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'हनुमान अंश'नं जगभरात 400 कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला, वाचा सविस्तर

'हनुमान अंश' या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर 400 कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे.

Hanuman Ansh Movie
'हनुमान अंश' चित्रपट (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 28, 2026 at 12:10 PM IST

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हैदराबाद : 'हनुमान अंश'नं भारतीय बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार कमाई केली आहे. या चित्रपटानं प्रदर्शनाचे तब्बल 52 दिवस पूर्ण केले आहे. अजूनही हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर कोट्यवधी रुपयांची कमाई करत आहे. 52व्या दिवशी, या चित्रपटाच्या कमाईत जवळपास 50 टक्क्यांची वाढ झाली. यानं भारतात 300 कोटींचा आणि जगभरात 400 कोटी रुपयांचा टप्पा सहज ओलांडला. फक्त 4 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनलेल्या 'हनुमान अंश'नं आपल्या कमाईनं भारतीय बॉक्स ऑफिसवर इतिहास रचला आहे. या चित्रपटानं सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या टॉप 50 भारतीय चित्रपटांच्या यादीतही स्थान मिळवले आहे.

400 कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला : 'हनुमान अंश'नं तब्बल सात आठवडे पूर्ण केले आहेत. जगभरात चित्रपटाची कमाई 400 कोटी रुपयांची झाली आहे. या चित्रपटानं अनेक मोठ्या चित्रपटांना मागे टाकले आहे. तसेच सोशल मीडियावर या चित्रपटाचं खूप कौतुक केलं जात आहे. दरम्यान या चित्रपटानं आतापर्यंत कमाई कशी केली, याबद्दल आम्ही तुम्हाला माहिती देणार आहोत. 'हनुमान अंश'नं सुरुवातीला चांगली कामगिरी केली नाही. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर फक्त 10 लाख रुपयांनी सुरुवात केली, आज 52व्या दिवशी या चित्रपटानं जवळपास 400 कोटींहून अधिक कमाई केली आहे. चित्रपटाची सुरुवात संथ होती आणि पहिल्या दोन आठवड्यांत तो जवळपास फ्लॉप मानला जात होता. पहिल्या दोन आठवड्यांत सुमारे 1.50 कोटी रुपये कमावले होते. मात्र, प्रेक्षकांकडून मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसादानं हळूहळू चित्रपटाचे नशीब बदलले. तिसऱ्या आठवड्यापासून चित्रपटानं वेग घेतला आणि आठव्या आठवड्यातही प्रेक्षकांना आकर्षित केलं. चौथ्या आठवड्यापासून, 'हनुमान अंश' भारतीय बॉक्स ऑफिसवर 60 कोटींहून अधिक कमाई केली होती.

तसेच 52व्या दिवशी, जो या चित्रपटाचा आठवा रविवार होता, 'हनुमान अंश'नं भारतात 9 कोटी रुपयांची नेट कमाई केली. हा चित्रपट 4,387 शोमध्ये प्रदर्शित झाला आणि त्याची एकूण ऑक्युपन्सी प्रेक्षक उपस्थिती 46 टक्के नोंदवली गेली. शनिवारी झालेल्या 6.50 कोटी रुपयांच्या कमाईच्या तुलनेत रविवारची कमाई 38.5 टक्क्यांनी अधिक होती. 'हनुमान अंश'चं प्रदर्शन परदेशात लांबले होते. भारतात प्रदर्शित झाल्यानंतर सुमारे सहा आठवड्यांनी तो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रदर्शित झाला, पण त्यानंतर त्याला गती मिळाली आहे. सोमवारपर्यंत, त्यानं परदेशात 4 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त कमाई केली आहे. यामुळं चित्रपटाची जगभरातील एकूण कमाई 402 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.

'हनुमान अंश'नं कोणत्या चित्रपटांना मागे टाकले? : 'हनुमान अंश'नं गेल्या रविवारी म्हणजेच 52व्या दिवशी 400 कोटींचा टप्पा ओलांडला, 'क्रिश 3' (393 कोटी) आणि 'चेन्नई एक्सप्रेस' (392 कोटी) यांना मागे टाकले. त्यानंतर या चित्रपटानं '3 इडियट्स' (400 कोटी) आणि 'कांतारा' (401 कोटी) यांच्या लाईफटाईम कलेक्शनलाही मागे टाकले. याच गतीनं, 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिसवर कमाई करत राहिला तर 450 कोटींचा टप्पा ओलांडून 'हॅपी न्यू इयर', 'विक्रम' आणि 'अंधाधून' यांसारख्या इतर हिट चित्रपटांनाही मागे टाकू शकतो.

'हनुमान अंश'बद्दल सर्व काही : विशाल चतुर्वेदी लिखित आणि दिग्दर्शित 'हनुमान अंश' हा चित्रपट, आईच्या मृत्यूनंतर देवाच्या शोधात आध्यात्मिक प्रवासाला निघालेल्या लक्ष्मीनारायण नावाच्या एका दुःखी तरुणाची कथा सांगतो. जीवन, मृत्यू आणि मानवी दुःखाची रहस्ये उलगडण्यासाठी उत्तर भारतभर प्रवास करत असताना, तो अखेरीस आदरणीय संत नीम करोली बाबा बनतो. या चित्रपटात शोभिनव सत्या मुख्य भूमिकेत असून, त्याच्याबरोबर चंदन के. आनंद, विहान शेडगे, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे आणि भगवानदास पटेल यांच्याही भूमिका आहेत.

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