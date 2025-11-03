धर्मेंद्र यांच्या प्रकृतीबद्दल हेमा मालिनी यांनी दिली अपडेट, वाचा सविस्तर...
अभिनेता धर्मेंद्र यांच्या प्रकृतीबद्दल हेमा मालिनी यांनी अपडेट शेअर केली आहे. आता त्यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2025 at 1:58 PM IST
मुंबई - ज्येष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र यांना अलीकडेच ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. या बातमीनंतर चाहत्यांना त्यांच्याबद्दल चिंता वाटत होती. आता, त्यांची पत्नी हेमा मालिनी यांनी त्यांच्या प्रकृतीबद्दल अपडेट दिली आहे. सोमवारी सकाळी हेमा मालिनी विमानतळावर दिसली. त्या गाडीमधून उतरल्या, यानंतर पापाराझींनी त्याचं स्वागत केलं आणि त्यांना विचारलं "सर्व काही ठीक आहे ना?" हेमा मालिनी यांनी म्हटलं, "ठीक आहे." त्यानंतर त्यांनी हात जोडून कृतज्ञता व्यक्त केली. त्यांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगानं व्हायरल होतं आहे. विमातळावर अभिनेत्रीनं फ्लोरल प्रिंट सूट परिधान केला होता. त्यांनी केस मोकळे सोडले असून कमीत कमी मेकअप केला होता.
धर्मेंद्रचा वाढदिवस : आता हेमा यांच्या व्हिडिओला अनेकजण पसंत करत आहेत. दरम्यान शुक्रवारी धर्मेंद्र रुग्णालयात दाखल झाल्याची बातमी समोर आली होती. ते नियमित तपासणीसाठी रुग्णालयात गेले होते. धर्मेंद्र यांची काळजी त्यांची मुलं सनी देओल आणि बॉबी देओल घेत आहेत. तसेच लवकरच धर्मेंद्र डिसेंबरमध्ये त्यांचा ९०वा वाढदिवस साजरा करणार आहे. यावर्षी एप्रिलमध्ये धर्मेंद्र यांच्यावर मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया केली गेली होती. दरम्यान हेमा यांनी सर्वकाही ठीक असल्याचं सांगितल्यानंतर आता चाहतेही त्यांच्या व्हिडिओवर आपल्या प्रतिकिय देऊन भावना व्यक्त करत आहेत. धर्मेंद्र यांचा चाहतावर्ग खूप मोठा आहे.
धर्मेंद्र यांचं वर्कफ्रंट : धर्मेंद्र यांच्या कामाबद्दल सांगायचं झालं तर वयाच्या ८९ व्या वर्षीही ते काम करत आहेत. ते शेवटी २०२४मध्ये शाहिद कपूर आणि क्रिती सेनॉन अभिनीत 'तेरी बातें में ऐसा उल्झा जिया' या चित्रपटात झळकले होते. यानंतर ते आलिया भट्ट आणि रणवीर सिंग स्टारर 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी'मध्ये दिसले होते. या चित्रपटाची निर्मिती करण जोहर यांनी केली असून धर्मेंद्र यांनी चित्रपटामध्ये अभिनेत्री शबाना आझमी यांना चित्रपटामधील एका सीनमध्ये किस केली होती. यानंतर ते चर्चेत राहिले. दरम्यान धर्मेंद्र पुढं श्रीराम राघवन यांच्या' इक्कीस' चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. या चित्रपटात अगस्त्य नंदा हा मुख्य भूमिकेत असणार आहे. तसेच चित्रपटात सिमर भाटिया ही देखील प्रमुख भूमिकेत झळणार आहे. 'इक्कीस'मध्ये जयदीप अहलावत, विवान शाह, सिकंदर खेर, राहुल देव, आर्यन पुष्कर आणि प्रगती आनंद यांच्याही विशेष भूमिका असणार आहे.
हेही वाचा :