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गुरु रंधावानं त्याच्या 'फाईन शिट' नवीन गाण्याला लक्ष्य करणाऱ्या ट्रोलर्स दिलं सडेतोड उत्तर...

गुरु रंधावानं त्याच्या 'फाईन शिट' या नवीन गाण्याला लक्ष्य करणाऱ्या ट्रोलर्सना सडेतोड उत्तर दिलं आहे.

Guru Randhawa
गुरु रंधावा (Getty - Images)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 13, 2026 at 1:14 PM IST

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हैदराबाद : सोशल मीडियावर आपल्या 'फाईन शाईट' या नवीन गाण्यावरून मोठ्या प्रमाणावर ट्रोल झालेल्या गायक गुरु रंधावानं 'सिसु' मानसिकतेचा स्वीकार करण्याबाबत एक ठाम संदेश शेअर केला आहे. त्यानं 'सिसु' अशी भूमिका जाहीर केली आणि आपल्या विरोधात काम करणाऱ्यांना 'नवीन रणनीती' आखण्याचं आवाहन केलंय. तसेच आपण आपल्या मार्गावर ठाम असल्याचेही त्यानं सांगितलंय. गुरुनं सांगितलं की, त्याची मानसिकता 'सिसु' प्रकारची आहे. 'सिसु' ही फिन्निश संकल्पना आहे, ज्याचा अर्थ आंतरिक शक्ती, लवचिकता, धैर्य आणि दृढनिश्चय असा होतो - विशेषतः जेव्हा परिस्थिती कठीण असते.

'फाईन शाईट' गाण्यावरून ट्रोल : 'सिसु मानसिकता आणि वाटचाल...!!! तसेच त्या सर्वांना सांगा की, माझ्या विरोधात एखादी नवीन रणनीती आखावी... कारण ही जुनी चाल यशस्वी ठरली नाही!! मी माझ्या स्वतःच्या वाटेवर आहे. एक विरुद्ध सर्व. 2025, 2026 आणि पुढील सर्व वर्षे माझीच आहेत!!! सर्वोत्तम निर्मिती," असंही त्यानं लिहिलं आहे. गुरुच्या 'फाईन शाईट' या गाण्याचा म्युझिक व्हिडिओ 8 ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित झाले. यात गुरु आणि सह-गायिका यशवी देसाई यांच्यासोबतच लोकप्रिय इंटरनेट क्रिएटर्सचाही समावेश आहे.

गुरु रंधावाचं निवेदन : याव्यतिरिक्त, जुलै महिन्यात गुरुनं त्याच्या 'सिक्स' या नवीन गाण्याबद्दल माहिती दिली होती. त्यानं या गाण्यामागील सर्जनशील दृष्टिकोन आणि हिप-हॉप संस्कृतीला अस्सल पंजाबी शैलीशी जोडण्याचा आपला प्रयत्न याबद्दल सांगितलं. गुरुनं एका निवेदनात म्हटलं की, 'मला हिप-हॉप संस्कृती नेहमीच आवडली आहे, परंतु मला तिचे आपल्या अस्सल पंजाबी शैलीशी (vibe) योग्य प्रकारे मिश्रण करायचे होते. 'सिक्स' हे गाणे यशाचे शिखर गाठण्याबद्दल आहे. हे गाणे कठोर परिश्रम, एकाग्रता आणि शीर्षस्थानी राहण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मानसिकतेबद्दल आहे.'

संगीत क्षेत्रात खळबळ उडवून दिली : यानंतर त्यानं पुढं लिहिलं 'किरण बाजवा पुन्हा एकदा माझ्याबरोबर एका गाण्यासाठी एकत्र आल्यामुळं संगीतातील हा बदल अतिशय नैसर्गिक वाटला. आमच्यात संगीताबाबत एक विशिष्ट विश्वास निर्माण झाला आहे आणि हे गाणे आमच्या एकत्रित प्रवासातील पुढील टप्पा दर्शवते.' गुरु आणि किरण बाजवा यांनी यापूर्वीही त्यांच्या गाजलेल्या गाण्यांच्या माध्यमातून संगीत क्षेत्रात खळबळ उडवून दिली आहे. यामध्ये समीक्षकांची पसंती मिळालेल्या 'विदाउट प्रिज्युडिस' अल्बममधील 'सिरा' हे गाणे आणि 'शकिनी' हे लोकप्रिय गाणे यांचा समावेश आहे.

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GURU RANDHAWA

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