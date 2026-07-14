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'हीरामंडी: द डायमंड बाजार'ला जगभर पोहोचविण्यात योगदान देणारे जागतिक कलाकार...

संजय लीला भन्साळी दिग्दर्शित 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' खूप गाजली. ही सीरीजच्या आवृत्तीमागे व्हॉइस आर्टिस्टनं किती मेहनत घेतली, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

Heeramandi: The Diamond Bazaar
'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 14, 2026 at 11:34 AM IST

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हैदराबाद : भारतातील नेटफ्लिक्सच्या दहा वर्षांच्या प्रवासातील अशा कथांनी आकार दिला आहे, ज्या त्यांच्या उगमस्थळाच्या खूप पुढं जाऊन जगभर पोहोचल्या. त्यापैकी एक म्हणजे 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार', ज्यानं लोकलायझेशनच्या क्षेत्रात एक नवा टप्पा गाठला आहे. 14 भाषांमध्ये डब होणारी ही पहिली भारतीय वेब सीरीज ठरली. 15 दशलक्ष व्ह्यूज आणि 43 देशांमध्ये टॉप 10मध्ये स्थान मिळवत, ही वेब सीरीज आजपर्यंतची नेटफ्लिक्सवरील सर्वात मोठी भारतीय ड्रामा मालिका ठरली. यामुळं विचारपूर्वक केलेले लोकलायझेशन भारतीय कथांना जगभरातील प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवून त्यांच्याशी भावनिक नाते जोडण्यास कशी मदत करू शकते, हे अधोरेखित झाले.

संजय लीला भन्साळी यांची 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' वेब सीरीज : प्रत्येक डब केलेल्या आवृत्तीमागे एक व्हॉइस आर्टिस्ट होता, ज्याचं काम केवळ संवादांचे भाषांतर करणे नव्हते, तर संजय लीला भन्साळी यांच्या विश्वातील भावना, सौंदर्य आणि सांस्कृतिक समृद्धी जपणेही होते. 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' जगभरातील प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवणे म्हणजे केवळ संवादांचे भाषांतर करणे नव्हते. प्रत्येक डब केलेल्या सादरीकरणात मूळ कथेमधील भावना, नजाकत आणि सांस्कृतिक समृद्धी जपणे तितकेच महत्त्वाचे होते, तसेच दुसऱ्या भाषेतील प्रेक्षकांना ते पूर्णपणे नैसर्गिक आणि सहज वाटेल याचीही काळजी घेणे आवश्यक होते. याचा परिणाम जगभरातील कलाकारांमधील एका अनोख्या सहकार्याच्या रूपात झाला, जिथे प्रत्येक कलाकारानं आपली वेगळी छाप आणि आवाज जोडला, पण त्याच वेळी संजय लीला भन्साळी यांच्या सर्जनशील दृष्टिकोनाशी पूर्णपणे प्रामाणिक राहिला.

साहिल वैद यांनी व्यक्त केल्या भावना : भारतीय अभिनेता आणि डबिंग कलाकार साहिल वैद, ज्यांनी इंग्रजी आवृत्तीत अशफाक बलोच या पात्राला आवाज दिला, यांच्यासाठी हा अनुभव अत्यंत वैयक्तिक होता. हे पात्र साकारताना त्यांना त्यांच्या घरात लहानपणापासून ऐकत आलेल्या कथांशी पुन्हा एकदा जोडले गेल्यासारखे वाटले. त्यांच्या शब्दांत,"हे जग मला परिचित वाटले कारण माझे आजी-आजोबा लाहोरचे होते आणि त्यांच्या कथांमधून मी या जगाला भेटले होते. मी अशफाकला इंग्रजीत आवाज दिला आणि मला त्याच्यामध्ये माझे वडील दिसले. प्रत्येक वडील सारखेच असतात आणि पितृत्वाचे तेच सौंदर्य आहे. मला वाटते की, ही भावना जगभरातील प्रत्येक वडील-मुलाच्या नात्याशी जोडली जाईल.”

स्टेफनी लॅफॉर्ग वेब सीरीजबद्दल सांगितलं : फ्रेंच व्हॉइस आर्टिस्ट स्टेफनी लॅफॉर्ग, ज्यांनी मल्लिकाजान या पात्राला आवाज दिला, त्यांच्यासाठी या अपरिचित जगामुळेच ही कथा सार्वत्रिक वाटली. त्यांच्या शब्दांत, “ही कथा जगाकडे आणि महिलांकडे एका वेगळ्या प्रदेशाच्या आणि वेगळ्या कालखंडाच्या दृष्टीकोनातून पाहण्याची संधी देते.”

कॅथरिना स्पियरिंगनं व्यक्त केल्या भावना : जर्मन डबिंग आर्टिस्ट कॅथरिना स्पियरिंग, ज्यांनी फरीदन या पात्राला आवाज दिला, यांना असे जाणवले की हीरामंडी: द डायमंड बाजार चे जग दृश्यदृष्ट्या जितके भव्य आणि आकर्षक आहे, तितक्याच सहजपणे त्यातील भावनिक विषयांशी प्रत्येकजण जोडला जाऊ शकतो. त्यांच्या शब्दांत, “ही मालिका अत्यंत वैभवशाली पद्धतीनं चित्रित करण्यात आली आहे. ती आपल्याला एका वेगळ्या जगात घेऊन जाते, पण त्याच वेळी अशा विषयांशी संबंधित आहे जे आपल्या सर्वांसाठी परिचित आहेत प्रेम, सत्तेची इच्छा, विश्वासघाताला सामोरे जाणे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे स्त्रियांची एकजूट आणि स्वातंत्र्य.”

सोपिता रांगसियोथाई व्यक्त केल्या भावना : थाई डबिंग आर्टिस्ट सोपिता रांगसियोथाई, ज्यांनी मल्लिकाजान या पात्राला आवाज दिला, यांच्यासाठी ही संधी थायलंडमधील प्रेक्षकांना अशा चित्रपट निर्मात्याच्या कथा अनुभवण्याची होती, ज्यांच्या कथा अनेक संस्कृतींच्या सीमा ओलांडत प्रवास करत आल्या आहेत. त्यांच्या शब्दांत, “माझ्या मते विविध देशांतील ऐतिहासिक चित्रपट खूपच रंजक असतात. लोकांना भूतकाळ आणि भविष्यकाळ या दोन्हींबद्दल विशेष उत्सुकता असते, कारण नवीन गोष्टी शोधण्यात आणि त्यांचा शोध घेण्यात त्यांना आनंद मिळतो.”

या कथा लोकलायझेशनमागील त्या अदृश्य कलेची झलक देतात, जी अनेकदा प्रेक्षकांच्या नजरेआड राहते. प्रत्येक डब केलेले सादरीकरण हे एका कलाकाराच्या काळजीपूर्वक केलेल्या प्रयत्नांचे फलित असते, ज्यामध्ये तो भावना, संस्कृती आणि अभिनय यांचे सूक्ष्म अर्थ समजून घेतो, जेणेकरून प्रेक्षकांनी कोणतीही भाषा निवडली तरी त्यांना कथा तिच्या मूळ उद्देशाप्रमाणे अनुभवता येईल.

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