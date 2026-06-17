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जेनेलिया देशमुख आणि अल्लू अर्जुन अभिनीत 'हॅपी'च्या रि- रिलीजवर अभिनेत्री आनंदी, पोस्ट व्हायरल

जेनेलिया देशमुख आणि अल्लू अर्जुन यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'हॅपी' पुन्हा प्रदर्शित झाला आहे. यानंतर अभिनेत्रीनं एक पोस्ट शेअर केली आहे.

Genelia Deshmukh
जेनेलिया देशमुख (Photo : ANI - IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 17, 2026 at 4:21 PM IST

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हैदराबाद : जेनेलिया देशमुखनं 'हॅपी' चित्रपटातील 'ओसा ओसा' या उत्साही रोमँटिक गाण्याची एक झलक शेअर केली आहे, हे गाणं जस्सी गिफ्ट आणि सुचित्रा यांनी गायलं आहे. तिनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'काही गोष्टींची फॅशन कधीच जात नाही, हे गाणे पुन्हा सर्वत्र ट्रेंड होत आहे!' 'हॅपी' या चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर, हा तेलुगू रोमँटिक-ॲक्शन-कॉमेडी चित्रपट आहे, जो ए. करुणाकरन यांनी दिग्दर्शित केला होता. या चित्रपटात मनोज बाजपेयी, दीपक शिर्के, ब्रह्मानंदम, किशोर आणि तनिकेला भरणी यांनी महत्त्वाच्या भूमिका केल्या आहेत.

'हॅपी' चित्रपट झाला पुन्हा रिलीज : 'हॅपी' हा चित्रपटानंतर मल्याळम भाषेत 'हॅपी बी हॅपी' या नावानं डब केलेला चित्रपट प्रदर्शित करण्यात आला होता. केरळमध्ये हा चित्रपट ब्लॉकबस्टर ठरला आणि 175 दिवसांहून अधिक काळ यशस्वीपणे, चित्रपट रुपेरी पडद्यावर चालला. दरम्यान जेनेलिया शेवटी तिचे पती रितेश देशमुख यांनी दिग्दर्शित केलेल्या 'राजा शिवाजी' या चित्रपटात दिसली होती. हा चित्रपट मराठा साम्राज्याचे संस्थापक शिवाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित आहे. या चित्रपटात रितेश देशमुख मुख्य भूमिकेत असून, त्याच्याबरोबर अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते आणि जेनेलिया देशमुख यांच्याही विशेष भूमिका आहेत.

जेनेलिया देशमुखबद्दल : आता जेनेलिया देशमुख लवकरच राम गोपाल वर्मा यांच्या 'पोलीस स्टेशन में भूत' या आगामी हॉरर-कॉमेडी चित्रपटात दिसणार आहे. या चित्रपटामध्ये तिच्याबरोबर मनोज बाजपेयी असणार आहे. दरम्यान जेनेलिया आणि मनोज पहिल्यांदाच एकत्र पडद्यावर दिसणार आहेत. तसेच जेनेलिया देशमुखनं 2003मध्ये 'तुझे मेरी कसम' या हिंदी चित्रपटातून आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात केली होती. यानंतर तिचा त्याचं वर्षी 'बॉईज' हा तमिळ चित्रपट आला. यानंतर ती 2008मध्ये 'संतोष सुब्रमण्यम' आणि 'जाने तू... या जाने ना' या रोमँटिक-कॉमेडी चित्रपट दिसली होती. अभिनेत्रीनं 'सत्यम', 'मस्ती', 'हॅपी', 'सई', 'रेडी', 'उरुमी', 'फोर्स', 'वेलायुधम' आणि 'तेरे नाल लव्ह हो गया' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये काम केलंय. रितेश देशमुख यांच्याशी विवाह झाल्यानंतर तिनं अभिनयातून दीर्घकाळ विश्रांती घेतली होती. यानंतर 2022मधील 'वेड' या मराठी चित्रपटाद्वारे तिनं अभिनयाच्या क्षेत्रात पुनरागमन केलं.

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