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कर्ज फेडण्यासाठी 'गोलमाल' अभिनेत्री सुष्मिता मुखर्जीला सी-ग्रेड चित्रपटात करावं लागलं काम, वाचा सविस्तर

शाहरुख खानच्या 'किंग अंकल', अजय देवगणच्या 'गोलमाल' आणि संजय दत्तच्या 'खलनायक' या चित्रपटांमध्ये काम करणारी अभिनेत्री सुष्मिता मुखर्जीनं काही विशेष गोष्टी शेअर केल्या आहेत.

Susmita Mukherjee
सुष्मिता मुखर्जी (Photo - IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 6, 2026 at 4:16 PM IST

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हैदराबाद: अभिनेत्री सुष्मिता मुखर्जीनं 1 कोटी रुपयांचे कर्ज फेडण्यासाठी 'सी-ग्रेड चित्रपटांमध्ये' काम केल्याची आठवण सांगितली आहे. आयुष्यातील एका कठीण काळात तिनं 'स्वतःचा आत्मा विकला' असे ती म्हणाली. एका व्हिडिओमध्ये तिनं खुलासा केला की, तिची प्रोडक्शन कंपनी दिवाळखोर झाल्यानंतर ती कामावर परतली आणि तिनं असे काही निर्णय घेतले, ज्यांचा तिला अभिमान नाही.

सुष्मिता मुखर्जीनं व्यक्त केल्या भावना : एका मुलाखतीत, सुष्मिता मुखर्जीनं आर्थिक अडचणींमुळं 'महिलांचा अपमान करणाऱ्या चित्रपटांमध्ये' काम करण्याच्या तिच्या निर्णयाबद्दल खेद व्यक्त केला. ती म्हणाली, 'एकानं मला विचारलं, 'मॅडम, तुम्ही वाईट चित्रपटांमध्ये का काम केलं?' मला धक्का बसला कारण माझ्या आयुष्याकडे मागे वळून पाहताना आणि 'मी अशा लैंगिक भेदभाव करणाऱ्या, महिलांचा अपमान करणाऱ्या चित्रपटांमध्ये का काम केलं?' असा विचार करणं खूप त्रासदायक आहे. पण मी चांगल्या चित्रपटांमध्ये काम केलं, अश्लील चित्रपटांमध्ये नाही, मी देवावर शप्पथ सांगते, फक्त वाईट चित्रपट, वाईट निवड होती."

अभिनेत्री पुढं म्हणाली, "तर मी ते केले, आणि मी माझा आत्मा विकला का? नक्कीच, मी माझा आत्मा विकला. मला त्याबद्दल चांगले वाटले का? मला तेव्हा चांगले वाटले नाही. मला अजूनही बरे वाटत नाही, पण ती माझी असहाय्यता होती."

सुष्मिता यांच्या आयुष्यावर झाला परिणाम : 61 वर्षीय अभिनेत्रीनं सांगितलं की, 2002 मध्ये 1 कोटी रुपयांचे कर्ज फेडता न आल्यामुळं तिचा आणि तिच्या पतीचा मीडिया व्यवसाय, 'प्रयास प्रोडक्शन्स', तसेच 'ट्रॅक सिनेमा' आणि 'अनिल चौधरी प्रोडक्शन्स' सारखे इतर ब्रँड्स कसे उद्ध्वस्त झाले. या अचानक आलेल्या आर्थिक संकटाचे कारण स्पष्ट करताना ती म्हणाली की, ते यासाठी तयार नव्हते कारण, "तंत्रज्ञान, एंजल इन्व्हेस्टिंग आणि व्हेंचर कॅपिटलचे एक नवीन युग आले होते," ज्याला ते जुळवून घेऊ शकले नाहीत आणि अखेरीस दिवाळखोर झाले. याचा सुष्मिता मुखर्जीच्या आयुष्यावर परिणाम झाला. तिनं सांगितलं की, तिची मुले खूप लहान असतानाही वसुली एजंट तिच्या दारात येऊन तिचा छळ करत असत. प्रचंड कर्ज फेडण्यासाठी तिला कामावर परतावे लागले. तिनं कबूल केलं की, तिला हा पर्याय निवडावा लागला, कारण तिनं आणि तिच्या पतीनं 1 कोटी रुपयांचे कर्ज फेडण्यासाठी तीन ते चार वर्षे अथक परिश्रम केले होते.

अभिनेत्रीनं स्पष्ट केलं की, तिची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याची इच्छा... मुलीचे परदेशातील शिक्षण हा देखील तिच्या निर्णयामागील एक घटक होता. तिनं कबूल केलं की, जेव्हा तिनं आपल्या मुलीला परदेशात पाठवण्याचा आग्रह धरला होता. तिच्या मुलीनं ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमधून शिक्षण पूर्ण केलंय, ज्यामुळं सुष्मिता मुखर्जींना खर्च भागवण्यासाठी सतत काम करावे लागले.

आपल्या करिअरमधील निवडींवर विचार करताना, सुष्मिता मुखर्जींनी या विसंगतीकडे लक्ष वेधले की, जे काम तिला चांगले वाटत होते, त्यातून 'दुर्दैवानं काहीच निष्पन्न झालं नाही', आणि तिच्याकडे असे प्रकल्प उरले ज्यांचा तिला अभिमान वाटत नव्हता. तिनं यावर जोर दिला की, प्रत्येकानं कामासाठी स्वतःचे निकष ठरवले पाहिजेत, मग ते 'सर्जनशील समाधान', 'असहाय्यता' किंवा केवळ 'मुलांना शिकवण्याची' आणि उदरनिर्वाह करण्याची गरज असो.

आपल्या पार्श्वभूमीवर विचार करताना, अभिनेत्रीनं सांगितलं की ती मध्यमवर्गीय जीवन जगली आणि शिक्षिका म्हणून महिन्या-महिना काम करत होती, ज्यामुळं पैशाबद्दलची तिची समज तयार झाली. तिनं यावर जोर दिला की पैसे कमावण्यामागील कारणाबद्दल प्रत्येकानं स्पष्ट असले पाहिजे. स्वतःच्या निर्णयांवर विचार करताना, तिनं कबूल केलं की, तिनं निवडलेल्या प्रकल्पांचा तिला कदाचित अभिमान वाटणार नाही, पण त्या वेळी तिच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तेच योग्य होते.

सुष्मिता मुखर्जीचं काम : अजय देवगणच्या 'गोलमाल', संजय दत्तच्या 'खलनायक' आणि प्रियांका चोप्राच्या 'दोस्ताना' यांसारख्या चित्रपटांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या शाहरुख खानच्या 'किंग अंकल' सुष्मिता मुखर्जीनं स्पष्ट केलं की, हा काळ आर्थिक दबाव, घरातील लहान मुलं आणि मुलीच्या परदेशातील शिक्षणाचा खर्च यामुळं प्रभावित होता. तिनं पुढं असेही सांगितलं की, जे काम तिला आत्मिक शांती देत ​​नाही, ते ती आता करत नाही.

कामाच्या आघाडीवर, सुष्मिता मुखर्जी शेवटची नेटफ्लिक्सच्या 'डब्बा कार्टेल' 2025 या क्राईम सीरिजमध्ये दिसली होती, ज्यात शबाना आझमी, ज्योतिका, शालिनी पांडे, निमिषा सजयन, सई ताम्हणकर आणि अंजली आनंद यांच्या प्रमुख भूमिका होत्या.

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