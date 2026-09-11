'हैवान' एक्स रिव्ह्यू: अक्षय कुमार आणि प्रियदर्शन जोडी करणार कमाल ? पहिल्या दिवशी किती करेल कमाई जाणून घ्या...
अक्षय कुमार आणि सैफ अली खान यांचा 'हैवान' चित्रपटाची अनेकजण कौतुक करत आहेत. आता हा चित्रपट किती कमाई करेल याबद्दल आम्ही सांगणार आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 11, 2026 at 3:10 PM IST
हैदराबाद : अक्षय कुमार आणि सैफ अली खान अभिनीत क्राईम थ्रिलर 'हैवान' 11 सप्टेंबर रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन ज्येष्ठ चित्रपट दिग्दर्शक प्रियदर्शन यांनी केलंय. अक्षय आणि सैफ ही हिट जोडी 'हैवान'मध्ये एकत्र दिसली आहे. 18 वर्षांनंतर, खिलाडी कुमार सैफबरोबर पडद्यावर दिसत आहे. या चित्रपटामध्ये सैफनं नायकाची, तर अक्षयनं खलनायकाची भूमिका साकारली आहे. आता चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाल्यामुळं, प्रेक्षक आणि समीक्षक सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देत आहेत. चला पाहूया 'हैवान'ला कसा प्रतिसाद मिळत आहे. आता हा चित्रपट पहिल्या दिवशी किती कमाई करू शकतो, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
हैवान एक्स रिव्ह्यू : अक्षय कुमार आणि सैफ अली खान यांची जोडी पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना आवडत आहे. यावेळी, 90च्या दशकातील ही हिट जोडीला पाहण्यासाठी अनेकजण चित्रपटगृहांमध्ये जात आहेत. दरम्यान चित्रपटाचे कौतुक करताना एका युजरनं लिहिलं, 'हा खरोखरच एक ब्लॉकबस्टर चित्रपट आहे. प्रियदर्शननं पुन्हा एकदा आपली क्षमता दाखवून दिली आहे.' अक्षयनं भूमिका उत्तम साकारली आहे आणि सैफ अली खाननं आपल्या भूमिकेला न्याय दिला आहे.' या युजरनं चित्रपटाला 5 पैकी 4 स्टार दिले आहेत. गेल्या 4-5 वर्षांत, अक्षय कुमारनं काही उत्कृष्ट चित्रपट दिले आहेत, पण रिमेकमुळं ते बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरले आहेत.
#HaiwaanReview: CAPTIVATING THRILLER!— $@M (@SAMTHEBESTEST_) September 11, 2026
RATING - ⭐⭐⭐✨3.5*#AkshayKumar transforms into a full-time #Haiwaan and surprises with his psychologically challenging character that has dark shades with mental elements attached to it. The opening scene and the climax scene is where… pic.twitter.com/iqYqaOohGz
आणखी एका युजनं लिहिलं आहे, 'अक्षय कुमारनं या सायकॉलॉजिकल थ्रिलरमध्ये प्राण फुंकले आहेत. तो आपल्या भूमिकेतून सर्वांना आश्चर्यचकित करतो.' या युजरनं चित्रपटाला 5 पैकी 3.5 स्टार दिले.
आणखी एकानं लिहिलं, 'हा एक डार्क आणि अनपेक्षित थ्रिलर आहे, जो सुरुवातीपासूनच खिळवून ठेवतो. प्रियदर्शननं उत्कृष्ट काम केलं आहे. अक्षय कुमारनं संयमित आणि अप्रतिम अभिनय केला आहे. सैफनं आपल्या भूमिकेत कोणतीही कसर सोडली नाही.'
