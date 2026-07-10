गौरव खन्नाचा 'लॉक अप 2'मध्ये झाला प्रवेश, शिल्पा शिंदे आणि श्रेया कालरा यांनी आकांक्षा चमोलाच्या घटस्फोटावर केलं भाष्य
'लॉक अप 2' शोमध्ये गौरव खन्ना याची एंट्री झाल्यानंतर त्यानं पत्नी आकांक्षा चमोलाशी घटस्फोटाबद्दल संवाद साधला. यानंतर शिल्पा आणि श्रेयानं घटस्फोटाबद्दल विधान केलं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 10, 2026 at 10:25 AM IST
हैदराबाद : 'लॉकअप 2' या रिॲलिटी शोच्या ताज्या एपिसोडबद्दल सोशल मीडियावर खूप चर्चा होत आहे. गेल्या एपिसोडमध्ये अभिनेता गौरव खन्ना हा त्याची पत्नी आकांक्षा चमोलाला भेटण्यासाठी आला होता. यापूर्वी अभिनेत्रीनं असं घोषीत केलं होत की, ती आणि तिचा पती हे वेगळे होणार आहे. तसेच ती 1 वर्षांपासून एकत्र राहत नसल्याचं आणि बायसेक्शुअल असल्याचं तिनं या शोमध्ये खुलासा केला होता. दरम्यान या शोमध्ये पाहुणा म्हणून गौरवची एंट्री झाल्यानंतर, शोमधील वातावरण लगेचच भावुक झालं. गौरवनं आकांक्षाच्या खेळाचं यावेळी कौतुक केलं. मात्र त्यानं यावेळी तिला म्हटलं की, इतक्यात घटस्फोट आणि विभक्त होण्याबद्दल चर्चा करायला नको होती. त्यानं असंही म्हटलं की, आकांक्षाला आता त्याची गरज नाही हे त्याला माहीत होतं, मात्र तो नेहमी तिच्या पाठीशी उभा राहील. तसेच गौरवला त्यांच्या लग्नाआधीच आकांक्षाच्या बायसेक्शुअल असल्याबद्दलही माहित झालं होतं.
श्रेया कालरा शिल्पा शिंदे यांच्यातील संभाषण : दरम्यान या शोमधून गौरव गेल्यानंतर स्पर्धक शिल्पा शिंदेनं म्हटलं, "तिला काहीच कळत नाही. ती गौरवबरोबर 10-9 वर्षांपासून नात्यात आहे. नऊ वर्षांनंतर, त्यांच्या दोघांमध्ये शारीरिक सुसंगतता नाही हे तुमच्या लक्षात येतंय का? नऊ वर्षांनंतर?" यावर श्रेया म्हटलं, "तिच्या बोलण्याला काहीच अर्थ नाही." दुसरीकडे, आकांक्षानं यानंतर सर्वांना सांगितलं की,"माझ्या लग्नाला नऊ वर्षे झाली. मी फक्त माझ्या पतीबरोबर होते. मला स्त्रियांच्या जवळ जाण्याची इच्छा कधीच झाली नाही. ना शारीरिकरित्या, ना रोमँटिकरित्या." त्यानंतर श्रेया कालरानं शिल्पा शिंदेला म्हटलं, "गौरव खन्ना नशीबवान आहे. तो खूप नशीबवान आहे, कारण तो या चेटकिणीपासून मुक्त झाला आहे. तिनं त्याचं आयुष्य कलंकित केलं आहे. देवानं कोणालाही अशी पत्नी देऊ नये."
गौरव आणि आकांक्षाबद्दल : दरम्यान, गौरवनं स्पष्ट केलं की, तो 'खतरों के खिलाडी'मध्ये जाण्याच्या सात दिवस आधी त्यानं मे महिन्यात आकांक्षाशी घटस्फोटाबद्दल चर्चा केली होती. तसेच यानंतर आकांक्षानं बोलता बोलता तिला स्वत:चे बाळ पाहिजे नाही, यावर देखील तिनं भाष्य केलं. दरम्यान गौरव आणि आकांक्षा गेल्या 11 वर्षांपासून एकमेकांना ओळखतात. त्या दोघांनी 2016 मध्ये लग्न केलं. हे जोडपे गेल्या 18 महिन्यांपासून वेगळे राहत असून लवकरच त्यांचा घटस्फोट होणार असल्याचं देखील समोर आलं आहे. मात्र आताही सोशल मीडियावर या घटस्फोटाची बातमी खोट असल्याचं अनेकजण म्हणताना दिसत आहेत.