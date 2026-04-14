'है जवानी तो इश्क होना है'चा फर्स्ट लूक समोर, मृणाल ठाकूर आणि पूजा हेगडेबरोबर वरुण धवन करणार रोमान्स...

वरुण धवन, मृणाल ठाकूर आणि पूजा हेगडे यांचा 'है जवानी तो इश्क होना है'चा फर्स्ट लूक प्रदर्शित करण्यात आला आहे.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 14, 2026 at 4:16 PM IST

हैदराबाद : अभिनेता वरुण धवन, पूजा हेगडे आणि मृणाल ठाकूर यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला 'है जवानी तो इश्क होना है' या चित्रपटाचा फर्स्ट लूक समोर आला आहे. आता प्रदर्शनाच्या नवीन तारखेनं आणि चित्रपटाच्या कथेनं सर्वाचं लक्ष वेधून घेतलंय. आता बॉक्स ऑफिसवर एक मोठी टक्कर पाहायला मिळणार आहे, वरुण धवनचा आगामी चित्रपट करण जोहर आणि दिलजीत दोसांझ यांच्या आगामी, चित्रपटाशी टक्कर देईल. 'है जवानी तो इश्क होना है'च्या निर्मात्यांनी आज, 14 एप्रिल रोजी,'डेव्हिड धवनच्या मनोरंजक चित्रपटचा फर्स्ट लूक रिलीज केला. हा चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये 22 मे, 2026 रोजी रिलीज होईल.

'है जवानी तो इश्क होना है'चा फर्स्ट लूक रिलीज : फर्स्ट लूकची सुरुवात एआय-निर्मित दोन मुलांनी केली जाते, जी एकमेकांना त्यांच्या पालकांबद्दल विचारत असतात. त्यांच्या लक्षात येते की, जरी त्यांच्या आईंची नावे वेगवेगळी असली तरी, त्यांचे वडील कदाचित एकच आहेत. त्यानंतर वरुण धवनची एक झलक दाखविण्यात येते. चित्रपटात वरुणच्या पात्राचं नाव जस आहे, जो एक कूल आणि देखणा मुलगा आहे. त्यानंतर दोन आईंची पात्रे, बानी (मृणाल) आणि प्रीत (पूजा) यांची ओळख करून दिली जाते. पार्श्वभूमीवर 1999च्या 'बीवी नं. 1' चित्रपटातील 'इश्क सोना है' या गाण्याची आधुनिक आवृत्ती वाजते. हे गाणं मुळत: सलमानच आणि सुष्मिता सेन यांच्यावर चित्रित करण्यात आलंय.

एआयच्या वापरावरील वापरकर्त्यांच्या प्रतिक्रिया : फर्स्ट लूकमधील एआयच्या वापर केल्यानं एका यूजरनं लिहिलं, 'फर्स्ट लूक चांगला आहे, चित्रपट मजेशीर वाटतो, पण एआय क्लिप्समुळं मजा निघून जाते. आपल्याकडे 'हेय बेबी', 'बेबीज डे आऊट' सारखे चित्रपट होते. म्हणजे, जुन्या लाइफबॉयच्या जाहिराती बघा. तुम्ही दोन मुलांना एकमेकांकडे बघताना, सारखे दिसताना आणि त्यांचा बाप एकच आहे हे लक्षात येताना दाखवू शकतात. एआयचा हा वापर पूर्णपणे अनावश्यक होता.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं '2006च्या 'सँडविच' चित्रपटात 'टुक टुक' आणि 'टोनी' सारखी अविस्मरणीय पात्रे असताना, या चित्रपटात एआय मुलांचा वापर करण्याचा काय अर्थ आहे?' आणखी एका व्यक्तीनं लिहिलं, "अरे यार!! मुलांसाठीही एआय वापरायचं? हा काय मूर्खपणा आहे?' याशिवाय काही लोकांना ते आवडले आहे.

मृणाल पूजा आणि वरुण यांचा पहिला चित्रपट : मृणाल आणि पूजा यांचा वरुणबरोबरचा हा पहिलाच सहयोग आहे. 'मैं तेरा हिरो,' 'जुडवा 2,' आणि 'कुली नंबर 1'नंतर वडील डेव्हिड धवनसोबतचा त्याचा चौथा चित्रपट आहे. या चित्रपटाची निर्मिती टिप्स फिल्म्स करत आहे. सहाय्यक कलाकारांमध्ये चंकी पांडे, मनीष पॉल, जिमी शेरगिल आणि मौनी रॉय यांचा समावेश आहे.

चित्रपट कधी होईल रिलीज : ‘है जवानी तो इश्क होना है’ बॉक्स ऑफिसवर इम्तियाज अलीच्या ‘मैं वापस आऊंगा’ आणि करण जोहरच्या ‘चांद मेरा दिल’सोबत टक्कर देईल. 'मैं वापस आऊंगा'मध्ये दिलजीत दोसांझ, शर्वरी आणि वेदांग रैना, तर 'चांद मेरा दिल'मध्ये लक्ष्य आणि अनन्या पांडे यांच्या भूमिका आहेत. या दोन चित्रपटांव्यतिरिक्त, अनुराग कश्यपचा बॉबी देओल अभिनीत 'बंदर' आणि मिलाप झवेरीचा 'तेरा यार हूँ मैं' हे चित्रपट देखील 22 मे रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होतील.

