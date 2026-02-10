विवाहबाह्य संबंधांबद्दल गोविंदानं केला खुलासा, सुनीता आहुजाला म्हटलं बालपणीचं प्रेम...
बॉलिवूड स्टार गोविंदा आणि त्याची पत्नी सुनीता आहुजा पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. आता अभिनेत्यानं काही गोष्टींचा खुलासा केला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 10, 2026 at 5:02 PM IST
हैदराबाद : बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा आणि त्याची पत्नी सुनीता आहुजा यांच्या नात्यात कटुता आली आहे. सुनीतानं बऱ्याचदा गोविंदाचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचे आरोप केले आहेत. तिनं अनेकदा याबद्दल सांगितलं की, अभिनेत्याचे एका मुलीबरोबर अफेयर आहे. आता सुनीता आहुजानं केलेल्या दाव्यांवर प्रतिक्रिया अभिनेत्यानं दिली आहे. गोविंदानं एका मुलाखतीत सांगितलं की, "माझ्यावर कधी आरोप झाले नाहीत? सुरुवातीला, जेव्हा अभिनेत्रींना स्पर्श करताना माझे हात थरथरत होते, तेव्हाही माझ्यावर आरोप झाले. म्हणून जे आरोप करत आहे, ते माझ्या बालपणीच्या प्रेमाचे आहेत... प्रेमामध्ये माझे कधीही नीट झाले नाही. माझ्या तरुणपणातील प्रेमानेही मला सोडले. काहींच्या मते, मी आता अनुभवत असलेले प्रेम म्हणजे म्हातारपणाचे प्रेम आहे."
गोविंदानं केला खुलासा : दरम्यान व्यावसायिक सहकाऱ्यांबद्दल बोलताना, अभिनेत्यानं सांगितलं, "मी चार सुपरस्टार आणि मिस युनिव्हर्स नायिकांबरोबर काम केलं आहे. मी त्यांना कधीही त्रास दिला नाही. माझी एकही नायिका असे म्हणू शकत नाही की, मी त्यांचा छळ केला आहे किंवा त्यांच्याविरुद्ध अपशब्द वापरला आहे. मी सर्व कलाकार आणि नायिकांचे आभार मानतो. माझ्या चित्रपटांचे यश, माझ्या कारकिर्दीचे यश आणि वर्षानुवर्षे, माझ्या कारकिर्दीचे यश हे संगीत दिग्दर्शक, गाणी आणि माझ्या नायिकांच्या पाठिंब्यामुळं आहे." अभिनेत्यानं पुढं सांगितलं,"माझी आई एक नायिका होती. मी कधीही कोणत्याही नायिकेशी गैरवर्तन केले नाही. आता ती मला वाईट वागणूक देत आहे. मी ते पाहिले आहे. मला असे शब्द आवडत नाहीत. मी माफी मागतो, मला माझ्या सर्व नवीन कलाकारांबरोबर काम करायचे आहे. त्यांना भीती वाटत असेल की, ते माझ्याबरोबर काम कसे करेल, ते माझ्या प्रोडक्शनबरोबर काम करणार नाही.'
गोविंदाच्या कुटुंबाबद्दल : गोविंदा आणि सुनीता यांचे 1987मध्ये लग्न झाले. ते टीना आणि यशवर्धनचे पालक आहेत. टीनानं 2015 मध्ये 'सेकंड हँड हसबंड' या चित्रपटातून चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं होतं, तर यशवर्धन लवकरच अभिनय क्षेत्रात पदार्पण करण्याच्या तयारीत आहे. अनेक मुलाखतीमध्ये सुनीता आहुजा पती गोंविदाच्या विवाहबाह्य संबंधाबद्दल चर्चा करताना दिसते. आता गोविंदाच्या या प्रतिक्रियानंतर सुनीता आहुजा काय उत्तर देईल हे काही दिवसात समजेल.
हेही वाचा :