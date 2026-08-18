हेमा मालिनी यांनी सनी देओलचा 'बटवारा 1947' चित्रपट पाहिला, पोस्ट शेअर करून अभिनेत्याचं केलं कौतुक...
हेमा मालिनी यांनी सनी देओल अभिनीत 'बटवारा 1947' चित्रपट पाहिला. या चित्रपटाचं त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून कौतुक केलंय.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 18, 2026 at 2:47 PM IST|
Updated : August 18, 2026 at 2:55 PM IST
हैदराबाद : शबाना आझमी, सनी देओल आणि प्रिती झिंटा यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला आमिर खान प्रॉडक्शन्सचा 'बटवारा 1947' हा चित्रपट अनेकांच्या पसंतीस उतरत आहे. भारताच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर आधारित असलेला हा चित्रपट, भारताच्या इतिहासातील सर्वात कठीण काळात माणुसकी, करुणा आणि धैर्याची एक भावनिक कहाणी सांगतो. या चित्रपटाचं अनेकजण सोशल मीडियाद्वारे कौतुक करत आहेत. सनी देओलची सावत्र आई आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री हेमा मालिनी यांनीही या चित्रपटाचे कौतुक केलंय. 'ड्रीम गर्ल'नं हा चित्रपट पाहिला असल्याचं उघड केलंय.
हेमा मालिनी यांनी सनी देओलचं केलं कौतुक : अभिनेत्रीनं 'बटवारा 1947'चं कौतुक करताना लिहिलं, "मी काल 'बटवारा' चित्रपट पाहिला. हा चित्रपट अप्रतिम आहे आणि आज देशाला कशाची गरज आहे, याबद्दलचा त्याचा संदेश स्पष्ट आहे. हा चित्रपट आपल्याला आठवण करून देतो की द्वेष आणि विभाजनापेक्षा माणुसकी, परस्पर आदर आणि बंधुत्व कितीतरी अधिक महत्त्वाचं आहे. मला आशा आहे की, हा सुंदर संदेश लोकांना त्यांची मानसिकता बदलण्यास आणि द्वेषाऐवजी प्रेम आणि दयाळूपणा निवडण्यास प्रेरित करेल. राजकुमार संतोषी यांचे दिग्दर्शन उत्कृष्ट आहे आणि सनी देओल आणि शबाना आझमी यांनी अप्रतिम काम केलं आहे. करण देओल आणि प्रिती झिंटा यांच्यासह संपूर्ण कलाकारांनीही उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. अशा अविस्मरणीय संदेशाचा चित्रपट बनवल्याबद्दल आमिर खानचं अभिनंदन.'
I watched the movie “Batwara” yday. Simply brilliant with a clear message that conveys what the nation needs today.— Hema Malini (@dreamgirlhema) August 17, 2026
It reminds us that humanity, mutual respect, and harmony are far more important than hatred and division. I hope this beautiful message inspires people to change… pic.twitter.com/vR12C4ObjA
'बटवारा 1947' चित्रपटाबद्दल : 'बटवारा 1947'मध्ये शबाना आझमी, सनी देओल, प्रिती झिंटा, करण देओल, अली फजल आणि अभिमन्यू सिंग आदींच्या प्रमुख भूमिका आहेत. या चित्रपटाद्वारे राजकुमार संतोषी आणि सनी देओल ही दिग्दर्शक-अभिनेत्याची प्रेक्षकप्रिय जोडी जवळपास तीन दशकांनंतर पुन्हा एकत्र आली आहे. 'बटवारा 1947' हा चित्रपट राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते चित्रपट निर्माते राजकुमार संतोषी यांनी दिग्दर्शित केला असून आमिर खान प्रॉडक्शन्सच्या बॅनरखाली निर्मित आहे. चित्रपटाचे संगीत ए.आर.रहमानने दिलं असून, गीते जावेद अख्तर यांनी लिहिली आहेत. आमिर खान आणि अपर्णा पुरोहित निर्मित हा चित्रपट फाळणीच्या दिवशी, 14 ऑगस्ट 2026 रोजी जगभरात प्रदर्शित झाला.