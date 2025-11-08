ग्रॅमी नामांकनामध्ये रॅपर केंड्रिक लॅमर शर्यतीत आघाडीवर, पॉप गायिका लेडी गागा दुसऱ्या क्रमांकावर
ग्रॅमी नामांकनामध्ये गेल्या वेळी भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन यांनी हा पुरस्कार जिंकला होता, मात्र यावेळी भारताला एकही नामांकन मिळाले नाही.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 8, 2025 at 1:50 PM IST
मुंबई : ग्रॅमी पुरस्कार १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी लॉस एंजेलिसमधील क्रिप्टो डोम कॉम अरेना येथे आयोजित केले जातील. २०२६च्या ग्रॅमी पुरस्कारांसाठी नामांकने गेल्या शुक्रवारी जाहीर करण्यात आली. यावेळी, प्रसिद्ध रॅपर केंड्रिक लॅमर ग्रॅमी शर्यतीत आघाडीवर आहे, त्यांना एकूण नऊ श्रेणींमध्ये नामांकने मिळाली आहेत. दरम्यान, जगप्रसिद्ध पॉप गायिका लेडी गागा यांना सात नामांकने मिळाली आहेत. ती यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. ग्रॅमी पुरस्कार २०२६च्या नामांकनांची संपूर्ण यादी येथे पाहा.
अल्बम ऑफ द इयर (Album of the Year)
- बॅडी बनी देबी तिरार मास फोटोज (Bad Bunny Debí Tirar Más Fotos)
- क्लिप्स (पूशा टी एंड मैलिस) लेट गॉज सॉर्ट आउट (Clipse (Pusha T & Malice) Let God Sort Em Out)
- जस्टिन बीबर स्वॅग (Justin Bieber Swag)
- केंड्रिक लॅमर जीएनएक्स (Kendrick Lamar GNX)
- लेडी गागा मेहेन (Lady Gaga Mayhem)
- लियोन थोमस मट (Leon Thomas Mutt)
- सबरीना कारपेंटर मंस बेस्ट फ्रैंड (Sabrina Carpenter Mans Best Friend)
- टेलर, द क्रिएटर क्रोमाकोपिया (Tyler, the Creator Chromakopia)
सॉन्ग ऑफ द इयर (Song of the Year)
- बॅड बनी डीटीएमएफ ( Bad Bunny DTMF)
- बिली आयलीश वाइल्डफ्लॉवर (Billie Eilish Wildflower)
- डोईची अँक्सायटी (Doechii Anxiety)
- हंटर/एक्स गोल्डन (Huntr/x Golden)
- केंड्रिक लॅमर आणि एसझेडए ल्थूयर (Kendrick Lamar & SZA Luther)
- लेडी गागा अब्राकाडाब्रा (Lady Gaga Abracadabra)
- रोझ आणि ब्रुनो मार्स एप्ट(Rosé & Bruno Mars Apt. )
- सबरीना कारपेंटर मॅनचाइल्ड (Sabrina Carpenter Manchild)
Kendrick Lamar Leads The 2026 #GRAMMYs Nominations With 9 Nominations Including Best Rap Album, Album Of The Year (AOTY) For “GNX” Song Of The Year And Record Of The Year For “Luther” With SZA And More pic.twitter.com/iG87rV6uDX— GNX Tour Highlights (@kdotszagnxeraa) November 7, 2025
रिकॉर्ड ऑफ द इयर(Record of the Year)
- बॅड बनी डीटीएमएफ (Bad Bunny DTMF)
- बिली एलिश वाइल्डफ्लोवर (Billie Eilish Wildflower)
- चॅपल रॉन द सब्वे (Chappell Roan The Subway)
- डोएची एन्जॉयटी (Doechii Anxiety)
- केंड्रिक लॅमर एंड एसजेडए ल्थूयर (Kendrick Lamar & SZA Luther)
- लेडी गागा आब्राकाडाब्रा (Lady Gaga Abracadabra)
- रोड एंड ब्रूनो मार्स एप्ट (Rosé & Bruno Mars Apt.)
