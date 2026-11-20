इफ्फीचे थाटात उद्घाटन; दिग्गज निर्माते कलाकार उपस्थित, अभिनेत्री साई पल्लवी विशेष आकर्षण
इफ्फीची धूम गोव्यात सुरू झालीय. दिग्गज कलाकार इफ्फीच्या रेड कार्पेटवर दाखल झालेत. यात देश विदेशातील कलाकार यांचा समावेश आहे.
Published : November 20, 2026 at 8:41 PM IST
पणजी (गोवा) - 57 व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची (इफ्फी) धूम गोव्यात सुरू झाली असून दिग्गज कलाकार इफ्फीच्या रेड कार्पेटवर दाखल झालेत. यात देश विदेशातील कलाकार यांचा समावेश आहे.
गोवा मनोरंजन सोसायटी (ईएसजी) ते कला अकादमीपर्यंत दयानंद बांदोडकर मार्ग विद्युत रोषणाईने उजळून निघाला आहे. ईएसजीचे रस्त्यावरील मयुर स्वरूपातील प्रवेशद्वार मनमोहक दिसत असून हा महोत्सव साजरा करण्यासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकारचे चित्रपट महोत्सव संचालनालय सज्ज झाले आहे.
शुक्रवारी सायंकाळी उशिरा उद्घाटन सोहळा होणाऱ्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमवर रंगला असून गोव्याचे मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत निर्माते अशुतोष गोवारीकर अभिनेता खासदार रवि किशन, मधूर भांडारकर अभिनेत्री साई पल्लवी यांच्यासारखे दिग्गज देश विदेशातील कलाकार कार्यक्रम स्थळी दाखल झाले आहेत.
सर्वच कलाकारांनी इफ्फीच्या रेड कार्पेटवर आपल्या भावना व्यक्त करताना आम्ही या चित्रपट महोत्सवाचा आनंद लुटण्यासाठी आल्याचं स्पष्ट केलं. तसंच गोव्याच्या भूमीत हा सोहळा दरवर्षी पाहायला मिळतो यांचा आपणास आनंद आहे असंही सांगितलं
या महोत्सवात जागतिक, आंतरराष्ट्रीय, आशियाई आणि भारतीय भाषातील चित्रपटांचे प्रीमियर होणार असून, यासाठी 7,000 हून अधिक प्रतिनिधींनी आधीच नोंदणी केली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत 15 चित्रपट असतील, तर इंडियन पॅनोरमामध्ये 25 फीचर फिल्म्स आणि 20 नॉन-फीचर फिल्म्स प्रदर्शित केल्या जातील.
या वर्षीच्या महोत्सवासाठी रशिया हा भागीदार देश आहे आणि स्पेन हा सन्माननीय देश आहे.
यावर्षीच्या नवीन आकर्षणांमध्ये ॲनिमेशन आणि 'फिल्म्स अबाऊट फिल्म्स' यावरील विशेष विभागांचा, तसंच विशेष स्क्रीनिंग, मास्टरक्लासेस, कार्यशाळा आणि पॅनल चर्चांचा समावेश आहे. या महोत्सवात 'वेव्ह्स फिल्म बाजार'चेही आयोजन केले जाईल, ज्यामुळे चित्रपट निर्मात्यांना निर्माते आणि चित्रपट उद्योगाशी जोडले जाण्याची संधी मिळेल.