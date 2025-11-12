ETV Bharat / entertainment

गोविंदाला रुग्णालयात करण्यात आलं दाखल, वाचा सविस्तर...

बॉलिवूड अभिनेता गोविंदाला आता पुन्हा एकदा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. सध्या त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.

Govinda
गोविंदा (गोविंदा हेल्थ अपडेट (IANS))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 12, 2025 at 11:01 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - बॉलिवूडचा 'हिरो नंबर १' गोविंदाची तब्येत अचानक बिघडली आहे. जुहू येथील क्रिटिकल केअर हॉस्पिटलमध्ये त्याला दाखल करण्यात आलं. सध्या त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. मंगळवारी रात्री गोविंदा त्याच्या घरी बेशुद्ध पडल्यानंतर डॉक्टरांशी संपर्क साधण्यात आला. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार, गोविंदाला काही औषधे देण्यात आली आणि त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. आता गोविंदाचा मित्र आणि कायदेशीर सल्लागार ललित बिंदल यांनी मीडियाला सांगितलं की, "डॉक्टरांशी बोलल्यानंतर, त्याला औषध देण्यात आली. यानंतर त्याला काल रात्री १ वाजता रुग्णालयाच्या आपत्कालीन कक्षात दाखल करण्यात आलं. गोविंदाच्या अनेक चाचण्या करण्यात आल्या आहेत आणि निकाल अद्याप आलेले नाहीत. अहवाल उपलब्ध झाल्यानंतरच आम्ही काहीही सांगू शकू."

गोविंद तब्येत बिघडली : काल गोविंदानं हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार धर्मेंद्र यांची मुंबईतील ब्रीच कँडी हॉस्पिटलमध्ये भेट घेतली. १२ नोव्हेंबर रोजी सकाळी त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला. दरम्यान गोविंदाबद्दल बोलायचं झालं तर त्याचा मॅनेजर शशी सिन्हा यांनी सांगितलं की, "न्यूरोलॉजिस्टचा सल्ला घेतल्यानंतर अभिनेत्याच्या वैद्यकीय चाचण्या सुरू आहेत. निकालांची वाट पाहत आहे आणि अभिनेत्यावर बारकाईनं वैद्यकीय देखरेख ठेवण्यात आली आहे. त्यांना तीव्र डोकेदुखी आणि डोक्यात जडपणा जाणवत होता आणि चक्कर येत होती. त्यामुळं त्यांना न्यूरोलॉजिस्टला भेटण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. डॉक्टर त्यांची तपासणी करत आहेत. त्यांना काल रात्री दाखल करण्यात आलं होतं आणि लवकरच त्याचं मूल्यांकन केलं जाईल."

रुग्णालयात दाखल करण्याची दुसरी वेळ : दरम्यान एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत या अभिनेत्याला रुग्णालयात दाखल करण्याची ही दुसरी वेळ आहे. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये (२०२४) त्याच्या परवानाधारक रिव्हॉल्व्हरनं चुकून पायात गोळी झाडल्यानंतर त्याला त्याच रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. या अभिनेत्याला गुडघ्याखाली दुखापत झाली होती आणि गोळी सुरक्षितपणे काढण्यासाठी त्याच्यावर एक तास शस्त्रक्रिया करण्यात आली. गोविंदा कोलकात्याला जाण्याच्या तयारीत होता आणि तो त्याची रिव्हॉल्व्हर कपाटात परत ठेवत असताना ती चुकून लागली होती.

हेही वाचा :

  1. 'पार्टनर' जोडी पुन्हा एकदा पडद्यावर दिसणार एकत्र ? सलमान खान आणि गोविंदा आले चर्चेत...
  2. घटस्फोटाच्या अफवांमध्ये गणेश विसर्जनात गोविंदानं पत्नीबरोबर केला डान्स, व्हिडिओ व्हायरल
  3. दहीहंडी फोडताना चौथ्या थरावरून पडलेल्या गोविंदाचा उपचारादरम्यान मृत्यू

TAGGED:

GOVINDA
GOVINDA HEALTH UPDATE
GOVINDA RUSHED TO THE HOSPITAL
गोविंदा
GOVINDA HEALTH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.