यायचं होतं, मात्र काही कारणांमुळं ती येऊ शकली नाही."
हेमा मालिनी यांनी व्यक्त केल्या भावना : सनी देओल आणि बॉबी देओल कुठं आहेत? असा प्रश्न केला असताना त्यांनी पुढं सांगितलं की, "सनी, बॉबी आणि कुटुंबातील सर्व सदस्य या सन्मानानं आनंदी आहेत. आमच्या कुटुंबासाठी हा खूप मोठा आणि महत्त्वाचा क्षण आहे, हे आम्हा सर्वांना माहीत आहे." दरम्यान धर्मेंद्र यांचं नोव्हेंबर 2025मध्ये निधन झालं. त्यांनी आपला 90वा वाढदिवस येण्यापूर्वी जगाचा निरोप घेतला. त्यांच्या निधनाच्या बातमीमुळं सर्वांना मोठा धक्का बसला होता. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धर्मेंद्र यांच्या निधनाबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त करत त्यांची आठवण काढली होती. त्यांनी लिहिलं होतं,'धर्मेंद्रजींच्या निधनानं भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एका युगाचा अंत झाला आहे. ते एक अद्वितीय चित्रपट व्यक्तिमत्व आणि एक असाधारण अभिनेते होते, ज्यांनी साकारलेल्या प्रत्येक भूमिकेत एक वेगळेच आकर्षण आणि सखोलता आणली. धर्मेंद्र हे लोकांच्या मनात आहे. धर्मेंद्रजी त्यांच्या अभिनयाबरोबरच त्यांच्या साधेपणा, नम्रता आणि प्रेमळ स्वभावासाठी ओळखल्या जात होते. या दुःखाच्या प्रसंगी त्यांच्या कुटुंबियांना, मित्रांना आणि असंख्य चाहत्यांना माझ्या संवेदना. ओम शांती."
धर्मेंद्र यांचं वर्कफ्रंट : दरम्यान चित्रपटात त्यांचा अभिनय हा उत्कृष्ट होता. धर्मेंद्र यांचं नोव्हेंबर 2025मध्ये निधन झालं. त्याचं 90व्या वाढदिवसाच्या दोन आठवड्यापूर्वी निधन झालं. धर्मेंद्र यांनी आपल्या कारकीर्दीत अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. त्यांनी 'शोले' , 'प्रतिज्ञा', 'चुपके चुपके', 'सत्यकाम' यासारख्या चित्रपटांमध्ये खूप जबरदस्त अभिनय केला आहे. या अभिनेत्याचा शेवटचा चित्रपट हा 'एक्कीस' होता. या चित्रपटामध्ये त्यांनी अमिताभ बच्चन यांचा नातू अगस्त्य नंदाबरोबर काम केलं होतं.