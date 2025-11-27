ETV Bharat / entertainment

धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर हेमा मालिनी शेअर केली भावनिक पोस्ट, वाचा सविस्तर...

धर्मेंद्र यांच्या निधनाच्या तिसऱ्या दिवशी, त्यांची दुसरी पत्नी हेमा मालिनी यांनी सोशल मीडियावर दोन भावनिक पोस्ट शेअर केल्या आहेत.

Hema Malini and Dharmendra
हेमा मालिनी आणि धर्मेंद्र (Photo)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 27, 2025 at 12:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील 'ही-मॅन' धर्मेंद्र यांचं २४ नोव्हेंबर रोजी दीर्घ काळापासून आजारी असल्यामुळं निधन झालं. धर्मेंद्र आता त्यांच्या कुटुंब, नातेवाईक आणि चाहत्यांच्या मनात जिवंत राहतात. त्यांच्या निधनानं देशभरात शोककळा पसरली आहे. धर्मेंद्र यांच्या प्रियजनांना त्यांची शेवटची झलकही पाहायला मिळाली नाही. आज, २७ नोव्हेंबर रोजी, ज्येष्ठ अभिनेत्याची दुसरी पत्नी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेत्री हेमा मालिनी यांनी आपले मौन सोडले, त्यांनी आपल्या पतीबरोबरचे काही सुंदर फोटो आणि दोन भावनिक नोट्स शेअर केल्या आहेत.

धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर हेमा मालिनीची विशेष पोस्ट : हेमा मालिनी यांनी आजच्या तिच्या पहिल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'वर्षांनुवर्षे एकत्र राहून, नेहमीच आपल्यासाठी, काही खास क्षण.' दरम्यान, थोड्याच वेळात, हेमानं दुःखी अंतःकरणानं आणखी एक पोस्ट शेअर केली आणि लिहिलं, 'धरमजी माझ्यासाठी खूप होते. एक प्रेमळ पती, आमच्या दोन मुली, ईशा आणि अहाना यांचे प्रेमळ वडील, मित्र, तत्वज्ञानी, मार्गदर्शक, कवी, गरजेच्या वेळी माझा 'साथीदार' माणूस - खरं तर, तो माझ्यासाठी सर्वकाही होता! आणि नेहमीच चांगल्या आणि वाईट काळातून गेला आहे. त्याच्या सहज, मैत्रीपूर्ण वागण्यानं आणि नेहमीच सर्वांबद्दल प्रेम आणि रस दाखवून, त्यानं माझ्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांना आपलेसे केले.' ज्येष्ठ अभिनेत्रीनं पुढं लिहिलं, "एक सार्वजनिक व्यक्तिमत्व म्हणून, त्याची प्रतिभा, त्याची लोकप्रियता असूनही त्याची नम्रता आणि त्याचे सार्वत्रिक आकर्षण यामुळं तो सर्व दिग्गजांमध्ये एक ओळख बनला. चित्रपट उद्योगातील त्याची लोकप्रियता आणि कामगिरी नेहमीच राहील. माझे वैयक्तिक नुकसान अवर्णनीय आहे आणि निर्माण झालेली पोकळी आयुष्यभर राहील. वर्षानुवर्षे एकत्र राहिल्यानंतर, त्या खास क्षणांना पुन्हा जिवंत करण्यासाठी माझ्याकडे अनेक आठवणी शिल्लक आहेत.'

धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनीबद्दल : दरम्यान धर्मेंद्र यांना चार मुलांचे वडील असूनही, हेमा मालिनी यांनी धर्मेंद्र यांच्याशी १९८०मध्ये आनंदानं लग्न केलं. याशिवाय असं म्हटलं जातं की, धर्मेंद्रनेही इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि हेमा मालिनी यांना त्यांची पत्नी बनवले. धर्मेंद्र यांच्या जाण्यामुळं आता देखील चित्रपटसृष्टीत शोक व्यक्त केला जात आहे. अनेकजण पोस्ट शेअर करून धर्मेंद्र यांच्या जाण्याचं दु:ख व्यक्त करत आहे. धर्मेंद्र यांनी चित्रपटसृष्टीत खूप मोठे योगदान दिले आहेत.

हेही वाचा :

  1. धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर इफ्फी महोत्सवात एक मिनिट मौन पाळण्यात आला, 'शोले'चं ४K स्क्रीनिंग रद्द...
  2. अमिताभ बच्चन यांच्याशी लग्न झाल्यानंतरही जया बच्चनला पसंत होते धर्मेंद्र, 'शोले'मध्ये 'बसंती'ची भूमिका करायची होती इच्छा....
  3. संगीत दिग्दर्शक दिलीप सेन आणि निर्माते के सी बोकाडिया यांनी धर्मेंद्र यांच्या आठवणींना दिला उजाळा

TAGGED:

HEMA MALINI
HEMA MALINI BREAKS SILENCE
DHARMENDRAS DEATH
हेमा मालिनी
EMOTIONAL NOTE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.