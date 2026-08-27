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जिमबाहेर हल्लेखोरांनी हरियाणवी गायक आणि युट्युबर अंकित बालियानची गोळ्या झाडून केली हत्या...

उत्तर प्रदेशातील शामली येथे एका जिमबाहेर हल्लेखोरांनी हरियाणवी गायक आणि युट्युबर अंकित बालियानची गोळ्या झाडून हत्या केली आहे.

Ankit Baliyan
अंकित बालियान (IANS / ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 27, 2026 at 11:02 AM IST

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हैदराबाद : 'भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान' या गाजलेल्या गाण्यासाठी ओळखला जाणारा 35 वर्षीय हरियाणवी गायक आणि युट्युबर अंकित बालियानला सायंकाळी 7च्या सुमारास जिममधून बाहेर पडत असताना हल्लेखोरांनी त्याच्यावर गोळीबार केला. हरियाणवी गायक आणि युट्युबर अंकित बालियान यांची बुधवारी उत्तर प्रदेशातील शामली येथील एका जिमबाहेर अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळ्या घालून हत्या केल्यानंतर परिसरातील वातावरण भीतीदायक झालंय. घटनास्थळी गंभीर जखमी झाल्यानंतर त्याला तातडीनं जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, 4 अज्ञात हल्लेखोरांनी सुमारे दोन मिनिटांत 20 गोळ्या झाडल्या. या गोळीबारात पाच गोळ्या अंकितच्या गाडीला लागल्या आणि सुमारे 8 गोळ्या अंकितला लागल्या. या घटनेमुळं संतप्त झालेल्या गावकऱ्यांनी शहरातील वर्मा मार्केटजवळ रस्ता अडवला.

कुटुंबीयांनी आरोपींच्या अटकेची केली मागणी : पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या तपासणीसह तपास सुरू केला असून त्यांच्या कुटुंबीयांनी आरोपींच्या अटकेची मागणी केली आहे. दरम्यान हा गायक हरियाणवी मनोरंजन उद्योगातील एक लोकप्रिय चेहरा होता. डिजिटल उपस्थिती प्रामुख्यानं स्थानिक हरियाणवी पॉप संगीत व्हिडिओ आणि पॉडकास्टवर त्यानं लक्ष केंद्रित केले होते. 'एक खतोला जेल के भितर', 'सविधान', '112 एनई' आणि 'हरिद्वार हरियानं का' यांसारख्या समकालीन हरियाणवी संगीताशी संबंधित गाण्यांमुळं तो प्रसिद्धीझोतात आला होता.

Ankit Baliyan
अंकित बालियान (Instagram)

गोगी टोळीनं हत्येची जबाबदारी स्वीकारली : दरम्यान गोगी टोळीनं बालियानच्या हत्येची जबाबदारी स्वीकारली आहे. या टोळीचा दावा आहे की, हा गायक त्यांच्या शत्रूंच्या संपर्कात होता आणि त्यानं या टोळीशी संबंधित एका घटनेवर आधारित गाणं तयार केलं होतं. या टोळीशी संबंधित असल्यामुळं मानल्या जाणाऱ्या 'भोलू शाहपुरिया'च्या इंस्टाग्राम अकाउंटवरून एक पोस्ट करण्यात आली होती, ज्यात म्हटलं होतं, 'ही तर फक्त सुरुवात आहे, प्रत्येकाची वेळ येईल.' या टोळीनं उत्तर प्रदेश पोलिसांनाही धमकावलं असून, बालियानच्या हत्येसारख्या आणखी घटना घडवण्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान या गायकाची 16 तासापूर्वीची पोस्ट एक सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यात तो एक गाणं गात आहे, यामध्ये तो रस्त्यावर मारण्याबद्दलचं एक गाणं गाताना दिसत आहे.

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ANKIT BALIYAN
ANKIT BALIYAN WAS SHOT DEAD
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अंकित बालियान
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