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'हनुमान अंश'चे 45व्या दिवशीचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, चित्रपट 350 कोटी रुपयांच्या जवळ...

'हनुमान अंश' चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करत आहे. आता हा चित्रपट 350 कोटीचा आकडा रुपेरी पडद्यावर गाठण्यासाठी सज्ज आहे.

Hanuman Ansh Movie
'हनुमान अंश' चित्रपट (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 21, 2026 at 3:43 PM IST

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हैदराबाद : 'हनुमान अंश'नं सातव्या आठवड्यातही आपले प्रभावी यश कायम ठेवलं आहे. विशाल चतुर्वेदी दिग्दर्शित या आध्यात्मिक चित्रपटानं 45व्या दिवशीही बॉक्स ऑफिसवर वर्चस्व गाजवलं आहे. शनिवारपासून चित्रपटाच्या देशांतर्गत व्यवसायात लक्षणीय 40 टक्के वाढ झाली आहे. हा चित्रपट आता जगभरात 350 कोटींचा टप्पा ओलांडण्याच्या मार्गावर आहे.

46व्या दिवसाची कमाई : सॅकनिल्कनुसार, 'हनुमान अंश'नं आपल्या 45व्या दिवशी रविवारी 13.75 कोटींची नेट कमाई केली आहे. यानंतर चित्रपटानं रविवारी भारतातील 7,628 शोमधून बॉक्स ऑफिसवर चांगला व्यवसाय केला. चित्रपटानं आपल्या 44व्या दिवशी 9.75 कोटींची नेट कमाई केली होती, म्हणजेच एकाच दिवसात त्याच्या व्यवसायात 40 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. भारतातील त्याचे एकूण नेट कलेक्शन 271.88 कोटी झाले आहे, तर त्याची ग्रॉस कमाई 321.05 कोटींवर पोहोचली आहे.

चित्रपटानं केली धमाकेदार कमाई : चित्रपटानं आपल्या 45व्या दिवशी परदेशी बाजारपेठेतून 1.50 कोटींची कमाई देखील केली आहे. त्याचे एकूण परदेशी कलेक्शन आता 26 कोटींवर पोहोचले आहे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय कमाई एकत्र करून, 'हनुमान अंश'चे जागतिक कलेक्शन 347.05 कोटींवर पोहोचले आहे. याच गतीनं, हा चित्रपट सोमवारी 350 कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. गेल्या तीन दिवसांत चित्रपटाच्या कामगिरीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.'हनुमान एपिसोड ४३' ने 43व्या दिवशी 5 कोटी कमावले, त्यानंतर शनिवारी 9.75 कोटी आणि रविवारी 13.75 कोटी कमावले.

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

पहिला आठवडा - 1.08 कोटी

दुसरा आठवडा - 40 लाख

तिसरा आठवडा - 10.40 कोटी

चौथा आठवडा - 61

पाचवा आठवडा 90.15 कोटी

43वा दिवस शुक्रवार 5 कोटी

45वा दिवस रविवार 13.75 कोटी

एकूण नेट कमाई 271.88 कोटी

'हनुमान अंश'चे आतापर्यंतचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन : 'हनुमान अंश'नं चित्रपटगृहातील प्रदर्शनाच्या शेवटच्या आठवड्यांमध्ये लक्षणीय गती मिळवली आहे. पहिल्या दोन आठवड्यांत सुरुवातीनंतर, चित्रपटानं तिसऱ्या आठवड्यात जोरदार उसळी घेतली आणि हाच ट्रेंड चौथ्या, पाचव्या आणि सहाव्या आठवड्यातही कायम राहिला. चित्रपटानं पहिल्या आठवड्यात 1.8 कोटी आणि दुसऱ्या आठवड्यात 40 लाख कमावले. तिसऱ्या आठवड्यात 10.40 कोटींची वाढ झाली, तर चौथ्या आठवड्यात 61 कोटींची कमाई झाली. पाचव्या आठवड्यात 90.25 कोटींचे योगदान मिळाले, त्यानंतर सहाव्या आठवड्यात आणखी 80.25 कोटींची भर पडली.

'हनुमान अंश'बद्दल : विशाल चतुर्वेदी लिखित आणि दिग्दर्शित 'हनुमान अंश' हा नीम करोली बाबांच्या जीवनावर आणि प्रवासावर आधारित एक आध्यात्मिक चित्रपट आहे. या चित्रपटात शोभिनव सत्या आणि विहान शेडगे यांच्याबरोबर अनिल रस्तोगी, सुगंधा मल्होत्रा, भगवानदास पटेल आणि नेहा परांजपे यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.

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