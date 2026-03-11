ETV Bharat / entertainment

‘घबाडकुंड’ चित्रपट ठरणार मराठीतला पहिला युनिव्हर्स

युनिव्हर्स चित्रपट प्रेक्षकांना थरार आणि रहस्याचा रंजक सिनेमॅटिक अनुभव देणार आहे. अनेक कथा, रहस्य आणि पात्रं यांना एकाच धाग्यात गुंफणारा हा चित्रपट आहे.

Ghabadkund will be the first Marathi universe film
‘घबाडकुंड’ चित्रपट ठरणार मराठीतला पहिला युनिव्हर्स (Source- ETV Bharat)
Published : March 11, 2026 at 12:16 PM IST

मुंबई- हॉलिवूड आणि बॉलिवूडमध्ये गाजलेल्या चित्रपटांच्या ‘युनिव्हर्स’ संकल्पनेची आता मराठी चित्रपटसृष्टीतही दमदार एंट्री होत आहे. परस्परांशी जोडलेल्या कथानकांमधून वेगवेगळ्या चित्रपटांची एक भव्य गोष्ट सादर करण्याचा अनोखा प्रयत्न ‘घबाडकुंड’ या आगामी मराठी चित्रपटाच्या निमित्ताने मराठीत पहिल्यांदा होतोय. हा युनिव्हर्स चित्रपट प्रेक्षकांना थरार आणि रहस्य याचा रंजक सिनेमॅटिक अनुभव देणार आहे. अनेक कथा, रहस्य आणि पात्रं यांना एकाच धाग्यात गुंफणारा हा अनोखा प्रयोग प्रेक्षकांसाठी खास आकर्षण ठरणार आहे.

‘घबाडकुंड’ चित्रपट 19 जूनला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार : निर्माते रसिक कदम यांच्या महत्त्वाकांक्षी संकल्पनेतून साकारत असलेला ‘घबाडकुंड’ हा चित्रपट येत्या 19 जून रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. ‘अल्याड पल्याड’ चित्रपटाच्या घवघवीत यशानंतर दिग्दर्शक प्रीतम एस. के. पाटील ‘घबाडकुंड’ प्रेक्षकांसाठी घेऊन येत आहेत. भय, थरार, रहस्य असा भरगच्च मसाला असलेला ‘घबाडकुंड’ चित्रपट सादरीकरणाच्या दृष्टीने प्रेक्षकांसाठी ‘स्पेशल ट्रीट’ असणार आहे. आयुष्यात अनपेक्षित घटनांनी काहींच्या स्वप्नांना पंख फुटतात, पण त्याचवेळी पडद्यामागे सुरू असतो संशय आणि संकटांचा भयानक खेळ. भीती आणि अनिश्चिततेच्या छायेत घडणाऱ्या अकल्पित घटनांमुळे कथानक प्रत्येक टप्प्यावर नवे प्रश्न उभे करते. सत्याच्या शोधात निघालेल्यांना कोणत्या गोष्टीला सामोरे जावे लागते? आणि शेवटी नशीब जिंकतं की माणूस? याची उत्कंठा वाढविणारा ‘घबाडकुंड’ हा भव्य चित्रपट येत्या 19 जूनला प्रेक्षकांच्या मनोरंजनासाठी सज्ज होत आहे. देवदत्त नागे, कुशल बद्रिके, संदीप पाठक, शशांक शेंडे, प्राजक्ता हनमघर, स्मिता पायगुडे-अंजुटे, वैष्णवी कल्याणकर, रॉकी देशमुख, आरोही भोईर, योगेश प्रकाश तनपुरे, साहिल अनलदेवर आदी कलाकारांची दमदार फौज ‘घबाडकुंड’ चित्रपटात आहे.

चित्रपट मराठीसह दाक्षिणात्य भाषांमध्येसुद्धा प्रदर्शित होणार : 'घबाडकुंड' चित्रपट मराठीसह दाक्षिणात्य भाषांमध्येसुद्धा प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाचे लेखन संजय नवगिरे, अक्षय धरमपाल यांचे आहे. गीतकार नयूम पठाण आहेत. कलादिग्दर्शन योगेश इंगळे, छायांकन योगेश कोळी तर संकलन सौमित्र धाराशिवकर यांचे आहे. साऊथचे प्रसिद्ध फाईट मास्टर कार्तिक यांनी या चित्रपटासाठी बॅकग्राउंड म्युझिकची जबाबदारी अभिनय जगताप यांनी सांभाळली आहे. रि-रेकॉर्डिंग मिक्सर सुजित शिनगारे व साउंड डिझाइन मानव श्रोत्रिय (एम पी एस सी) यांचे आहे. मॅनेजर विष्णु घोरपडे आहेत. 'घबाडकुंड' चित्रपटाच्या निमित्ताने मराठीत पहिल्यांदाच साकारत असलेल्या या 'युनिव्हर्स'मुळे हा चित्रपट जबरदस्त सिनेमॅटिक अनुभव ठरणार आहे.

चित्रपटाचा ‘फर्स्ट लूक’ नुकताच एका शानदार सोहळ्यात प्रदर्शित : महिला दिनाचं औचित्य साधत ‘घबाडकुंड’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या तारखेची घोषणा आणि चित्रपटाचा ‘फर्स्ट लूक’ नुकताच एका शानदार सोहळ्यात प्रदर्शित करण्यात आलाय. याप्रसंगी विविध क्षेत्रातील कर्तृत्ववान स्त्रियांचा गौरवचिन्हे आणि भेटवस्तू देऊन सन्मान करण्यात आला. यासोबत स्टायलिश आणि ग्लॅमरस फॅशन शोची शानदार झलक उपस्थितांनी अनुभवली. विविध क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय कार्य करणारे निर्माते रसिक कदम यांची ‘आयकॉन दी स्टाईल’ कंपनी आता ‘घबाडकुंड’ चित्रपटाच्या माध्यमातून मराठी मनोरंजन क्षेत्रात जोरदार पदार्पण करण्यास सज्ज झालीय.

एक वेगळी आणि थरारक कथा पाहायला मिळणार : याप्रसंगी निर्माते रसिक कदम म्हणाले,‘घबाडकुंड’ हा एक वेगळा आणि रोमहर्षक अनुभव असणार आहे. उत्तम कथानक, दर्जेदार सादरीकरण आणि कलाकारांचा जबरदस्त अभिनय या सगळ्यांचा उत्तम संगम या चित्रपटात पाहायला मिळेल. 19 जूनला हा चित्रपट प्रेक्षकांसमोर येणार असून, त्यांना नक्कीच एक वेगळी आणि थरारक कथा पाहायला मिळेल, याची आम्हाला खात्री आहे.’ ‘मराठीत ‘युनिव्हर्स’ चित्रपट करण्याचं स्वप्न मी खूप दिवसांपासून पाहत होतो. या चित्रपटाच्या निमित्ताने ते स्वप्न साकार होत आहे, याचा मला विशेष आनंद आहे. नव्या पिढीला अशी वेगळी आणि मोठ्या कॅनव्हासवरची संकल्पना खूप आवडते. त्यांच्या आवडीचा विचार करूनच हा प्रयोग करण्याचा प्रयत्न केलाय,’ असे मत दिग्दर्शक प्रीतम एस. के. पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केलंय.

TAGGED:

GHABADKUND MARATHI FILM
FIRST MARATHI UNIVERSE FILM
घबाडकुंड
GHABADKUND FIRST MARATHI FILM

