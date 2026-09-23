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गोविंदानं कोमल राणीबरोबर लालबागच्या राजाचं घेतलं दर्शन, सुनीता आहुजाचं विधान व्हायरल

गोविंदानं कोमल राणीबरोबर लालबागच्या राजाचे दर्शन घेतलं आहे. त्यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यानंतर सुनीता आहुजाचं विधान व्हायरल झालंय.

Govinda visited Lalbaugcha Raja with Komal Rani
गोविंदानं कोमल राणीबरोबर लालबागच्या राजाचं दर्शन घेतलं. (IANS/PTI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2026 at 1:21 PM IST

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हैदराबाद : 'हीरो नं. 1' फेम अभिनेता गोविंदानं गणेशोत्सवादरम्यान मुंबईच्या लालबागच्या राजाला भेट दिली. लालबागच्या राजाच्या पंडालमधील गोविंदाचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाले आहेत. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये, गोविंदा येथे एकटा नाही, तर त्याची कथित गर्लफ्रेंड, कोमल राणी स्वर्णकरही त्यांच्याबरोबर आहे. आता, बाप्पाच्या दरबारातील, पत्नीसह आला नसल्यानं सोशल मीडियावर खळबळ माजवत आहेत.

गोविंदा पंडालमध्ये अभिनेत्री कोमल राणीबरोबर बाप्पाला प्रार्थना करताना दिसत आहेत. याशिवाय तिथे जमा असलेल्या लोकांचे गोविंदा अभिवादन करत आहे. गोविंदा क्रीम रंगाच्या कुर्ता-पायजमामध्ये आहे. दरम्यान, कोमल राणी पूर्णपणे मराठी वेशात आली. पापाराझींना पाहताच गोविंदानं "गणपती बाप्पा मोरिया" असा जयघोष केला, तर कोमल त्यांना हात हलवताना दिसली. सुनीताबद्दल बोलायचं झाल्यास, तिनं अलीकडेच एकटीनं बाप्पाचे दर्शन घेतलं.

सुनीता आहुजा काय म्हणाली? : दरम्यान, गोविंदानं कथित प्रेयसी कोमलबरोबर बाप्पाचे दर्शन घेतल्यानंतर, सुनीताचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. व्हिडिओमध्ये, सुनीता मुंबई विमानतळावर म्हणताना दिसत आहे, "तुम्ही माणसांवर कितीही प्रेम करा, त्याचा काही उपयोग नाही, ते नेहमीच तुमचा विश्वासघात करतात. त्यांच्यावर (पाळीव प्राण्यांवर) प्रेम करा, ते नेहमी तुम्हाला चिकटून राहतात. विंटा मला सोडायला नेहमी येते. प्राणी माणसांपेक्षा चांगले आहेत."

गोविंदाच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल : गोविंदाचे नाव नवोदित अभिनेत्री कोमल राणी स्वर्णकरसोबत जोडलं जात आहे. ऑगस्ट 2026मध्ये गोविंदा आणि कोमल मुंबई विमानतळावर एकत्र दिसल्यानंतर या अफवांना आणखी बळ मिळालं. गोविंदा किंवा कोमल या दोघांनीही त्यांच्या नात्याला सार्वजनिकरित्या दुजोरा दिलेला नाही. गोविंदा आणि कोमल सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र दिसल्यावर सुनीतानं त्याचं अफेयर असल्याचं सांगितलं. ऑगस्टमध्ये, सुनीतानं गोविंदाच्या 'त्याच्या मुलीच्या वयाच्या' महिलेबरोबर दिसत असल्यावर आक्षेप घेतला होता, याशिवाय तिनं अभिनेत्याला 'शुगर डॅडी' असंही म्हटलं होतं.

सुनिताचा दावा : यानंतर राखी सावंतसोबतच्या फोन संभाषणादरम्यान, सुनितानं दावा केला की, गोविंदा आणि राणी लग्न करण्याची योजना आखत आहेत. गोविंदाचे व्यवस्थापक, शशी सिन्हा यांनी नंतर हा दावा फेटाळून लावला. तसेच, गोविंदा आणि सुनिता त्यांचे मतभेद मिटवतील असं म्हटलं जात होतं, मात्र आता या व्हिडिओनंतर हा वाद आणखी वाढेल असं दिसत आहे. तसेच यानंतर गोविंदानं कथित कोर्ट मॅरेजशी संबंधित खोट्या बातम्यांबाबत कायदेशीर इशारा जारी केला आणि बदनामीकारक मजकूर, डीपफेक आणि दिशाभूल करणाऱ्या कंटेंटपासून सावध राहण्याचा इशारा दिला.

दरम्यान कोमल, राणी स्वर्णकर ही बॉलिवूडमध्ये नवीन आहे. ती 'रूपा' या चित्रपटातून गोविंदाबरोबर पदार्पण करणार आहे. तसेच गोविंदा आणि सुनिताबद्दल सांगायचं झाल्यास या दोघांनी 1987मध्ये लग्न केलं. 2025मध्ये, त्यांच्या वैवाहिक जीवनात दुरावा निर्माण झाल्याच्या बातम्या समोर येऊ लागल्या, ज्यात सुनितानं घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केल्याचीही बातमी देखील समोर आली होती. यानंतर गेल्या वर्षी हे जोडपे एकत्र गणेश चतुर्थी साजरी करताना दिसले होते. यानंतर या अफवांना पूर्णविराम मिळाला. तसेच आता अनेक समोर येणाऱ्या व्हिडिओंमुळं पुन्हा गोविंदा आणि कोमल राणीबद्दल अफावांना हवा मिळत आहे. तसेच 2026 मध्ये, सुनितानं आपला घटस्फोटाचा अर्ज मागे घेतला आहे.

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TAGGED:

SUNITA AHUJA
GOVINDA VISITED LALBAUGCHA RAJA
GOVINDA AND KOMAL RANI
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SUNITA AHUJA VIRAL STATEMENT

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