पूर्वी नकार मिळाल्यानंतर, आता अनेक ओटीटी प्लॅटफॉर्म 'हनुमान अंश'च्या डीलसाठी रांगेत उभे...
'हनुमान अंश'नं देशासह जगभरात चांगली कमाई केली आहे. हा चित्रपट रिलीजच्या 41व्या दिवसात आहे. आता चित्रपटाच्या ओटीटी रिलीजबद्दल माहिती समोर आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2026 at 2:43 PM IST
हैदराबाद : नीम करोली बाबा यांच्या जीवनावर आधारित 'हनुमान अंश' चित्रपट जगभरात धुमाकूळ घालत आहे. हा चित्रपट फक्त 2 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये तयार करण्यात आला आहे. या चित्रपटानं भारतात 200 कोटींचा व्यवसाय केला आहे. या चित्रपटाला खूप मोठा फायदा झाला आहे. अलीकडेच हा चित्रपट परदेशातही प्रदर्शित करण्यात आला. या चित्रपटानं आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत 5 कोटी रुपयांची कमाई केली. 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करत आहे. तसेच अनेकजण या चित्रपटाचे सोशल मीडियावर खूप कौतुक करत आहेत.
ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सची रांग : 'हनुमान अंश' चित्रपटामुळं 'मिर्झापूर: द मुव्ही' आणि 'हैवान'सारख्या चित्रपटांच्या कमाईवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. तसेच, 'हनुमान अंश' हा या वर्षातील आतापर्यंतचा तिसरा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरला आहे. कमाईच्या बाबतीत केवळ 'धुरंधर 2' आणि 'बॉर्डर 2' याच्या पुढं आहेत. दिग्दर्शक विशाल चतुर्वेदी यांनी अलीकडेच खुलासा केला की, एका ओटीटी प्लॅटफॉर्मनं यापूर्वी हा चित्रपट नाकारला होता. तसेच चित्रपटासाठी अपमानास्पद भाषेचाही वापर केला होता. आता, चित्रपटाच्या निर्मात्यानं सांगितलं आहे की, चित्रपटाचे हक्क मिळवण्यासाठी ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सची रांग लागली आहे.
'हनुमान अंश'साठी ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सची रांग : मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 'हनुमान अंश'च्या निर्मात्या रागिनी सोना यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं की, अनेक ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स हा चित्रपट खरेदी करण्यासाठी रांगेत उभे आहेत. त्या म्हणाल्या, "हो, असे घडत आहे. दोन किंवा तीन प्लॅटफॉर्म्स आमचा चित्रपट खरेदी करण्यात रस दाखवत आहेत. यावरून असे दिसून येते की आमचा चित्रपट प्रेक्षकांमध्ये चांगली कामगिरी करत आहे." निर्मात्यानं खुलासा केला, "आम्ही 'हनुमान अंश' मोठ्या पडद्यासाठी बनवला होता आणि तो ओटीटीवर प्रदर्शित करण्याचा विचार केला नव्हता."
'हनुमान अंश'ला फारसे स्क्रीन्स मिळाले नाही : निर्मात्यानं असेही नमूद केलं की, प्रदर्शनाच्या वेळी 'हनुमान अंश'ला फारसे स्क्रीन्स मिळाले नव्हते. हा चित्रपट 7 ऑगस्ट रोजी देशभरातील 300 ते 400 स्क्रीन्सवर प्रदर्शित झाला होता, ही संख्या निर्मात्यांच्या पसंतीस उतरली नव्हती. मिळालेल्या माहितीनुसार, या चित्रपटासाठी 100 कोटी रुपयांच्या ओटीटी कराराबाबत चर्चा रंगली होती, मात्र, निर्मात्यांनी हे दावे फेटाळून लावले. त्यांनी स्पष्ट केलं की, असा कोणताही करार झालेला नाही आणि सध्या चित्रपटाच्या थिएटरमधील प्रदर्शनावरच टीमचे लक्ष केंद्रित आहे.
बॉक्स ऑफिसवर अजूनही दबदबा : 'हनुमान अंश' चित्रपटाचा बॉक्स ऑफिसवरील दबदबा कायम आहे. 26 ऑगस्ट रोजी 'रॉकिंग स्टार' यशच्या 'टॉक्सिक' चित्रपटाचे प्रदर्शन होऊनही 'हनुमान अंश'च्या कामगिरीवर कोणताही परिणाम झाला नाही. प्रदर्शनानंतर चित्रपटानं यशस्वीरीत्या 40 दिवसांचा टप्पा गाठला आहे. 40व्या दिवशी या चित्रपटानं भारतात 8.25 कोटी रुपयांची कमाई केली. 'सॅकनिल्क'च्या आकडेवारीनुसार, या 40 दिवसांत चित्रपटानं भारतात 273.18 कोटी रुपयांचे एकूण ग्रॉस कलेक्शन आणि 231.36 कोटी रुपयांचे नेट कलेक्शन केलं आहे. दरम्यान अवघ्या 10 लाख रुपयांच्या कमाईसह सुरुवात करणारा, हा चित्रपट आता दररोज धमाकेदार कमाई करत आहे.