ETV Bharat / entertainment

'370 बिर्याणी' वादाप्रकरणी हिमांशू जांगरा आणि प्रणित मोरे यांच्यावर गुरुग्राम पोलिसांनी केली कारवाई...

गुरुग्राम पोलिसांनी '370 बिर्याणी' या वादाप्रकरणी हिमांशू जांगरा आणि प्रणित मोरे यांच्यावर कारवाई केली आहे.

Pranit More and Himanshu Jangra
हिमांशू जांगरा आणि प्रणित मोरे (Photo - ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 17, 2026 at 11:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : राष्ट्रीय महिला आयोगाकडून (एनसीडब्ल्यू) मिळालेल्या तक्रारीच्या आधारे, गुरुग्राम पोलिसांनी व्हायरल झालेल्या '370 बिर्याणी' या वादाप्रकरणी कॉमेडियन प्रणित मोरे आणि हिमांशू जांगरा यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. डीएलएफ फेज-2 पोलीस ठाण्यात माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 37 आणि भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) कलम 294, 353 (3), 75(2) आणि 75(3) अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना तपासात सामील होण्याचे निर्देश देणारी नोटीस बजावली आहे. याशिवाय सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना व्हिडिओ काढून टाकण्याची मागणी करणाऱ्या स्वतंत्र नोटिसा देखील पाठवण्यात आल्या आहेत. गुरुग्राम पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, हे प्रकरण सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका आक्षेपार्ह व्हिडिओशी संबंधित असून ते महिलांच्या सन्मान आणि प्रतिष्ठेशी निगडित आहे.

निर्देशानुसार सध्या तपास सुरू : दरम्यान याप्रकरणी अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, राष्ट्रीय महिला आयोगाकडून (NCW) तक्रार मिळाल्यानंतर आणि या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेऊन कारवाई करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी हे देखील स्पष्ट केलं आहे की, त्या मजकुराचा पुढील प्रसार रोखण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत. गुरुग्रामचे पोलीस आयुक्त यांच्या निर्देशानुसार सध्या याप्रकरणी तपास सुरू आहे. महिलांच्या प्रतिष्ठेचा आणि सन्मानाचा भंग करणाऱ्या कृत्यांमध्ये दोषी आढळलेल्या कोणावरही कठोर कारवाई केली जाईल, असंही पोलिसांनी सांगितलंय.

हिमांशू जांगरानं मागितली माफी : हिमांशू जांगरा यांनी मोरे यांच्या स्टँड-अप शोमधील एका व्हायरल गर्दी-कामाच्या व्हिडिओशी संबंधित वादाला जाहीरपणे संबोधित केल्यानंतर काही दिवसांनी याप्रकरणी कारवाई करण्यात आली. 14 जून रोजी इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओत, जांगरा यांनी सांगितलं की, शो दरम्यान त्यानं कथन केलेल्या डेटिंगच्या कहाणीचा काही भाग मनोरंजनासाठी सुधारित करण्यात आला होता." त्यानं सांगितलं की, "मी तिथे जी गोष्ट सांगितली, ज्या मुलीबद्दल बोलत होतो... हो, मी एका मुलीला डेट केलं होतं. पण सर, मी तिथे जे बोललो ते पूर्णपणे खरं नव्हतं. मी ती गोष्ट स्वतःच्या मनानं रचून तिथे सांगितली होती. याप्रकरणी जांगरानं माफी देखील मागितली. त्यानं हे देखील कबूल केलं की, "मी काही काही वाईट शब्दांचा वापर केला होता. यामुळं मी आता माफी मागत आहे. मी ती कहाणी फक्त मनोरंजनासाठी सांगितली होती. माझा तसा कोणताही हेतू किंवा मानसिकता नव्हती." दरम्यान याप्रकरणी हिमांशू जांगराची नोकरी सुद्धा गेली आहे. तसेच याप्रकरणी प्रणित मोरेनं देखील माफी मागितली आहे. हिमांशू जांगराच्या विधानामुळं त्यांच्या कुटुंबावर देखील परिणाम झाल्याचं सांगितलं आहे.

प्रणित मोरेनं मागितली माफी : 13 जून रोजी इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये, प्रणितनं म्हटलं होतं, "मला वाटतं की, मी या द्वेषास पात्र आहे, कारण जेव्हा मी त्या व्यक्तीबरोबर प्रेक्षकांशी संवाद साधत होतो, तेव्हा त्यानं अनेक अपमानजनक गोष्टी बोलल्या, पण सगळे त्याच्यावर हसत होते, त्यामुळं मी जास्त यावर लक्ष दिलं नाही. माझा हा निर्णय चूकीचा होता." मोरेनं कबूल केलं की, त्यानं त्या वक्तव्यांसाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं होतं, याबद्दल त्यानं माफी मागितली. गुरुग्राममधील एफआयआर महाराष्ट्र सायबरच्या स्वतंत्र कारवाईनंतर दाखल करण्यात आली आहे, ज्यांनी स्टँड-अप कॉमेडी शोशी संबंधित अश्लील आणि आक्षेपार्ह सामग्रीच्या कथित प्रकाशन आणि प्रसाराप्रकरणी मोरे, जांगरा, एमबीबीएस विद्यार्थिनी सेजल पवार आणि इतरांविरुद्ध आधीच गुन्हा दाखल केला आहे. तो गुन्हा देखील बीएनएसच्या संबंधित तरतुदी आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 67 अंतर्गत दाखल करण्यात आला होता.

हेही वाचा :

  1. प्रणित मोरेसह अन्य दोघांविरोधात सायबर सेलची कारवाई; खालच्या पातळीवरचे विनोद पडणार महागात
  2. '370 बिर्याणी' वादानंतर, 'मेडिकल रूममध्ये मृतदेहांच्या खाजगी अवयवांची खिल्ली उडवली, प्रणीत मोरेच्या शोमधील महिला डॉक्टरची अश्लील टिप्पणी...
  3. कॉमेडियन प्रणित मोरेला मारहाण करणाऱ्या दहा-बारा जणांविरोधात गुन्हा

TAGGED:

GURUGRAM POLICE
CASE AGAINST PRANIT AND HIMANSHU
370 BIRYANI CASE
370 बिर्याणी
GURUGRAM POLICE HAS FILED A CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.