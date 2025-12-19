आमिर खान आणि वीर दास स्टारर 'हॅपी पटेल: डेंजरस डिटेक्टिव्ह'चा ट्रेलर प्रदर्शित...
आमिर खान प्रॉडक्शनचा आगामी चित्रपट 'हॅपी पटेल: डेंजरस डिटेक्टिव्ह'चा ट्रेलर रिलीज करण्यात आला आहे. वीर दासनं या चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलंय.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 19, 2025 at 4:17 PM IST
मुंबई : आमिर खान प्रॉडक्शननं त्यांच्या नवीन गुप्तहेर विनोदी चित्रपटाची, 'हॅपी पटेल: डेंजरस डिटेक्टिव्ह'ची घोषणा एका मजेदार आणि अनोख्या पद्धतीने केली, ज्यामुळं प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढली आहे. वीर दास दिग्दर्शित आणि मोना सिंग मुख्य भूमिकेत असलेल्या या चित्रपटाची घोषणा स्वतःच एक मजेदार अंदाजात केल्यानंतर याबद्दल सोशल मीडियावर व्यापक चर्चा निर्माण झाली आहे. आता या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे, ज्यामध्ये भरपूर हास्य, मजा आणि मनोरंजनाचा डोस आहे. 'हॅपी पटेल:डेंजरस डिटेक्टिव्ह'चा ट्रेलर एका नवीन पातळीवर घेऊन जात आहे. ट्रेलरमध्ये जोरदार विनोद आणि अनेक मजेदार, विचित्र क्षण दाखविण्यात आले आहेत, जे स्पष्टपणे दर्शवितात की, हा चित्रपट एक संपूर्ण मनोरंजन करणारा असेल.
'हॅपी पटेल: डेंजरस डिटेक्टिव्ह'चा ट्रेलर रिलीज : या चित्रपटामध्ये भरपूर विनोद प्रेक्षकांना पाहायला मिळे, हे मात्र नक्की. कॉमेडीनं भरलेला हा ट्रेलर प्रेक्षकांचा उत्साह वाढवत आहे. दरम्यान 'हॅपी पटेल: डेंजरस डिटेक्टिव्ह'च्या ट्रेलरमध्ये वीर दास पूर्णपणे नवीन अवतारात असल्याचा दिसत आहे, जो एका मिशनवर निघतो. चित्रपटामध्ये तो परिपूर्ण पण किंचित अपूर्ण गुप्तहेराची भूमिका करत असल्याचं दिसून येत आहे. चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये मोना सिंग कच्च्या आणि शक्तिशाली अवतारात असून ती आपल्या लूकमुळं आश्चर्यचकित करते. यापूर्वी तिचं असं रुप कधीही पडद्यावर आलं नाही. याशिवाय मिथिला पालकर तिचा स्वतःचा अनोखा निरागसता आणि आकर्षण ट्रेलरमध्ये जोडताना दिसत आहे.
'हॅपी पटेल: डेंजरस डिटेक्टिव्ह' कधी होणार प्रदर्शित : आमिर खानचा अनोखा आणि विशिष्ट लूक या चित्रपटाच्या कहाणीमध्ये एक शक्तिशाली ट्विस्ट आणते. एकंदरीत, हा ट्रेलर मजा आणि वेडेपणानं भरलेला एक पूर्ण रोलरकोस्टर राईड आहे. सोशल मीडियावर ट्रेलर शेअर करताना निर्मात्यांनी लिहिलं, 'गाववालोंन् हा चित्रपट 16 जानेवारी 2026 रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.' आता या पोस्टवर अनेकजण या चित्रपटाविषयी उत्सुक असल्याचं सांगत आहे. हा ट्रेलर अनेकांना खूप आवडला आहे. दरम्यान वीर दास चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये अडचणीत येत असल्याचा दिसत आहे. आता या चित्रपटामध्ये पूर्णपणे वीर दास एका वेगळ्या अंदाजात दिसत आहे. या चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये इमरान खान देखील दिसत आहे. तो 'हॅपी पटेल: डेंजरस डिटेक्टिव्ह' चित्रपटाद्वारे आता पुन्हा बॉलिवूडमध्ये पुनरागमन करत आहे.
