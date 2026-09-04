हेमा मालिनी यांनी जन्माष्टमीच्या दिवशी ‘राधा रास बिहारी’ नृत्य-नाटिकेतील राधाच्या रूपात स्वत:ची झलक केली शेअर
हेमा मालिनी यांनी जन्माष्टमीच्या दिवशी ‘राधा रास बिहारी’ नृत्य-नाटिकेतील एक क्लिप शेअर करून आपल्या चाहत्यांना जन्माष्टमीच्चा शुभेच्छा दिल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 4, 2026 at 1:58 PM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार आणि शास्त्रीय नृत्यांगना हेमा मालिनी यांनी 'राधा रास बिहारी' या आपल्या नृत्य-नाटिकेतील काही दृश्ये शेअर करून जन्माष्टमी साजरी केली. शास्त्रीय नृत्याच्या माध्यमातून आपल्या चाहत्यांना राधा आणि कृष्णाच्या विश्वात त्या घेऊन गेल्या आहेत, हेमा मालिनी यांनी या नृत्य-नाटिकेतील एक व्हिडिओ शेअर केला. यात त्या राधाच्या वेशभूषेत, तसेच भव्य पारंपरिक पोशाख आणि दागिन्यांसह नृत्य करताना दिसत आहेत. या दृश्यांमध्ये ही दिग्गज कलाकार रंगमंचावर शास्त्रीय नृत्याच्या मुद्रा सादर करताना दिसत आहेत. त्यांच्यासोबत त्यांचा नृत्य-समूह आणि कृष्णाची भूमिका साकारणारा आणखी एक नर्तकही काही भागांमध्ये सहभागी असल्याचा दिसत आहे.
हेमा मालिनी यांची पोस्ट : या शुभ प्रसंगी व्हिडिओ क्लिप शेअर करताना हेमा यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं, 'जन्माष्टमीच्या शुभ मुहूर्तावर, माझ्या 'राधा रास बिहारी' या नृत्य-नाटिकेतील एक झलक शेअर करत आहे. ही जन्माष्टमी सर्वांसाठी सुख, शांती आणि समृद्धी घेऊन येवो. राधे राधे... जय श्री कृष्ण!' 'राधा रास बिहारी' ही राधा आणि कृष्ण यांच्यातील दैवी नातेसंबंधांवर आधारित हेमा यांच्या गाजलेल्या नृत्य-प्रस्तुतींपैकी एक आहे. या नृत्य-नाटिकेत भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरांचा समावेश असून, हेमा यांनी अनेक प्रसंगी याचे सादरीकरण केलंय.
हेमा मालिनी भरतनाट्यमचे सखोल प्रशिक्षण घेतलं : हेमा मालिनी हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठ्या स्टार्सपैकी एक आहेत, तरी त्यांनी आपल्या नृत्याद्वारे प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलंय. त्यांनी वयाच्या पाचव्या वर्षी भरतनाट्यम शिकण्यास सुरुवात केली. त्यांची आई, जया चक्रवर्ती यांनी त्यांच्या नृत्य कारकिर्दीची धुरा सांभाळली होती. दरम्यान हेमा यांचे बालपण दिल्लीत गेले, जिथे त्यांनी लहान वयातच रंगमंचावर सादरीकरण करण्यास सुरुवात केली होती. त्यांच्या आईनं त्यांना शास्त्रीय नृत्याचं गांभीर्यानं शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहन दिलं आणि हेमा यांनी भरतनाट्यमचे सखोल प्रशिक्षण घेतलं. त्यानंतर त्यांनी कुचिपुडीचेही प्रशिक्षण घेतलं. यामध्ये चेन्नईतील प्रसिद्ध गुरू वेम्पती चिन्ना सत्यम यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेतलेल्या प्रशिक्षणाचाही समावेश आहे.
दरम्यान एका मुलाखतीत हेमा यांनी आठवण सांगितलं होतं की, एक नृत्यांगना म्हणून त्यांना घडवण्यात त्यांच्या आईची भूमिका किती महत्त्वाची होती. गेल्या काही वर्षांत, हेमा मालिनी यांनी 'राधा रास बिहारी' व्यतिरिक्त पौराणिक आणि आध्यात्मिक विषयांवर आधारित अनेक नृत्य-नाटिका सादर केल्या आहेत. यात 'दुर्गा', 'मीरा', 'रामायण', 'सावित्री' आणि 'राधा कृष्ण' यांचा समावेश आहे. शास्त्रीय नृत्याचे प्रशिक्षण हेमा यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा आणि अभिनयाचा एक महत्त्वाचा भाग बनले आहे. याच प्रशिक्षणामुळं त्यांच्या अभिनयात आणि हालचालींमध्ये एक विशेष प्रकारची नजाकत आणि संयम दिसून आला, ज्याचा त्यांना चित्रपटसृष्टीत खूप फायदा झाला.
हेमा मालिनी यांचं वर्कफ्रंट : दरम्यान 1960 च्या दशकात चित्रपटांमध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला त्यांनी दक्षिण भारतीय चित्रपटांमध्ये भूमिका केल्या आणि त्यानंतर 1968 मध्ये 'सपनों का सौदागर' या चित्रपटातून राज कपूर यांच्या नायिकेच्या भूमिकेतून हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. या चित्रपटाच्या प्रसिद्धीदरम्यान त्यांना 'ड्रीम गर्ल' म्हणून ओळखले जाऊ लागले, त्यानंतर 'जॉनी मेरा नाम', 'अंदाज', 'लाल पत्थर', 'सीता और गीता', 'शोले', 'खुशबू', 'किनारा', 'ड्रीम गर्ल', 'मीरा', 'सत्ते पे सत्ता', 'रझिया सुलतान', 'अंधा कानून' आणि 'बागबान' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये काम केलं.