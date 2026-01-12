गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 विजेत्यांची यादी, 16 वर्षीय 'या' अभिनेत्यानं पुन्हा रचला इतिहास...

ETV Bharat / entertainment

2026च्या गोल्डन ग्लोब पुरस्कारांच्या विजेत्यांची यादी जाहीर झाली आहे. चला जाणून घेऊया कोणाला हा पुरस्कार कोणाला मिळाला.

मुंबई : गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026मध्ये स्टार्सनं भरलेली रात्र पाहायला मिळाली. देशभरातील सेलिब्रिटींनी पुरस्कार सोहळ्याला हजेरी लावली. यावर्षी, या कार्यक्रमात चित्रपट आणि टेलिव्हिजन जगातील सर्वोत्तम प्रतिभेचा सन्मान करण्यात आला नाही तर पहिल्यांदाच पॉडकास्टचाही समावेश करण्यात आला. लिओनार्डो डिकॅप्रियोच्या 'वन बॅटल आफ्टर अनदर' आणि फिलिप बॅरेन्टिनीच्या 'अ‍ॅडॉलेसन्स' या चित्रपटांनी पुरस्कार जिंकली. 2026चे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार देण्यात आले आहेत, तसेच चित्रपट, टेलिव्हिजन, संगीत आणि विनोदी क्षेत्रातील आश्चर्य आणि प्रमुख विजयांसह हा सोहळा संपला आहे. 2026चे पुरस्कार रविवार पार पडले. विनोदी कलाकार निक्की ग्लेझरननं सलग दुसऱ्या वर्षी होस्ट म्हणून काम केले. हा सोहळा सीबीएस टेलिव्हिजन नेटवर्कवर प्रसारित झाला आणि पॅरामाउंट+ वर स्ट्रीम केला गेला. या अवार्ड शोमध्ये गेल्या वर्षभरातील कामाबद्दल जगभरातील अभिनेते, चित्रपट निर्माते आणि निर्मात्यांना सन्मानित करण्यात आले.

2026चे गोल्डन ग्लोब जिंकणाऱ्या विजेत्यांचा येथे संपूर्ण आढावा आहे...

  • बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा

हॅमनेट

  • बेस्ट मोशन पिक्चर – म्यूजिकल या कॉमेडी

वन बॅटल आफ्टर अनदर

  • बेस्ट मोशन पिक्चर – एनिमेटेड

केपॉप डेमन हंटर्स (नेटफ्लिक्स)

  • बेस्ट मोशन पिक्चर – नॉन इंग्लिश लॅंग्वेज

द सीक्रेट एजंट - ब्राझील

  • बेस्ट परफॉर्मेंस मेल एक्टर (मोशन पिक्चर) – ड्रामा

वॅगनर मौरा, द सीक्रेट एजंट

  • बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल एक्टर (मोशन पिक्चर) – ड्रामा

जेसी बकले, हॅमनेट

  • बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल एक्टर (मोशन पिक्चर) – म्यूजिकल या कॉमेडी

रोज बर्न, इफ आई हॅड लेग्स आई वुड किक यू

  • बेस्ट परफॉर्मेंस मेल एक्टर (मोशन पिक्चर) – म्यूजिकल या कॉमेडी

टिमोथी चालमेट, मार्टी सुप्रीम

  • बेस्ट परफॉर्मेंस सपोर्टिंग फीमेल एक्टर (मोशन पिक्चर)

टेयाना टेलर, वन बॅटल अद अद अद अद

  • बेस्ट परफॉर्मेंस सपोर्टिंग मेल एक्टर (मोशन पिक्चर)

स्टेलन स्कार्सगार्ड, सेंटीमेंटल वॅल्यू

  • बेस्ट डायरेक्टर - मोशन पिक्चर

पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर अनदर

  • बेस्ट स्क्रीनप्ले - मोशन पिक्चर

पॉल थॉमस एंडरसन, वन बॅटल आफ्टर अनदर

  • बेस्ट ओरिजिनल स्कोर - मोशन पिक्चर

लुडविग गोरानसन, सिनर्स

  • बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग - मोशन पिक्चर

गोल्डन, केपॉप डेमन हंटर्स

जूंग ग्यू क्वाक, यू हान ली, ही डोंग नाम, जियोंग हून सियो, पार्क हांग जून

  • सिनेमॅटिक एंड बॉक्स ऑफिस अचिव्हमेंट

सिनर्स, (वॉर्नर ब्रदर्स पिक्चर्स)

  • बेस्ट टेलीविजन सीरीज - ड्रामा

द पिट

  • बेस्ट टेलीविजन सीरीज - म्यूजिकल या कॉमेडी

द स्टुडिओ

  • बेस्ट टेलीविजन लिमिटेड सीरीज, एंथोलॉजी सीरीज, या मोशन पिक्चर मेड फॉर टेलीविजन

एडोलसेंस

  • बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल एक्टर (टेलीविजन सीरीज) – ड्रामा

रिया सीहॉर्न, प्लुरिबस

  • बेस्ट परफॉर्मेंस मेल एक्टर (टेलीविजन सीरीज) – ड्रामा

नोआ वायल, द पिट

  • बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल एक्टर (टेलीविजन सीरीज) – ड्रामा – म्यूजिकल या कॉमेडी

जीन स्मार्ट, हॅक्स

  • बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल एक्टर (लिमिटेड सीरीज, एंथोलॉजी सीरीज, या मोशन पिक्चर मेड फॉर टेलीविजन) - मोशन पिक्चर

मिशेल विल्यम्स, डायिंग फॉर सेक्स

  • बेस्ट परफॉर्मेंस मेल एक्टर (लिमिटेड सीरीज, एंथोलॉजी सीरीज, या मोशन पिक्चर मेड फॉर टेलीविजन) - मोशन पिक्चर

स्टीफन ग्राहम, अ‍ॅडोलेसेन्स

  • बेस्ट परफॉर्मेंस मेल एक्टर (टेलीविजन सीरीज) – म्यूजिकल या कॉमेडी

सेथ रोजेन, द स्टुडिओ

  • बेस्ट टेलीविजन सुपोर्टिंग फीमेल एक्टर

एरिन डोहर्टी, एडोलसेंस

  • बेस्ट टेलीविजन सुपोर्टिंग मेल एक्टर

ओवेन कूपर, एडोलसेंस

  • बेस्ट टेलीविजन स्टैंड-अप कॉमेडी

रिकी गेर्वैस, रिकी गेर्वैस: मॉर्टेलिटी

  • बेस्ट पॉडकास्ट

गुड हैंग विद एमी पोहलर

ओवेन कूपरने इतिहास रचला : गोल्डन ग्लोब पुरस्कारांमध्ये टीव्ही मालिकेतील सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्याच्या श्रेणीमध्ये ओवेन कूपर अभिनेत्याला पुरस्कार मिळाला. या विजयासह, ओवेन कूपरनं इतिहास रचला आहे. फक्त 16 वर्षांच्या वयात, तो आता या श्रेणीत गोल्डन ग्लोब जिंकणारा सर्वात तरुण अभिनेता बनला आहे. तो गोल्डन ग्लोब, एमी आणि क्रिटिक्स चॉइस पुरस्कार सलग जिंकणारा सर्वात तरुण पुरुष अभिनेता देखील आहे.

