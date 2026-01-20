ETV Bharat / entertainment

गोविंदा आणि त्याची पत्नी सुनीता आहुजाच्या नात्याबद्दल झाला खुलासा, अभिनेत्याचा भाचा विनय आनंदनं दिल स्पष्टीकरण

अभिनेता गोविंदा आणि त्याची पत्नी सुनीता आहुजा यांच्या नात्याबद्दल एक खुलासा करण्यात आला आहे. अभिनेत्याचा भाचा विनय आनंदनं काही गोष्टी समोर आणल्या आहेत.

Govinda and sunita ahuja
गोविंदा आणि सुनीता आहुजा (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 20, 2026 at 4:49 PM IST

मुंबई - बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा आणि त्याची पत्नी सुनीता आहुजा यांच्यात मतभेद असल्याच्या चर्चा आहेत. अभिनेत्याच्या विवाहबाह्य संबंधांच्या अफवा गेल्या अनेक दिवसांपासून पसरत आहेत. या सर्वांमध्ये, गोविंदाचा भाचा विनय आनंदनं अलीकडेच त्याचे सुपरस्टार मामा आणि मामी सुनीता आहुजा यांच्याबद्दल काही गोष्टी समोर आणल्या आहेत. विनयनं म्हटलं, "मला आशा आहे की, त्यांच्यात सर्व काही चांगलं राहिल." दरम्यान अनेकदा गोविंदाची पत्नी सुनीता आहुजानं सोशल मीडियाच्या माध्यामातून अनेकदा अभिनेत्यावर आरोप केले आहेत. यानंतर त्याच्या नात्याबद्दल सोशल मीडियावर चर्चा होऊ लागल्या होत्या.

गोविंदाच्या नात्याबद्दल झाला खुलासा : आयएएनएसला दिलेल्या मुलाखतीत, विनयचे मामा गोविंदा आणि त्याची मामी सुनीता आहुजा यांच्याबद्दल बोलताना, त्यानं म्हटलं होतं, "मी माझ्या मनापासून प्रार्थना करतो की माझे मामा आणि मामी यांचे नाते नेहमीच मजबूत आणि खाजगी राहावे. ही माझी एकमेव इच्छा आहे." दरम्यान एका मुलाखतीत सुनीता आहुजानं म्हटलं होतं की, गोविंदानं त्याच्या मुलांच्या बॉलिवूडमधील कारकिर्दीला कधीही मदत केली नाही. याबद्दल बोलताना विनय पुढं म्हणाला, "शेवटी, असा कोणता बाप असेल, जो आपल्या मुलाला पाठिंबा देऊ इच्छित नसेल? पण जर माझ्या मामीनं काही सांगितलं असेल, तर मी तिला प्रेमानं लक्ष देण्यास सांगेन, कारण मी कधीही त्यांच्याबद्दल वाईट बोलणार नाही." विनय आनंदनं गोविंदाचा मुलगा यशवर्धनबद्दल म्हटलं, "यशवर्धनचे भविष्य खूप उज्ज्वल आहे. तो अत्यंत प्रतिभावान आहे आणि माझ्या शुभेच्छा नेहमीच त्याच्याबरोबर आहेत. तो माझ्या मुलासारखा आहे, मी त्याच्यावर खूप प्रेम करतो आणि मी देवाला प्रार्थना करतो की, त्याला एक चांगला चित्रपट मिळावा."

भाचा विनय आनंदनं दिलं स्पष्टीकरण : गोविंदाच्या पायावर गोळी झाडल्यानंतर त्याला रुग्णालयात दाखल करण्याच्या घटनेवरही चर्चा करत त्यानं म्हटल, "गोविंदाजीसाठी सर्व काही ठीक व्हावे, अशी मी देवाला प्रार्थना करेन. ते खासदार राहिले आहेत आणि शिवसेनेशी देखील संबंधित आहेत, त्यामुळं राजकारण त्यांच्या आयुष्याचा भाग असणे असामान्य नाही. ते त्या पातळीवर आहेत आणि स्वाभाविकच, कधीकधी चिंता असू शकते." गोविंदा आणि सुनीता आहुजाच्या घटस्फोटाच्या अफवा ऑनलाइन पसरल्या आहेत. सुनीता आहुजानं अभिनेत्याच्या विवाहबाह्य संबंधांबद्दलही विधान केलं होतं. तिनं म्हटलं होतं की जर, तिला कधीही अभिनेत्याला रंगेहाथ पकडण्याची संधी मिळाली तर ती मीडियासमोर सर्वात आधी उघड करेल.