#HaiwaanReview watched #Haiwaan FDFS in Australia. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️#ThreeWordReview Original REVENGE Thriller#AkshayKumar has raised the level of villainous acting. #Mohanlal cameo is 👍#Saif acts well and is outstanding in parts— Nitesh (@NiteshNaveenAus) September 11, 2026
Different and better than OPPUM
Must watch pic.twitter.com/aYbUlcoxsU
हा चित्रपट 'ओप्पम'पेक्षा चांगला आहे का? : एका युजरनं सांगितलं की त्यांनी ऑस्ट्रेलियामध्ये 'हैवान'चा फर्स्ट शो, फर्स्ट शोला पाहिला. या युजरनं 'हैवान'चा रिव्ह्यू तीन शब्दांत केला, त्यानं लिहिलं, 'एक मूळ रिव्हेंज थ्रिलर. अक्षयनं खलनायकाच्या भूमिकेत काहीतरी नवीन आणले आहे. मोहनलाल यांची कॅमिओ भूमिका अप्रतिम आहे. सैफनं उत्तम काम केलं आहे आणि काही वेळा तो खूप प्रभावी वाटतो. हा चित्रपट 'ओप्पम'पेक्षा वेगळा आणि चांगला आहे. हा चित्रपट आवर्जून पाहावा.'
'हैवान' हा दाक्षिणात्य सुपरस्टार मोहनलाल यांच्या 'ओप्पम' या चित्रपटाचा अधिकृत हिंदी रिमेक आहे. 'ओप्पम' 8 सप्टेंबर 2016 रोजी प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाचे दिग्दर्शनही प्रियदर्शन यांनीच केलं होतं. आता हिंदी प्रेक्षकांना प्रियदर्शन यांच्या या कल्ट चित्रपटाचा हिंदी रिमेक पाहण्याची संधी मिळत आहे.
'हैवान'मध्ये अक्षय कुमारनं परशुराम गोखले, सैफ अली खानने श्याम राणे, बोमन इराणीने न्यायाधीश प्रधान आणि राजपाल यादवनं ऑटोचालक चंदू यांची भूमिका साकारली आहे. या चित्रपटात असरानी यांनी हुसेन नावाच्या सुरक्षा रक्षकाची भूमिका साकारली आहे. या चित्रपटात 'ओप्पम' स्टार मोहनलाल यांची एक छोटी भूमिका (कॅमिओ) देखील आहे, ज्याला प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
#Haiwaan: SOLID, RATING: ⭐️⭐️ ⭐️ 1/2 #HaiwaanReview— MASS (@Freak4Salman) September 11, 2026
HAIWAAN is a fascinating combination of performances, atmosphere and old-school thriller storytelling. #AkshayKumar as a cold-blooded villain exudes danger from every sweat and displays remarkable ease in an otherwise… pic.twitter.com/pzCxKPnWcP
'हैवान'च्या पहिल्या दिवसाच्या कमाईचा अंदाज : अक्षय कुमार आणि प्रियदर्शन या लोकप्रिय जोडीचा 'हैवान' चित्रपट भारतात पहिल्याच दिवशी 3-5 कोटी कमाई करू शकते असा अंदाज आहे. मात्र, मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसादामुळं, हा चित्रपट पहिल्या वीकेंडमध्ये अपेक्षांपेक्षा जास्त कमाई करू शकतो. अक्षय-प्रियदर्शन जोडीचा चौथा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरेल अशी आता अनेकजण अपेक्षा करत आहे.
In last 4-5 Years , #AkshayKumar has delivered some of the finest films but failed miserably at the Box Office owing to its REMAKE -- #Haiwaan seems to be the latest addiction, falling prey to the REMAKE TAG— Manoz Kumar (@ManozTalks) September 11, 2026
Khel Khel Mein (Terrific film, Box Office Zero)
Mission Ranigunj…
अक्षय कुमार आणि प्रियदर्शनचे टॉप ओपनर
- भूत बंगला - 18.31 कोटी
- खट्टा मीठा - 6.86 कोटी
- दे दना दन - 6.13 कोटी
- भूल भुलैया - 3.88 कोटी
- भागम भाग - 3.43 कोटी