रामोजी फिल्म सिटीमध्ये 'द ग्रँड ग्लोब ट्रॉटर'चा शाही सेट तयार, चाहत्यांना महेश बाबू-राजामौली देणार मोठे सरप्राईज...

'द ग्रँड ग्लोब ट्रॉटर' इव्हेंटचा बीटीएस व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडिओ हैदराबादमध्ये होणाऱ्या कार्यक्रमाची भव्यता दर्शवितो.

the globe trotter event
'द ग्रँड ग्लोब ट्रॉटर इव्हेंट ('द ग्रँड ग्लोब ट्रॉटर इव्हेंट (Photo: Film Poster))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 15, 2025 at 1:53 PM IST

1 Min Read
मुंबई : 'द ग्रँड ग्लोब ट्रॉटर' हा सर्वात मोठा कार्यक्रम आता चाहत्यांना काही तासात पाहायला मिळणार आहे. सध्या प्रत्येकजण आतुरतेनं हा कार्यक्रम पाहण्याची वाट पाहत आहे. आज, १५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी होणाऱ्या या कार्यक्रमाचे नेतृत्व दिग्दर्शक एस.एस. राजामौली करणार आहेत. या चित्रपटामध्ये पृथ्वीराज सुकुमारन खलनायक कुंभाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. याशिवाय या चित्रपटात प्रियांका चोप्रा मंदाकिनीच्या भूमिकेत दिसेल. तिचं हे लूक नुकतेच प्रदर्शित करण्यात आले आहे. तिच्या लूकमुळं या चित्रपटासाठी लोकांचा उत्साह आणखी वाढताना दिसत आहे. प्रियांकाची एक झलक समोर आल्यानंतर तिला पुन्हा भारतीय चित्रपटामध्ये पाहण्यासाठी चाहते खूप आतुर आहेत.

रामोजी फिल्म सिटीमध्ये 'द ग्रँड ग्लोब ट्रॉटर' कार्यक्रम : दरम्यान 'द ग्रँड ग्लोब ट्रॉटर' या कार्यक्रमाचा आणखी उत्साह वाढविण्यासाठी निर्मात्यांनी एक बीटीएस व्हिडिओ शेअर केला आहे. हा व्हिडिओ या कार्यक्रमाची भव्यता वाढवत आहे. 'द ग्रँड ग्लोब ट्रॉटर' कार्यक्रमाचा बीटीएस व्हिडिओ हैदराबादमध्ये घडणाऱ्या भव्यतेचे दर्शन घडवतो. मोठ्या पडद्यांपासून ते चाहत्यांसाठी विस्तीर्ण मैदानांपर्यंत आणि मोठ्या संगीत सेटअपपासून ते विस्तृत तयारीपर्यंत, कार्यक्रमाचा प्रत्येक पैलू भव्यतेचा अनुभव देतो. हैदराबादमधील रामोजी फिल्म सिटी, त्याच्या विशालतेमुळं, मोठ्या संख्येनं गर्दी आकर्षित करण्यास सज्ज असल्याची दिसत आहे. मोठ्या संख्येनं लोक या कार्यक्रमात उपस्थित राहतील असं सध्याच चित्र आहे.

'द ग्रँड ग्लोब ट्रॉटर' कार्यक्रमाचा शाही सेट : चित्रपट निर्माते एस.एस. राजामौली, सुपरस्टार महेश बाबू आणि प्रियांका चोप्रा यांच्या प्रचंड चाहत्यांच्या पाठिंब्यानं, रामोजी फिल्म सिटी येथे १५ नोव्हेंबर रोजी होणारा हा कार्यक्रम खूप धमाकेदार होणार आहे. ५०,००० हून अधिक चाहत्यांच्या अपेक्षेनुसार, हा कार्यक्रम भारतीय मनोरंजनाच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या थेट चाहत्यांच्या मेळाव्यांपैकी एक असणार आहे, ज्यामध्ये चित्रपटाच्या घोषणेसाठी खास तयार केलेला एक अनोखा शाही सेट आहे. आता चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. राजामौली आणि सुपरस्टार महेश बाबू यांचा आगामी चित्रपट खूप भव्य असणार आहे.

