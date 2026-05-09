डॉक्टरपासून तर स्टारपर्यंतचा साई पल्लवीचा प्रवास, वाढदिवसानिमित्त जाणून घ्या अभिनेत्रीबद्दल विशेष माहिती...

साई पल्लवीचा वाढदिवस 9 मे रोजी आहे. तिचा नुकताच 'एक दिन' हिंदी चित्रपट प्रदर्शित झाला आहे. आता पुढं ती 'रामायणा' चित्रपटात दिसणार आहे.

Published : May 9, 2026 at 11:39 AM IST

हैदराबाद : साऊथ अभिनेत्री साई पल्लवी 9 मे रोजी आपला वाढदिवस साजरा करत आहे. हा दिवस अभिनेत्री आणि तिच्या चाहत्यांसाठी खूप महत्वाचा आहे. तेलुगू, तमिळ आणि मल्याळम चित्रपटसृष्टीत तिनं अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. अलीकडेच तिचा 'एक दिन' हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित झाला, जो बॉक्स ऑफिसवर प्रेक्षकांची मनं जिंकण्यात अयशस्वी ठरला. या चित्रपटामध्ये तिच्याबरोबर आमिर खानचा मुलगा जुनैद खान काम करत आहे. साईचा हा पहिला हिंदी चित्रपट आहे. आता पुढं साई नितेश तिवारी दिग्दर्शित 'रामायणा' या चित्रपटात रणबीर कपूरबरोबर दिसणार आहे. या चित्रपटामध्ये ती माता सीताची भूमिका करणार आहे. याशिवाय रणबीर कपूर हा श्री रामाची भूमिका साकारत आहे. तिच्या या चित्रपटाचे दोन भाग असणार आहे. या चित्रपटाचा पहिला भाग 2026च्या दिवाळीत प्रदर्शित होत आहे. याशिवाय दुसरा भाग 2027मध्ये प्रदर्शित होईल. दरम्यान आज साईच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही तुम्हाला तिच्याबद्दल काही विशेष गोष्टी सांगणार आहोत.

पडद्यावर मेकअप न वापरण्याची भूमिका : 9 मे 1992 कोईम्बतूर, तामिळनाडूमध्ये जन्मलेली साई पल्लवीला तिच्या नैसर्गिक अभिनयासाठी आणि अस्सल भूमिकांसाठी चित्रपटसृष्टीत ओळखली जाते. साई लहानपणापासूनचं अभ्यासात हुशार होती. तिनं कोईम्बतूरमध्ये शिक्षण घेतल्यानंतर, जॉर्जियातील त्बिलिसी स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटीमध्ये वैद्यकीय पदवी घेतली. मात्र, नशिबानं तिच्यासाठी वेगळाच डाव साधला होता आणि तिनं अद्याप वैद्यकीय व्यावसायिक म्हणून नोंदणी केलेली नाही. तिला डान्स करण्याची खूप आवड होती. तिनं आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात नृत्यांगना म्हणून केली. यानंतर अभिनेत्रीनं 'प्रेमम' या मल्याळम चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केलं. या चित्रपटात तिनं शिक्षिकेची भूमिका केली. या भूमिकेला अफाट प्रेम आणि मोठी लोकप्रियता मिळाली. त्यानंतर तिनं तेलुगू चित्रपटसृष्टीत जाण्याचा निर्णय घेतला. तिनं 'फिदा' (2017) तसेच 'लव्ह स्टोरी' (2021) सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केलं. या चित्रपटातील तिचा अभिनय प्रेक्षकांना खूप आवडला. साई ही पडद्यावर मेकअप न वापरण्याच्या आपल्या भूमिकेवर ठाम राहते.

साई पल्लवीची वैयक्तिक माहिती : एक कुशल नृत्यांगना असलेली साई पल्लवी, चित्रपटसृष्टीत येण्यापूर्वी 'धी अल्टीमेट डान्स शो' सारख्या रिॲलिटी शोमध्येही दिसली होती. तिचा साधेपणा प्रेक्षकांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आणि आदरणीय ठरला. तसेच साई तामिळनाडूतील कोईम्बतूर येथे,आपल्या कुटुंबासह राहते. तामिळनाडूच्या निलगिरी जिल्ह्यातील कोटगिरी या शांत आणि निसर्गरम्य गिरिस्थानावर तिचे दुसरे घर देखील आहे. या ठिकाणी ती आपल्या कुटुंबासह जाऊन चांगला वेळ घालवते. आपल्या नैसर्गिक सौंदर्यासाठी आणि प्रतिभेसाठी ओळखली जाणारी साई मोहक वेशभूषेत एखाद्या स्वप्नसुंदरीप्रमाणे प्रेक्षकांना वाटते. तिचा खूप मोठा चाहतावर्ग आहे. तसेच 2020मध्ये फोर्ब्स इंडियाच्या '30 अंडर 30' यादीत स्थान मिळवणारी ती एकमेव दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ठरली आहे. साईला अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलंय. तिनं सहा फिल्मफेअर पुरस्कार आणि दोन सिमा पुरस्कार जिंकले आहेत. साई आपल्या अभिनय आणि नृत्य कौशल्यानं चाहत्यांचे मनोरंजन करते. साईला 2021 मधील 'कलाईमामणी' पुरस्कारही मिळाला आहे.

साई पल्लवीच्या लग्नाची अफवा : साई पल्लवीचं लग्न झालेलं नाही. तिच्या लग्नाबाबतच्या अलीकडील बातम्या व्हायरल झाल्या होत्या. 2023मध्ये इंटरनेटवर प्रसारित झालेले, एका पुरुषासोबत ती गळ्यात हार घातलेली दिसत होती, दिग्दर्शक राजकुमार पेरियासामी यांच्या चित्रपटाच्या 'पूजा' समारंभादरम्यान हा फोटो काढण्यात आला होता. मात्र हा लग्नाचा फोटो आहे असं अनेकांना वाटलं होतं. साई पल्लवीनं या अफवांबाबत आपली नाराजी व्यक्त केली होती. तिनं या बातम्या निराधार असल्याचं सांगितलं होतं. यानंतर तिनं स्पष्ट केलं ती अविवाहित असून सध्या आपल्या अभिनय कारकिर्दीवर पूर्णपणे लक्ष देत आहे.

