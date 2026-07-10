गोविंदा 'लॉक अप 2'मध्ये पाहुणा कलाकार म्हणून होणार दाखल, प्रोमो व्हायरल...
अभिनेता गोविंदा पत्नी सुनीता आहुजाला भेटण्यासाठी 'लॉक अप 2' शोमध्ये जाणार आहे. आता या शोचा एक प्रोमो सोशल मीडियावर रिलीज करण्यात आला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 10, 2026 at 1:40 PM IST
हैदराबाद : 'लॉक अप: ट्रुथ ऑर साजा'मध्ये सुनीता आहुजासाठी हा आठवडा खूप भावनिक होणार आहे. घरात स्वतःवर नियंत्रण ठेवणं कठीण जात असल्यानं, तिनं आपल्या सह-स्पर्धकांना तिला एलिमिनेशनच्या धोक्यात ठेवण्याची विनंतीसुद्धा केली. आता, तिचा पती, अभिनेता गोविंदा, तिला पाठिंबा देण्यासाठी शोमध्ये परतणार आहे. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या प्रोमोमध्ये, 'हीरो नं. 1' गोविंदानं बंदूक घेऊन शोमध्ये एन्ट्री केली. प्रोमोमध्ये, सूत्रसंचालक फराह खान आणि रितेश देशमुख यांनी स्टायलिश एन्ट्री करणाऱ्या गोविंदाचं भव्य पद्धतीनं स्वागत केलं. यानंतर त्याला मीठी मारली. शोबद्दल बोलताना गोविंदा म्हणाला, "हा तो लॉक-अप आहे जो दिसतोय, असे अनेक लॉक-अप आहेत जे दिसत नाहीत. मी तिथूनच आलो आहोत."
गोविंदाचे विवाहबाह्य संबंध : त्यानंतर फराहनं गंमतीनं विचारलं, "तिला गोळी घालण्याचा असा करार तू मला का दिलास?" त्यावर गोविंदानं मजेशीर उत्तर दिलं, "अहो, माझ्या खिशात गोळी आहे. मी म्हणालो की, मला हे सांगायचं आहे तिला छातीत गोळी घालायची आहे, म्हणून आता गोळी घालायला पाहिजे." 'लॉक अप'च्या प्रीमियरवेळी, सुनीतानं गोविंदासोबतच्या तिच्या लग्नाबद्दलच्या काही गोष्टी सांगितल्या होत्या. यामध्ये तिनं म्हटलं होतं की, गोविंदाचे अनेक विवाहबाह्य संबंध होते, मात्र प्रेमामुळं ती शांत होती. याशिवाय तिनं हा देखील उल्लेख केला होता की, अभिनेत्यानं चुकून स्वतःच्या गुडघ्यात गोळी झाडली होती. याबद्दल तिनं सविस्तर बोलताना म्हटलं,"जेव्हा तिसर कोणी येतं, तेव्हा गोळी गुडघ्यात गोळी घालतली जाते, डोळ्यात नाही." यानंतर फराहनं सुनीतला तिच्या त्या वक्तव्याची आठवण करून दिली आणि म्हटलं, जर तिनं गोविंदावर गोळी झाडली असती, तर तिनं त्याच्या छातीवर निशाणा साधला असता? तेव्हा सुनीता हसून म्हणाली, "मी कधीच निशाणा चुकवत नाही."
गोविंदा आणि सुनीता यांच्याबद्दल : दरम्यान गोविंदा आणि सुनीता यांचं लग्न 1987मध्ये झालं आणि त्यांना टीना आहुजा आणि यशवर्धन आहुजा अशी दोन मुले आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून, सुनीतानं तिच्या वैवाहिक जीवनाबद्दल सार्वजनिकपणे स्पष्ट वक्तव्ये केली आहेत, गोविंदाचे विवाहबाह्य संबंधांमुळं तिला दुःख झाल्याचेही तिनं सांगितलं. आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत गोविंदाचं नाव अनेक अभिनेत्रींबरोबर जोडले गेले आहे, त्यापैकी सर्वात प्रमुख अफवा म्हणजे 1980च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आणि 1990च्या दशकाच्या सुरुवातीला अभिनेत्री नीलमसोबतचे त्याचे नाते. अलीकडेच, या अभिनेत्याचं नाव एका तरुण मराठी अभिनेत्रीबरोबर जोडल्या गेल्याच्या अफवा देखील समोर आल्या आहेत.
'लॉक अप सीझन 2'बद्दल : फराह खान आणि रितेश देशमुख यांनी होस्ट केलेल्या 'लॉक अप: ट्रुथ ऑर डेअर' या शोमध्ये 15 सेलिब्रिटी एका उच्च-दबावाच्या तुरुंगात राहतात, जिथे त्यांना दररोजची कामे पूर्ण करून एलिमिनेशन टाळावे लागते. गेल्या आठवड्यात श्रेष्ठ अय्यर शोमधून बाहेर पडली, तर या आठवड्यात दोन स्पर्धक बाहेर पडतील. 'लॉक अप' नेटफ्लिक्सवर शनिवार ते गुरुवार रात्री 8 वाजता स्ट्रीम होतो.