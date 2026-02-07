'घूसखोर पंडित' शीर्षकावरून मनोज बाजपेयींचा चेहरा काळे करण्याची धमकी, चित्रपटावर बंदी घालण्याची केली मागणी
'घूसखोर पंडित' या शीर्षकावरून देशभरात निदर्शने होत आहेत आणि चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 7, 2026 at 2:28 PM IST
हैदराबाद : चित्रपट निर्माते नीरज पांडे यांच्या आगामी 'घुसखोर पंडित' या चित्रपटाभोवतीचा वाद अधिकच तीव्र झाला आहे. अनेक शहरांमध्ये निदर्शने होत आहेत, निदर्शकांनी चित्रपट निर्माते आणि अभिनेता मनोज बाजपेयी यांचे पुतळे जाळले आहेत. काही निदर्शक गटांनी चित्रपटावर बंदी न घातल्यास त्यांच्या चेहऱ्यावर काळी शाई लावल्या जाईल अशी धमकीही दिली आहे.
'घुसखोर पंडित' चित्रपट वादात : चित्रपटाचे शीर्षक,'घुसखोर पंडित', यावर टीका झाली आहे. निदर्शकांचा असा दावा आहे की शीर्षक' घुसखोर' (म्हणजे भ्रष्ट) हा शब्द 'पंडित' (ब्राह्मण किंवा हिंदू पुजारींशी सामान्यतः संबंधित शब्द) सोबत जोडून ब्राह्मण समुदायाचा अपमान करणे हा आहे. समुदाय गटांचा असा युक्तिवाद आहे की, हे शीर्षक आक्षेपार्ह आहे आणि एका विशिष्ट जातीवर टीका करत आहे. उत्तर प्रदेशातील प्रयागराजमध्ये, निदर्शक सुभाष चौकात जमले आणि चित्रपट निर्माते नीरज पांडे, दिग्दर्शक रितेश शाह आणि चित्रपटाशी संबंधित कलाकारांचे पुतळे जाळले. निदर्शकांनी आरोप केला की, हा चित्रपट 'हिंदू आणि ब्राह्मणांना लक्ष्य करण्याच्या उद्देशानं बनवण्यात आला आहे आणि नेटफ्लिक्सवर चित्रपटाच्या प्रसारणावर बंदी घालण्याची मागणी केली.
ब्राह्मण समुदायाच्या सदस्यांनी केला निषेध : मध्य प्रदेशातील इंदूरमध्येही अशीच दृश्ये पाहायला मिळाली, जिथे ब्राह्मण समुदायाच्या सदस्यांनी निषेध केला आणि नेटफ्लिक्स आणि मनोज बाजपेयी यांचे पुतळे जाळले. परशुराम सेनेच्या सदस्यांनी त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले तर थेट निषेध करण्याचा इशाराही दिला. एका निदर्शकानं म्हटले की, "आम्ही चित्रपटाला विरोध करतो, त्यावर बंदी घालावी, अन्यथा आम्ही मनोज बाजपेयी आणि नीरज पांडे यांच्या चेहऱ्यावर काळी शाई लावू. आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सेन्सॉर बोर्डाला या चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करतो." भोपाळमध्ये, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाजाच्या सदस्यांनी "या चित्रपटाचे निर्माते नीरज पांडे मुर्दावाद, "डिजिटल प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्स बंद करा, एफआयआर दाखल करा." तसेच या चित्रपटातील अभिनेता मनोज बाजपेयी मुर्दावाद अशा घोषणा लिहिलेले फलक धरले होते. निदर्शकांनी चित्रपट निर्मात्यांवर कडक कारवाई आणि कायदेशीर हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.
I respect the emotions and concerns people have shared, and I take them seriously. When something you are part of causes hurt to some people, it makes you pause and listen.— manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) February 6, 2026
As an actor, I come to a film through the character and the story I am playing. For me, this was about… https://t.co/IGlQtLQeNs
फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईजनं चित्रपटाच्या शीर्षकावर घेतला आक्षेप : हे निषेध राजकीय वर्तुळातही पोहोचले आहेत. उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक यांनी पत्रकारांशी बोलताना चित्रपटावर टीका करत म्हटलं, "चित्रपट उद्योगाशी संबंधित लोक, ज्या पद्धतीनं भारतीय संस्कृतीला आणि विशेषतः ब्राह्मण समुदायाला लक्ष्य करत आहेत ते अत्यंत निषेधार्ह आहे. असे चित्रपट जनतेसाठी प्रदर्शित केले जाऊ नयेत आणि मी त्यांचा तीव्र निषेध करतो." चित्रपट उद्योग संघटना, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज (FWICE)नं चित्रपटाच्या शीर्षकावर औपचारिकपणे आक्षेप घेतला आहे आणि असा इशारा दिला आहे की, यामुळं सार्वजनिक भावना दुखावल्या जाऊ शकतात आणि सामाजिक सौहार्द बिघडू शकते. अनेक निर्माता संघटना आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मना लिहिलेल्या पत्रात, FWICEनं म्हटलं आहे की, 'FWICE आणि त्याच्या सर्व संलग्न संघटना या शीर्षकाच्या वापरावर तीव्र आक्षेप घेतात, कारण ते एका विशिष्ट समुदायाला आणि त्याच्या पारंपारिक उपजीविकेला अपमानास्पद आणि आक्षेपार्ह पद्धतीनं लक्ष्य करत असल्याचे दिसून येते.'
कायदेशीर अडचणी वाढ : संघटनेनं पुढं म्हटलं आहे की, 'FWICE चा ठाम विश्वास आहे की जात, पंथ, धर्म किंवा व्यवसायावर आधारित समाजात कोणतेही विभाजन नसावे. सर्व व्यवसाय समान प्रतिष्ठा आणि आदरास पात्र आहेत.' संघटनेनं असा इशाराही दिला आहे की, जर कारवाई केली गेली नाही तर त्यांचे सदस्य निर्मात्यांच्या भविष्यातील प्रोजेक्टपासून दूर राहतील. दरम्यान, चित्रपट निर्मात्यांसाठी कायदेशीर अडचणी वाढत आहेत. लखनौमध्ये चित्रपटाचे शीर्षक धार्मिक आणि जातीच्या भावना दुखावल्याचा आरोप करत एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात एक रिट याचिका देखील दाखल करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला नोटीस बजावली आहे, कारण एका तक्रारीत असे म्हटले आहे की, शीर्षक नकारात्मक रूढींना प्रोत्साहन देते.
नीरज पांडे यांनी दिली प्रतिक्रिया : या वादावर प्रतिक्रिया देताना नीरज पांडे म्हणाले, "आम्हाला समजते की या शीर्षकामुळं काही प्रेक्षकांना दुखावले आहे आणि आम्ही त्यांच्या भावना गांभीर्यानं घेतो." मनोज बाजपेयी यांनीही या प्रतिक्रियेवर भाष्य केले आणि लिहिलं, "मी लोकांच्या भावना आणि चिंतांचा आदर करतो आणि त्यांना गांभीर्यानं घेतो. जेव्हा तुम्ही काही केले आहे, तेव्हा ते तुम्हाला थांबून ऐकण्यास भाग पाडते. नीरज पांडेबरोबर काम करतानाच्या माझ्या अनुभवात, मी नेहमीच पाहिले आहे की, ते त्याच्या चित्रपटांबद्दल नेहमीच गंभीर आणि बारकाईनं पाहतात." दरम्यान सध्या अनेक शहरांमध्ये निदर्शने सुरूच आहेत.
हेही वाचा :