'गनमास्टर G9'चा टीझर रिलीज, रोमँटिक चित्रपटात इमरान हाश्मी आपल्या प्रेमासाठी लढेल...
इमरान हाश्मी स्टारर 'गनमास्टर G9'चा टीझर हा प्रदर्शित करण्यात आला आहे. हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 25, 2026 at 4:01 PM IST
हैदराबाद : 'आवारपन 2' हा चित्रपट खूप चर्चेत आहे. या चित्रपटामध्ये इमरान हाश्मी मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. दरम्यान त्याच्या या आगामी चित्रपटाबद्दल अनेकजण उत्सुक आहे. आता पुन्हा एकदा अभिनेत्याचा आणखी एक चित्रपट चर्चेत आला आहे. त्याचा आगामी चित्रपट 'गनमास्टर जी9'चा टीझर प्रदर्शित झाला आहे. आता या चित्रपटाचा टीझर पाहिल्यानंतर अनेकजण अभिनेत्याच्या या आगामी चित्रपटाबद्दल खूप उत्सुक आहेत. या चित्रपटाच्या टीझरमध्ये इमरान हा 90च्या दशकातील Gen-z असल्याचा दिसत आहे. टीझरमध्ये अभिनेता हा पुन्हा एकदा प्रेमात पागल असल्याचा दिसत आहे. तो प्रेमासाठी कुठल्याही अडचणीचा सामना करण्यासाठी तयार आहे.
'गनमास्टर G9'चा टीझर रिलीज : हिमेश रेशमिया यांचे संगीत आणि आदित्य दत्त यांचे दिग्दर्शन असलेला हा चित्रपट प्रेक्षकांना नक्कीच उत्साहित करेल. इमरानबरोबर या चित्रपटात जेनेलिया देशमुख आणि अपारशक्ती खुराना आहेत, तर अभिषेक सिंग या चित्रपटातून अभिनयात पदार्पण करत आहे. निर्मात्यांनी सोशल मीडियावर चित्रपटाचा टीझर शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'जी 9चे जग सुरू होते. रोमान्स, संगीत,अॅक्शन. 'गनमास्टर जी9' हे सर्व एका अशा कथेत एकत्र आणतो, जी तुम्हाला एका रोमांचक प्रवासावर घेऊन जाण्यास सज्ज आहे. चित्रपटगृहांमध्ये 27 नोव्हेंबर, 2026 रोजी.' दरम्यान 1 मिनिट 22 सेकंदांचा हा टीझर जबरदस्त ॲक्शन आणि रोमान्सनं भरलेल्या चित्रपटाच्या जगाची एक झलक दाखवतो. टीझरची सुरुवात डोंगरांनी वेढलेल्या एका मैदाननं होते, जिथे अनेक माणसे इमरानवर हल्ला करून त्याला एका व्हॅनमध्ये टाकताना दिसतात.
'गनमास्टर G9' चित्रपटाबद्दल : यानंतर, पार्श्वभूमीवर इमरान हाश्मीचा व्हॉईसओव्हर ऐकू येतो, ज्यात तो म्हणतो, "मला जगातला सर्वात वाईट मृत्यू द्या, माझ्या शरीराचे तुकडे करा किंवा गिधाडे आणि कावळ्यांना खाऊ घाला, पण माझी महादेवाला फक्त एकच विनंती आहे की, जोपर्यंत मी माझ्या प्रेमाच्या उंबरठ्यावर पोहोचत नाही, तोपर्यंत माझा श्वास घेऊ नको." टीझरमध्ये अशी दृश्ये आहेत, जिथे त्याचे इमरानचं पात्र गुंडांना मारहाण करताना आणि आपल्या प्रेयसीसोबत वेळ घालवताना दिसते, जिचा चेहरा टीझरमध्ये दाखवलेला नाही. हिमेश रेशमियाच्या संगीतामुळं, हा चित्रपट इमरानचा जुना करिश्मा परत आणण्याचे आश्वासन देतो. पार्श्वभूमीवर हिमेशचे 'अफसनम' हे गाणे ऐकू येते, जे तुम्हाला 2000च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळात घेऊन जाते.'गनमास्टर जी9'ची निर्मिती दीपक मुकुट, हुनर मुकुट आणि संगीता अहिर यांनी केली असून, सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट प्रा. लि. ने तो सादर केला आहे.