'घुसखोर पंडित' या शीर्षकाभोवतीच्या वादावर नीरज पांडे यांनी मौन सोडला, दिग्दर्शकनं केली पोस्ट शेअर
'घुसखोर पंडित' चित्रपटाच्या वादग्रस्त शीर्षकावरून वाढत्या वादामुळं नीरज पांडे यांनी एक लांबलचक पोस्ट शेअर केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 6, 2026 at 3:44 PM IST
हैदराबाद : मनोज बाजपेयी स्टारर चित्रपट 'घुसखोर पंडित' नुकताच जाहीर झाला आणि त्याच्या शीर्षकामुळं वाद निर्माण झाला आहे. लखनऊमध्ये या चित्रपटाला तीव्र विरोध होत आहे. सामाजिक शांतता बिघडवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत चित्रपट निर्मात्यांविरुद्ध हजरतगंज पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल केली गेली आहे. फिल्म मेकर्स कम्बाइन (एफएमसी) संस्थेनं नेटफ्लिक्स आणि दिग्दर्शकाला नोटीसही बजावली आहे. आता, चित्रपटाचे दिग्दर्शक नीरज पांडे यांनी या मुद्द्यावर आपले मौन सोडले आहे आणि सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे.
दिग्दर्शक नीरज पांडे काय म्हणाले? : नीरज पांडे यांनी आज सकाळी, 6 फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक पोस्ट शेअर केली, ज्यात त्यांनी लिहिलं आहे की, "आमचा चित्रपट एक काल्पनिक पोलीस ड्रामा आहे. काल्पनिक नावात 'पंडित' हा शब्द वापरला आहे, जो बोलीभाषेत खूप सामान्य आहे. ही कथा व्यक्तींच्या कृती आणि निवडींवर आधारित आहे, त्यात जात, धर्म किंवा समुदायाचे कोणतेही प्रतिनिधित्व नाही. एक चित्रपट निर्माता म्हणून, मी माझ्या कामाकडे पूर्ण जबाबदारीनं पाहतो, विचारशील आणि आदरयुक्त कथा सादर करतो. माझ्या मागील कामांप्रमाणेच हा चित्रपट देखील फक्त प्रेक्षकांचे मनोरंजन करण्यासाठी बनवला आहे. आम्हाला समजते की शीर्षक काहींना नाराज करू शकते. दिग्दर्शकानं पुढं लिहिलं की, "आम्ही सध्यासाठी सर्व प्रमोशनल मटेरियल काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे, कारण आम्हाला वाटते की, चित्रपट पूर्णपणे पाहणे आणि आमच्या कथेच्या संदर्भात समजून घेणे महत्वाचे आहे, अपूर्ण दृश्यांवर आधारित त्याचा न्याय करण्यापेक्षा. आम्ही लवकरच हा चित्रपट प्रेक्षकांबरोबर शेअर करण्यास उत्सुक आहोत."
घुसखोर पंडित बद्दल : 'घुसखोर पंडित' हा चित्रपट नीरज पांडे आणि रितेश शाह यांनी सह-निर्मित केला आहे. हा एक क्राईम थ्रिलर चित्रपट असून यात प्रमुख भूमिकेत मनोज वाजपेयी आहेत. हा चित्रपट नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणार आहे. ही कथा पंडित म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एका भ्रष्ट पोलीस अधिकाऱ्याभोवती फिरते. चित्रपटाचा टीझर नुकताच प्रदर्शित झाला होता, मात्र याला आता काढून टाकण्यात आलं आहे. या चित्रपटाबद्दल जनतेच्या एका गटात निषेध व्यक्त झाला आहे. मेरठ, वाराणसी, मथुरा आणि उज्जैन सारख्या शहरांमध्ये चित्रपटाविरुद्ध निदर्शने होत आहेत आणि त्याच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
हेही वाचा :