'गोलमाल 5' हा 'दो और दो पाच'चा रिमेक नाही, रोहित शेट्टीनं दिली माहिती...
रोहित शेट्टीनं त्याचा आगामी चित्रपट 'गोलमाल 5'बद्दल एक माहिती दिली आहे. त्यानं स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, त्याचा आगामी चित्रपट 'दो और दो पाच'चा रिमेक नसेल.
हैदराबाद : बॉलिवूड चित्रपट उद्योगातील प्रसिद्ध दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांनी अनेक विनोदी चित्रपट निर्मित केले आहेत. त्यांनी प्रत्येकदा त्यांच्या चित्रपटामुळं प्रेक्षकांना आकर्षित केलंय. काही दिवसांपूर्वी अशी बातमी आली होती की, रोहित शेट्टी लवकरच 'गोलमाल 5' चित्रपटाचे शूटिंग सुरू करणार आहे, ज्याची पटकथा त्यांनी पूर्ण केली आहे. या चित्रपटावर त्यांनी अक्षय कुमार आणि अजय देवगणबरोबर काम सुरू केलं असेही सांगण्यात आले होते. यानंतर याबद्दल सोशल मीडियावर अधिक चर्चा निर्माण झाली होती. दरम्यान यापूर्वी अभिनेता अक्षय आणि अजय यांनी अनेक चित्रपटात एकत्र काम केलं आहे. आता पुन्हा एकदा या स्टार्सला एकत्र पाहण्यासाठी चाहते आतुर आहेत. दरम्यान या चित्रपटाबद्दल आणखी एक बातमी समोर आली होती की, रोहित शेट्टीचा 'गोलमाल 5' हा चित्रपट अमिताभ बच्चन आणि शशी कपूर स्टारर 'दो और दो पाच' चित्रपटापासून प्रेरित आहे.
रोहित शेट्टीनं केली पोस्ट : रोहित शेट्टीनं यापूर्वी सुपरहिट चित्रपटांचे रिमेक बनवले आहेत, त्याचे हे चित्रपट हिट ठरले होते. रोहित शेट्टीनं 'गोलमाल 5' भोवती पसरलेल्या अफवांबद्दल स्पष्टीकरण देत म्हटलं आहे की, त्याचा आगामी विनोदी चित्रपट कोणत्याही चित्रपटाचा रिमेक नाही. रोहित शेट्टी यांनी एक अधिकृत निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, 'आम्ही माध्यमांना संदेश देऊ इच्छितो की 'गोलमाल 5'बद्दल आजकाल अनेक अफवा पसरत आहेत, ज्यामध्ये असा दावा केला जात आहे की तो 'दो और दो पाच'पासून प्रेरित असेल. आम्ही हे नाकारू इच्छितो, कारण या बातमीत कोणतेही तथ्य नाही. आम्ही मीडिया हाऊसेसना विनंती करतो की, त्यांनी आमच्या पडताळणीशिवाय कोणतेही वृत्त प्रकाशित करू नये. 'गोलमाल 5'बद्दलची कोणतीही बातमी रोहित शेट्टी किंवा त्याच्या बॅनरनं रिलीज केली असेल तरच ती खरी मानली पाहिजे. जर कोणी पडताळणीशिवाय 'गोलमाल 5' किंवा रोहित शेट्टी बद्दल बातम्या प्रकाशित केल्या तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.'
IMPORTANT... 'GOLMAAL 5' – ROHIT SHETTY CLARIFIES pic.twitter.com/MzU7oo2Vz6— taran adarsh (@taran_adarsh) February 9, 2026
रोहित शेट्टीचा आगामी चित्रपट : दरम्यान रोहित शेट्टी सध्या जॉन अब्राहमबरोबर मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त राकेश मारिया यांच्या जीवनावर आधारित पोलीस ड्रामावर काम करत आहे. या चित्रपटाचे शूटिंग जवळजवळ पूर्ण झाले आहे. आता निर्माते लवकरच या चित्रपटाची रिलीज तारीख जाहीर करण्याच्या तयारीमध्ये आहे. या चित्रपटानंतर, रोहित शेट्टी त्याच्या सर्वात यशस्वी कॉमेडी चित्रपट फ्रँचायझीचा सीक्वेल 'गोलमाल 5'वर काम सुरू करणार आहे. अनेकजण 'गोलमाल 5'च्या अपडेटबद्दल जाणून घेण्यासाठी खूप आतुर आहेत.
