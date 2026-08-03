गौरव खन्नानं 'खतरों के खिलाडी 15'मध्ये सर्वात कठीण आणि वेदनादायक टास्क केला पूर्ण...
'खतरों के खिलाडी 15' या शोमध्ये अभिनेता गौरव खन्नानं सर्वात कठीण आणि वेदनादायक टास्क पूर्ण केल्यानंतर त्यानं एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 3, 2026 at 2:15 PM IST
हैदराबाद : अभिनेता गौरव खन्नानं 'खतरो के खिलाडी 15' या रिअॅलिटी शोमधील सर्वात कठीण आणि 'सर्वात वेदनादायी' आव्हानांपैकी एका टास्कनंतरच्या वेदनादायक परिणामांची झलक चाहत्यांबरोबर शेअर केली आहे. या अभिनेत्यानं एक व्हिडिओ शेअर केला, यामध्ये 'फिअर फॅक्टर' शोमधील एका अत्यंत कठीण 'एंड्युरन्स टास्क'नंतर त्याच्या पाठीवर अनेक ठिकाणी बर्न मार्क झाल्याचे दिसत आहे. सह-स्पर्धक 'ओरी' ( ओरहान अवत्रामणी)नं रेकॉर्ड केलेल्या या क्लिपमध्ये, गौरव मागे वळून आपली पाठ दाखवताना दिसतो. टास्कदरम्यान मारलेल्या लेझर शॉट्समुळे त्याच्या पाठीवर अनेक लाल, गोलाकार खुणा उमटल्या होत्या. आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर हा व्हिडिओ शेअर करताना गौरवनं लिहिलं, "हा व्हिडिओ बनवल्याबद्दल ओरी तुझे आभार. टीव्हीवर हे पाहतानाही मला ती वेदना पुन्हा जाणवत आहे. आतापर्यंतचा सर्वात वेदनादायी अनुभव. आम्ही चौघेही यातून गेलो... त्या खुणा अजूनही तशाच आहेत..."
गौरवनं केलं सर्वात कठीण आणि वेदनादायक टास्क केला पूर्ण : या वेदनादायी टास्कची झलक दाखवणाऱ्या अलीकडील व्हिडिओमध्ये, गौरवसह विशाल आदित्य सिंग, करण वाही आणि शगुन शर्मा या चार स्पर्धकांनी एका कठीण आव्हानामध्ये भाग घेतला होता. या आव्हानात त्यांना टास्क पूर्ण करेपर्यंत पाठीवर वारंवार मारले जाणारे लेझर शॉट्स सहन करावे लागले. हे आव्हान तोपर्यंत सुरू राहणार होते, जोपर्यंत चारपैकी दोन स्पर्धक माघार घेण्याचा निर्णय घेत नाहीत. वेदना असूनही गौरवनं हे आव्हान पूर्ण केलं, या ताज्या व्हिडिओमधून स्पर्धकांच्या शरीरावर अनेक निशान पडले आहे.
वैवाहिक आयुष्याबद्दल खुलासा : गौरवबद्दल सांगायचं झालं तर, 'अनुपमा'सारख्या मालिकांमुळं तो घराघरात पोहोचला आहे. अभिनेता टेलिव्हिजनवरील सर्वात लोकप्रिय चेहऱ्यांपैकी एक आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला तो 'बिग बॉस'च्या 19'व्या सीझनचा विजेता ठरला होता. यापूर्वी तो' सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया' विजेता ठरला होता. हा अभिनेता अलीकडेच चर्चेतही आला होता, जेव्हा त्याची पत्नी आणि अभिनेत्री आकांक्षा चमोलानं 'लॉक अप'शोमध्ये असताना त्यांच्या वैवाहिक आयुष्याबद्दल सांगितलं होतं. तिनं त्यांच्या नात्यातील अडचणींबद्दल सांगत खुलासा केला की, ते लवकरच घटस्फोट घेणार आहे. यानंतर सोशल मीडियावर गौरव आणि त्याच्या पत्नीबद्दल खूप चर्चा झाली होती.
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