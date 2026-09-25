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गोविंदानं कथित गर्लफ्रेंडबरोबर लालबागच्या राजाचं दर्शन घेतल्यानंतर झालेल्या गोंधळावर दिली प्रतिक्रिया...

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता गोविंदानं कथित गर्लफ्रेंडबरोबर लालबागच्या राजाचं दर्शन घेतल्यावर सोशल मीडियावर खूप गोंधळ निर्माण झाला होता. याप्रकरणी त्यानं प्रतिक्रिया दिली आहे.

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गोविंदा (Photo : ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2026 at 5:38 PM IST

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हैदराबाद : गोविंदा त्याच्या आगामी 'रूपा' या चित्रपटाद्वारे पुनरागमन करण्याच्या तयारीत आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वी, त्यानं त्याची सह-अभिनेत्री कोमल राणी स्वर्णकरबरोबर गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद घेण्यासाठी प्रसिद्ध 'लालबागच्या राजा'ला भेट दिली होती. त्यानंतर कोमल राणी स्वर्णकरसोबत गेल्याबद्दल अभिनेत्याला टीकेला सामोरे जावे लागले. पण आता अभिनेत्यानं या टीकेला उत्तर दिलंय. त्यानं स्पष्ट केलं की, तो फक्त त्याच्या आगामी 'रूपा' या चित्रपटासाठी आशीर्वाद घेण्याकरिता तिथे गेला होता, ज्यामध्ये कोमल त्याच्यासोबत काम करणार आहे. त्यानं पुढं सांगितलं की, सह-कलाकाराबरोबर देवाचा आशीर्वाद घेण्यासाठी जाण्याची ही त्याची पहिली वेळ नव्हती. यापूर्वीही तो त्याच्या अभिनेत्री मैत्रिणींसोबत देवाचा आशीर्वाद घेण्यासाठी गेला होता.

गोविंदानं दिली प्रतिक्रिया : अलीकडच्याच एका मुलाखतीत, हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता गोविंदानं त्याच्या लालबागच्या राजाच्या भेटीला आक्षेप घेणाऱ्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तो या विषयावर म्हणाला, "लोक अशी प्रतिक्रिया देत आहेत. जणू काही जे व्हायचं होतं ते झालं, तर मी 'रूपा' चित्रपटासाठी प्रार्थना करत होतो. याआधी मी करिश्मा (कपूर) सोबत गेलो होतो, ते माझं सुदैव होतं, त्यानंतर माझे अर्धा डझन चित्रपट हिट झाले. मी रवीनासोबतही गेलो होतो, त्यांचेही अर्धा डझन चित्रपट हिट झाले. मी वेगवेगळ्या मंदिरांमध्ये गेलो. यावेळी मी राणी स्वर्णकारसोबत गेलो. मी प्रार्थना केली. आणि खूप दिवसांनी मी एक चित्रपट करायला सुरुवात केली आहे." एका रिॲलिटी शोमध्ये सहभागी होण्याच्या बातमीवर अभिनेता गोविंदानं म्हटलं की, "अजून काहीही ठरलेलं नाही. चर्चा सुरू आहे. मी भविष्यात एखादा शो करू शकेन, पण सध्या काहीही निश्चित नाही... मी जास्त रिॲलिटी शो पाहत नाही. जर मला काहीतरी मनोरंजक वाटलं, तर मी..."

'रूपा' चित्रपटावर काम सुरू : कोमल राणीसोबतच्या त्याच्या 'रूपा' या चित्रपटाबद्दल सुरू असलेल्या चर्चांवर बोलताना गोविंदानं म्हटलं, "हे आश्चर्यकारक आहे. लोकांना वाटतंय की चित्रपटाचं काम थांबलं आहे. आणि मी तर नुकताच तो सुरू केला आहे, आणि आत्तापासूनच त्याची इतकी चर्चा होत आहे. लोक प्रतिक्रिया देत आहेत, 'जे नुकतंच सुरू झालं आहे, त्यावर एवढी चर्चा का होत आहे? मला माहीत नाही की, लोक यामुळं नाराज आहेत का, त्यांना काही फरक पडतोय का? चित्रपट तर नुकताच सुरू झाला आहे, मग काय अडचण आहे?'"

त्यानं दावा केला की, त्याच्याबद्दल नकारात्मक अफवा पसरवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात आहे. तो म्हणाला, "या लोकांना असं वाटतं की मी काम करू शकत नाही किंवा मला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. ते मला घाबरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. खरे तर, ते एक अत्यंत धोकादायक सामाजिक वातावरण निर्माण करत आहेत. ते लोकांना भविष्यात गुन्हे करण्यास प्रवृत्त करत आहेत."

जुलैमध्ये, गोविंदानं 'रूपा' या चित्रपटातील आपली नवीन सह-अभिनेत्री म्हणून राणीची माध्यमांसमोर ओळख करून दिली. जून 2026मध्ये, त्याची पत्नी सुनीतानं 'लॉक अप' या शोमध्ये त्यांच्या लग्नाबद्दल भाष्य केलं होतं. तिनं आरोप केला की, गोविंदाचे गेल्या काही वर्षांत अनेक मुलीबरोबर प्रेमसंबंध होते. जेव्हा सुनीतानं कोमल राणी स्वर्णकरच्या दिसण्यावर टिप्पणी केली, तेव्हा त्या दोघांमध्ये जाहीरपणे भांडण झाले. गोविंदानं तिला आपल्या मर्यादेत राहण्याचा इशारा दिला.

गोविंदा आणि सुनीता आहुजाबद्दल : गोविंदा आणि सुनीता आहुजा यांचे लग्न 1987मध्ये झाले. या जोडप्याच्या लग्नाला 39 वर्षे झाली असून त्यांना टीना आहुजा आणि यशवर्धन आहुजा ही दोन मुले आहेत. मीडिया रिपोर्टनुसार गोविंदा आणि सुनीतानं या वर्षाच्या सुरुवातीला घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. यानंतर गोविंदा अभिनेत्री कोमल राणीशी लग्न करण्याची योजना आखत असल्याचं कळल्यानंतर तिनं अलीकडेच हा खटला मागे घेतला. मात्र, गोविंदाचे मॅनेजर, शशी सिन्हा यांनी हा दावा फेटाळून लावला आणि सांगितलं की, दुसऱ्या लग्नाची कोणतीही चर्चा नव्हती.

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