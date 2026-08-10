गश्मीर महाजनीचं दिग्दर्शनीय पदार्पण असलेला चित्रपट ‘राखणदार’चं गूढप्रधान पोस्टर प्रदर्शित!
गश्मीर महाजनीचं दिग्दर्शनीय पदार्पण असलेला चित्रपट ‘राखणदार’चं पोस्टर रिलीज करण्यात आलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 10, 2026 at 3:27 PM IST
हैदराबाद : गश्मीर महाजनीनं अभिनेता म्हणून मराठी आणि हिंदी मनोरंजनसृष्टीत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. ‘कॅरी ऑन मराठा’, ‘देऊळ बंद’, ‘वन वे तिकीट’, ‘विशेष’ यांसारख्या मराठी चित्रपटांसोबतच ‘पानिपत’, ‘मलंग’ आणि ‘मुसाफिरा’ यांसारख्या प्रोजेक्ट्समधून त्यानं आपल्या अभिनयाची विविध रूपं प्रेक्षकांसमोर आणली. ‘इमली’ या हिंदी मालिकेतूनही त्यानं हिंदी टेलिव्हिजनवर आपली छाप उमटवली. अभिनेता म्हणून यशस्वी वाटचाल केल्यानंतर आता गश्मीर महाजनी दिग्दर्शनाच्या क्षेत्रात पदार्पण करण्यासाठी सज्ज झाला आहे.
गश्मीर महाजनीनं शेअर केले पोस्टर : अभिनयाच्या क्षेत्रात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केल्यानंतर गश्मीर महाजनी आता दिग्दर्शनाच्या नव्या पर्वाला सुरुवात करत आहे. गश्मीर दिग्दर्शित पहिला चित्रपट ‘राखणदार’ 2027मध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून, या चित्रपटाची घोषणा होताच त्याचं पहिलं पोस्टर सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आलं आहे. पोस्टरमधून चित्रपटाची कथा उलगडण्याऐवजी अनेक प्रश्न निर्माण केले जात असल्यानं ‘राखणदार’बद्दलची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे. ‘राखणदार’मध्ये सई ताम्हणकर, गश्मीर महाजनी आणि मकरंद अनासपुरे अशी दमदार कलाकारांची फळी पाहायला मिळणार आहे. या तिघांची एकत्रित उपस्थिती आणि चित्रपटाच्या पहिल्या झलकतील गूढ वातावरण यामुळं हा सिनेमा नेमका कोणत्या विषयाभोवती फिरणार, याबाबत प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
‘राखणदार’ आगामी चित्रपट : चित्रपटाच्या पोस्टरची रचना अत्यंत वेगळी आणि लक्षवेधी करण्यात आली आहे. लाल रंगाच्या पार्श्वभूमीवर दिसणारे रक्ताचे डाग, मध्यभागी आक्रमक भाव असलेला सिंहाचा चेहरा आणि त्याच्या खाली उभी असलेली बलदंड व्यक्तीरेखा यामुळं पोस्टरमध्ये एक प्रकारची अस्वस्थ करणारी रहस्याची छटा जाणवते. सिंहाची प्रतिमा केवळ ताकद किंवा धैर्याचं प्रतीक आहे की, त्यामागे कथेशी संबंधित एखादा महत्त्वाचा संदर्भ दडलेला आहे, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. या सगळ्यापेक्षा अधिक लक्ष वेधून घेतं ते पोस्टरवरील एका लहान मुलाच्या हस्ताक्षरात लिहिलेलं वाक्य — ‘माझा आवडता प्राणी - माझे बाबा’. या एका वाक्यानं ‘राखणदार’च्या कथेविषयी अनेक शक्यता निर्माण केल्या आहेत. वडील आणि मुलाच्या नात्याभोवती कथा फिरतेय का? पोस्टरवरील रक्तरंजित दृश्यांचा या नात्याशी काय संबंध आहे? सिंहाचा चेहरा आणि मानवी शरीर यांच्यामागे कोणता अर्थ दडला आहे? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं सध्या प्रेक्षकांना मिळालेली नाहीत.
गश्मीर महाजनी व्यक्त केल्या भावना : ‘राखणदार’ या शीर्षकाची मांडणीही पोस्टरच्या संपूर्ण वातावरणाशी सुसंगत आहे. मोठ्या आणि ठसठशीत अक्षरांत असलेलं हे नाव चित्रपटाच्या विषयात सामर्थ्य, संघर्ष आणि संरक्षणाची भावना असल्याचे संकेत देतं. मात्र या सगळ्या दृश्य प्रतिकांचा नेमका अर्थ काय, हे चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. दिग्दर्शनातील पदार्पणाबद्दल गश्मीर महाजनी म्हणाला, 'दिग्दर्शक म्हणून हा माझा पहिलाच चित्रपट असल्यामुळं पहिल्या पोस्टरपासूनच प्रेक्षकांना काहीतरी वेगळं जाणवावं, अशी माझी इच्छा होती. पोस्टर पाहिल्यानंतर त्यांना चित्रपटाची कथा लगेच समजू नये, उलट त्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण व्हावेत, यासाठी प्रत्येक गोष्ट विचारपूर्वक निवडली आहे. पोस्टरमधील प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक शब्द आणि प्रत्येक तपशीलाचा कथेच्या प्रवाहाशी संबंध आहे. या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षकांनी चित्रपटगृहात यावं, हाच या पोस्टरमागचा हेतू आहे. हा चित्रपट मी मनापासून माझ्या बाबांना समर्पित करत आहे.”
अभिनयातून प्रेक्षकांचं मनोरंजन केल्यानंतर आता गश्मीर महाजनी दिग्दर्शक म्हणून कोणता वेगळा सिनेअनुभव देतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. दमदार कलाकार, रहस्यमय पोस्टर आणि त्यामागे दडलेली न उलगडलेली कथा यामुळं ‘राखणदार’नं प्रदर्शनापूर्वीच उत्सुकता निर्माण केली आहे. 2027मध्ये पडद्यावर येणारा हा चित्रपट गश्मीरच्या दिग्दर्शकीय दृष्टिकोनाची नवी ओळख प्रेक्षकांसमोर आणणारा असेल असेही तो म्हणाला.