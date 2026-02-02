ETV Bharat / entertainment

ग्रॅमी पुरस्कार 2026 विजेत्यांची यादी: स्टीव्हन स्पीलबर्गनं रचला इतिहास, भारताच्या हातात लागली निराशा...

यावर्षी ग्रॅमी पुरस्कार 2026मध्ये भारताच्या हातात काही विशेष लागलं नाही. आता या कार्यक्रमात दलाई लामा यांना पहिल्यांदाच ग्रॅमी पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं.

Grammy award 2026
ग्रॅमी पुरस्कार 2026 (ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 2, 2026 at 1:19 PM IST

हैदराबाद : संगीत जगातील सर्वात मोठा पुरस्कार मानल्या जाणाऱ्या ग्रॅमी पुरस्कारांच्या 68व्या आवृत्तीचे लॉस एंजेलिसमधील क्रिप्टो डॉट कॉम एरिना येथे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात संगीत उद्योगातील प्रसिद्ध व्यक्ती उपस्थित होत्या. 2026 ग्रॅमी पुरस्कारांसाठी भारताचे तीन दावेदार होते. अमेरिकन रॅपर केंड्रिक लामर यांनी एकेरी नऊ नामांकने मिळाली, यातील त्यांनी तीन जिंकली. पॉप गायिका लेडी गागा यांना सात नामांकने मिळाली आणि ती दुसऱ्या क्रमांकावर आली. यावर्षी विविध श्रेणींमध्ये संगीताचा सर्वोच्च सन्मान कोणाला मिळाला आणि यावर्षी ग्रॅमीमधून भारताला काय मिळाले ते जाणून घेऊया.

भारतासाठी ग्रॅमी पुरस्कार कसे होते? : भारताला अनेक ग्रॅमी पुरस्कार मिळाले आहेत. पंडित रविशंकर आणि झाकीर हुसेन यांच्यासह अनेक भारतीय संगीतकारांनी हा पुरस्कार जिंकून देशाला सन्मान मिळवून दिला आहे. रविशंकर यांची मुलगी आणि प्रसिद्ध सितार वादक अनुष्का शंकर यांना यावर्षी नामांकन मिळाले होते. संगीतकार चारू सुरी यांनाही नामांकन मिळाले होते. सिद्धांत भाटिया आणि शंकर महादेवन यांच्या फ्यूजन बँड शक्ती यांनाही सर्वोत्कृष्ट जागतिक संगीत अल्बमसाठी नामांकन मिळाले होते. दुर्दैवानं, भारत यावेळी ग्रॅमी जिंकू शकला नाही. दरम्यान 90व्या वर्षीय आध्यात्मिक नेते दलाई लामा यांना त्यांच्या आयुष्यात पहिल्यांदाच ग्रॅमी पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. दलाई लामा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जॅक्सन यांना पराभूत करून ऑडिओबुक, नॅरेटर आणि स्टोरीटेलिंग रेकॉर्डिंगसाठी त्यांचा पहिला ग्रॅमी जिंकला.

स्टीव्हन स्पीलबर्गनं इतिहास रचला : ज्युरासिक पार्क सारख्या चित्रपटांचे दिग्दर्शक स्टीव्हन स्पीलबर्ग यांनी ग्रॅमी जिंकून इतिहास रचला आहे. पहिल्यांदाच त्यांनी संगीतामधील ग्रॅमी जिंकला आहे. 2026च्या ग्रॅमी अवॉर्ड्समध्ये, स्टीवननं त्याच्या 'म्युझिक बाय जॉन विल्यम्स' या माहितीपटासाठी पहिला ग्रॅमी अवॉर्ड जिंकला आणि या विजयासह, ते चित्रपट जगतातील सर्वात प्रतिष्ठित 'ईजीओटी' क्लबचा सन्माननीय सदस्य बनले आहे. दरम्यान स्टीवन स्पीलबर्गनं 'म्युझिक बाय जॉन विल्यम्स' या चित्रपटासाठी निर्माता म्हणून सर्वोत्कृष्ट संगीत चित्रपटासह पहिला ग्रॅमी मिळवला आहे.

ग्रॅमी अवॉर्ड्स 2026 विजेत्यांची यादी

  • बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर:- केंड्रिक लैमर और एसजेडए लूथर
  • बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर:- बैड बनी डेबी तिरार मास फोटोस
  • बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर:- लेडी गागा अब्राकाडाब्रा
  • बेस्ट पॉप वोकल एल्बम:- लेडी गागा मेहेम

बेस्ट ऑडियो बुक, नॅरेशन आणि स्टोरीटेलिंग:- दलाई लामा (पहिला ग्रैमी)

  • बेस्ट न्यू आर्टिस्ट:- ओलिविया डीन
  • बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस:- सबरीना कारपेंटर मैनचाइल्ड
  • बेस्ट पॉप डुओ/ग्रुप परफॉर्मेंस:- सिंथिया एरिवो और एरियाना ग्रांडे डिफाइंग ग्रैविटी
  • बेस्ट डांस/इलेक्ट्रॉनिक एल्बम:- FKA ट्विग्स ईयूएसईएक्सयूए
  • बेस्ट डांस पॉप रिकॉर्डिंग:- लेडी गागा अब्राकाडाब्रा
  • बेस्ट रॉक एल्बम:- लिंकिन पार्क फ्रॉम जीरो
  • बेस्ट रॉक परफॉर्मेंस:- यंगब्लड चेंजेस
  • बेस्ट रॅप एल्बम:- केंड्रिक लैमर जीएनएक्स
  • बेस्ट रॅप परफॉर्मेंस:- डोइची एंग्जायटी

बेस्ट म्यूजिक फिल्म:- स्टीवन स्पीलबर्ग म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स

  • बेस्ट अल्टरनेटिव म्यूजिक एल्बम:- टायलर, द क्रिएटर डोंट टैप द ग्लास
  • बेस्ट मेलोडिक रैप परफॉर्मेंस:- केंड्रिक लैमर और एसजेडए लूथर
  • बेस्ट आरएंडबी परफॉर्मेंस:- केहलानी आफ्टर आवर्स
  • बेस्ट आरएंडबी एल्बम:- लियोन थॉमस मट
  • बेस्ट सॉन्ग रिटेन फॉर विजुअल मीडिया:- गोल्डन फ्रॉम केपॉप डेमन हंटर्स