- सबरीना कारपेंटर मॅनचाइल्ड (Sabrina Carpenter Manchild)
बेस्ट न्यू आर्टिस्ट (Best New Artist)
- एडिसन राई (Addison Rae)
- एलेक्स वॉरेन (Alex Warren)
- काटसेये (Katseye)
- लियोन थोमस (Leon Thomas)
- लोला यंग (Lola Young)
- द मॅरियास (The Marías)
- ओलिविया डीन (Olivia Dean)
- सोंब्र (Sombr)
प्रोड्यूसर ऑफ द इयर (गैर-शास्त्रीय) Producer of the Year, Non-Classical
- ब्लॅक मिल्स (Blake Mills)
- सर्कट (Cirkut)
- डॅन ऑरबैच (Dan Auerbach)
- डाजोन (Dijon)
- सौनवेव (Sounwave)
सॉन्गराइटर ऑफ द इयर (गैर-शास्त्रीय) Songwriter of the Year, Non-Classical
- एमी एलेन (Amy Allen)
- एडगार बरेरा (Edgar Barrera)
- जैसी जे डिल्लन (Jessie Jo Dillon)
- लौरा वेल्टज (Laura Veltz)
- टोबियस जैसो जूनियर (Tobias Jesso Jr.)
बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस Best Pop Solo Performance
- चॅपल रॉन द सब्वे (Chappell Roan The Subway)
- जस्टिन बीबर डायसिस (Justin Bieber Daisies)
- लेडी गागा डिसीज (Lady Gaga Disease)
- लोला यंग मैसी (Lola Young Messy)
- सबरीना कारपेंटर मॅनचाइल्ड(Sabrina Carpenter Manchild)
बेस्ट पॉप/डुओ ग्रुप परफॉर्मेंस Best Pop/Duo Group Performance
- सिंथिया एरिवो एंड अरियाना ग्रैनडे डिफाइंग ग्रेवटी (Cynthia Erivo & Ariana Grande Defying Gravity)
- हंटर एक्स गोल्डन (Huntr/x Golden)
- कॅटसेय गैब्रियाला (Katseye Gabriela)
- रोज एंड ब्रूनो मार्स एप्ट. (Rosé & Bruno Mars Apt.)
- एसजेडए विद कैंड्रिंक लेमर 30 फॉर 30 (SZA with Kendrick Lamar 30 for 30)
2026GRAMMY AWARDS— ♡∞🍅∞♡ (@greenthearth) November 8, 2025
Feb. 1, at Crypto.comArena in LA
Full Nominations List https://t.co/N4nodLYtM9
Grammy HPhttps://t.co/PAwvSlan6l
Songwriter Of The Year, Non-Classical Nominees
HachikōのTobias Jesso Jr.さんノミネート写真右
ノミネートされてますね#2026GRAMMYAWARDS pic.twitter.com/9XkmiEm8hW
बेस्ट पॉप वोकल एल्बम Best Pop Vocal Album
- जस्टिन बीबर स्वैग (Justin Bieber Swag)
- लेडी गागा मेहेन (Lady Gaga Mayhem)
- मिली साइरस समथिंग ब्यूटीफुल (Miley Cyrus Something Beautiful)
- सबरीना कारपेंटर मॅन्स बेस्ट फ्रैंड (Sabrina Carpenter Mans Best Friend)
- टेडी स्विम ईव ट्राइड एव्रीथिंग बट थेरेपी (Teddy Swims Ive Tried Everything but Therapy (Part 2)
बेस्ट डान्स/इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग Best Dance/Electronic Recording
- डिस्क्लोजर एंड एंड्रसन पाक नो कॅप (Disclosure & Anderson .Paak No Cap)
- फ्रॅड अगेन स्केप्टा एंड प्लेक बॉय मॅक्स विक्ट्री लॅप (Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax Victory Lap)
- कॅट्रेंडा स्पेस इन्वेडर (Kaytranada Space Invader)
- स्क्रिलॅक्स वॉल्टेज (Skrillex Voltage)
- टॅम इंपला एंड ऑफ समर (Tame Impala End of Summer)