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गौतमी पाटीलचं पारंपरिक लावणीचा बाज आणि आधुनिक सादरीकरण यांचा संगम असलेलं गाणं 'लागला ठसका 440चा झटका...'!

गौतमी पाटीलनं 'लागला ठसका 440चा झटका' या गाण्याचं शूटिंग पूर्ण केलंय. या गाण्यात ती पारंपरिक लावणी सादर करेल.

Gautami Patil
गौतमी पाटील (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 25, 2026 at 1:49 PM IST

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हैदराबाद : मराठी सिनेसृष्टीत दर्जेदार कथा आणि प्रभावी संगीत यांचे अनोखे नाते आहे. प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या अनेक चित्रपटांप्रमाणेच, आगामी 'लाईव्ह' या चित्रपटातही संगीताला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. या चित्रपटात पारंपरिक लावणीचा बाज आणि आधुनिक सादरीकरण यांचा संगम असलेले एक आकर्षक गाणं पाहायला मिळणार असून, त्यावर लोकप्रिय नृत्यांगना गौतमी पाटील थिरकताना दिसणार आहे.

गौतमी पाटील करणार रंगतदार सादरीकर : गौतमी पाटील हे नाव आज महाराष्ट्रातील लावणी रसिकांसाठी विशेष आकर्षण ठरले आहे. आपल्या दमदार नृत्यशैलीमुळं आणि रंगतदार सादरीकरणामुळं तिनं अल्पावधीत मोठी लोकप्रियता मिळवली आहे. 'घुंगरू', 'बुगडी माझी सांडली गं', 'नटरंगी नार', 'बाई गं' यांसारख्या लावणी गीतांवरील तिच्या सादरीकरणांना प्रेक्षकांची भरभरून दाद मिळाली आहे. पारंपरिक लावणीला आधुनिक सादरीकरणाची जोड देत तिनं तरुणांमध्येही लावणीचं क्रेझ निर्माण केलं.

'लाईव्ह' चित्रपटाबद्दल : 'लाईव्ह' या शीर्षकामुळं चित्रपटाच्या कथानकाबाबत उत्सुकता निर्माण झाली असतानाच, त्यातील एका खास गाण्यानं प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. निर्माते सुमित पांडे यांनी रिद्धी बिद्दी व्हिजन्सच्या माध्यमातून या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे, तर छबी असीम हल्दर हे चित्रपटाचे प्रस्तुतकर्ते आहेत. लेखक-दिग्दर्शक संजीव राय यांच्या मार्गदर्शनाखाली चित्रपटाचे शूटिंग सुरू असून नुकतेच एका महत्त्वपूर्ण गाण्याचे शूटिंग पूर्ण करण्यात आले.

Gautami Patil
गौतमी पाटील (ETV Bharat)

'लागला ठसका 440चा झटका...' गाण्याचं शूटिंग : गोरेगाव येथील फीचर स्टुडिओमध्ये चित्रित करण्यात आलेले 'लागला ठसका 440चा झटका...' हे गाणे लावणीच्या ढंगात साकारले गेले आहे. गीतकार अश्पाक एफएच शेख यांनी या गाण्याचे बोल लिहिले असून गायिका खुशबू जैन यांच्या आवाजानं त्याला वेगळीच ऊर्जा प्राप्त झाली आहे. संगीतकार अमन श्लोक यांनी या गीताला संगीतबद्ध केलं आहे.

'लाईव्ह' चित्रपटाची कहाणी : चित्रपटाची कथा एका महिलेच्या न्याय आणि हक्कांसाठीच्या संघर्षाभोवती फिरते. समाजातील विविध वास्तववादी प्रश्नांवर भाष्य करणाऱ्या या कथेत हे गाणे केवळ मनोरंजनासाठी नसून कथानकाचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे दिग्दर्शक संजीव राय यांनी स्पष्ट केले. एका निर्णायक प्रसंगात हे गीत कथेला नवे वळण देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, या गाण्यासाठी गौतमी पाटीलची निवड करण्यात आल्यानं त्याला अधिक उठाव मिळाला असून तिच्या जोशपूर्ण नृत्यामुळं गाण्याला विशेष रंग चढल्याचे त्यांनी नमूद केले.

Gautami Patil
गौतमी पाटील (ETV Bharat)

चित्रपटामधील कलाकार : संवादलेखिका पूनम विभूते यांच्या लेखणीतून साकारलेल्या या चित्रपटात मिलिंद गुणाजी, अनंत जोग, निशिगंधा वाड, रूपाली जाधव, हितेन तेजवानी, सागर काळे, अनिल नागरथ, नम्रता जाधव आणि विनय राजपूत यांसारखे कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. चित्रपटाचे छायाचित्रण गोपी यांनी केले असून कला दिग्दर्शनाची जबाबदारी सैफुद्दीन शेख यांनी सांभाळली आहे. अश्पाक एफएच शेख यांच्यासह महालिंग कंठाळे यांनी गीतलेखन केले असून दिनेश अर्जुना आणि अमन श्लोक यांनी संगीताची धुरा सांभाळली आहे.

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GAUTAMI PATIL LAGLA 440 VOLTS ZATKA

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