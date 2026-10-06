नवरात्रीच्या गरब्याच्या उत्साहाला मिळणार ‘मैत्रेया’मधील ‘निघाली राधा सोडूनी गोकुळा’ची साथ!
नवरात्रीमध्ये ‘मैत्रेया’मधील ‘निघाली राधा सोडूनी गोकुळा’ हे गाणं प्रदर्शित करण्यात आलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2026 at 5:45 PM IST
मुंबई : नवरात्रोत्सव म्हटलं की देवीची आराधना, रंगांची उधळण आणि त्यासोबतच गरब्याच्या तालावर रंगणारा जल्लोष डोळ्यांसमोर उभा राहतो. गुजरातच्या मातीत रुजलेला गरबा आज केवळ एका प्रदेशापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. गेल्या काही दशकांत त्याची लोकप्रियता झपाट्यानं वाढली असून देशाच्या कानाकोपऱ्यात, विशेषतः शहरांमध्ये, नवरात्रोत्सवाचा गरबा हा एक मोठा आकर्षणाचा भाग बनला आहे. पारंपरिक पद्धतीपासून ते आधुनिक संगीत आणि नृत्यशैलीपर्यंत गरब्यानं काळानुसार अनेक नवे रंग आत्मसात केले आहेत. याच वाढत्या गरबा-क्रेझच्या पार्श्वभूमीवर ‘मैत्रेया’ या आगामी मराठी चित्रपटातील ‘निघाली राधा सोडूनी गोकुळा’ हे धमाल गरबागीत प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं आहे.
गरबा-क्रेझच्या पार्श्वभूमीवर ‘मैत्रेया’मधील गाणं रिलीज : नवरात्रीच्या उत्सवी वातावरणाला साजेसं असलेलं हे गाणं रंग, ताल आणि नृत्याची आकर्षक मेजवानी घेऊन आलं आहे. समर, आयुषी, स्काय आणि रूची यांची जोशपूर्ण नृत्यअदाकारी या गाण्याचं खास आकर्षण ठरत आहे. रंगीबेरंगी नेपथ्य, उत्साहपूर्ण सादरीकरण आणि ठेका धरायला भाग पाडणारं संगीत यामुळं ‘निघाली राधा सोडूनी गोकुळा’मध्ये नवरात्रीचा जल्लोष अनुभवायला मिळतो. विशेष म्हणजे ‘मैत्रेया’च्या प्रदर्शनाची तारीखही जाहीर करण्यात आली असून हा चित्रपट आता 20 नोव्हेंबरला मोठ्या पडद्यावर दाखल होणार आहे.
चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित : ओंकार मंगेश यांच्या लेखणीतून साकारलेल्या या गाण्याला पंकज पडघण यांनी संगीतबद्ध केलं आहे. आदर्श शिंदे आणि वैशाली सामंत यांच्या दमदार आवाजानं गाण्याला विशेष रंगत मिळाली आहे. पारंपरिक गरब्याच्या लयीचा आधार घेत त्याला आधुनिक संगीताचा साज चढवण्यात आला आहे. त्यामुळं गाण्यात पारंपरिकतेसोबतच तरुणाईला भावेल असा ताजेपणा जाणवतो. कलाकारांच्या उत्स्फूर्त नृत्याला सुजित कुमार यांच्या ऊर्जावान कोरिओग्राफीची जोड मिळाल्यानं गाण्याचा फेस्टिव्ह मूड अधिक खुलून आला आहे. नवरात्रीच्या निमित्तानं गरब्याच्या तालावर थिरकण्याची संधी शोधणाऱ्या तरुणाईसाठी हे गाणं नक्कीच खास ठरणार आहे. दिग्दर्शिका क्रांती रेडकर वानखेडे यांनी सांगितले की, “नवरात्र हा उत्साह, आनंद आणि सकारात्मक ऊर्जेचा सण आहे. त्यामुळं ‘मैत्रेया’मधील या गाण्यातही तोच उत्साह आणि आनंद प्रेक्षकांना जाणवावा, यासाठी आम्ही विशेष प्रयत्न केले. गाण्याचे शब्द, संगीत, कलाकारांचा परफॉर्मन्स आणि सुजित कुमार यांची कोरिओग्राफी यामुळं गाण्याला खूप सुंदर एनर्जी मिळाली आहे. पारंपरिक गरब्याचा बाज जपत त्यात आजच्या पिढीला आवडेल असा अंदाज ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. नवरात्रीच्या काळात हे गाणं प्रेक्षकांना नक्कीच नाचायला भाग पाडेल, अशी मला आशा आहे. आता चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीखही निश्चित झाली असून 20 नोव्हेंबरला ‘मैत्रेया’ प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यामुळं गाण्यानंतर चित्रपटाबद्दलची उत्सुकताही आणखी वाढेल, असा विश्वास आहे.”
नवरात्रीच्या उत्सवाचा आनंद द्विगुणित करणार गीत : संगीतकार पंकज पडघण म्हणतात, “गरब्याचं गाणं तयार करताना त्याची लय, त्यातील उत्साह आणि नृत्याला मिळणारी ऊर्जा या गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. ओंकार मंगेश यांनी लिहिलेल्या सुंदर शब्दांना आदर्श शिंदे आणि वैशाली सामंत यांच्या आवाजाची ताकद मिळाली आणि गाण्याला अपेक्षित ऊर्जा मिळाली. पारंपरिक गरब्याचा आत्मा कायम ठेवत त्याला आधुनिक ध्वनीरचनेची जोड देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कलाकारांचा उत्स्फूर्त परफॉर्मन्स आणि सुजित कुमार यांची कोरिओग्राफी यामुळं गाण्याची रंगत आणखी वाढली आहे.” निर्माते मनोज खळतकर म्हणतात, “नवरात्रीच्या उत्सवाचा आनंद द्विगुणित करणाऱ्या ‘मैत्रेया’मध्ये एक जोशपूर्ण गरबागीत असावं, अशी आमची सुरुवातीपासून इच्छा होती. ‘निघाली राधा सोडूनी गोकुळा’च्या माध्यमातून ती इच्छा पूर्ण झाली आहे. गाण्याचे संगीत, शब्द, नृत्य आणि रंगांची मांडणी यांचा सुंदर मिलाफ पाहायला मिळतो. सर्व कलाकारांचा एकत्रित परफॉर्मन्स गाण्याला वेगळीच ऊर्जा देतो. नवरात्रीच्या उत्साहात हे गाणं प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचत असल्याचा आम्हाला आनंद आहे. तरुणाईसोबतच संपूर्ण कुटुंबाला हे गाणं आवडेल, असा विश्वास वाटतो.”
समर टाईम्स प्रॉडक्शन प्रस्तुत ‘मैत्रेया’ या चित्रपटाचं लेखन आणि दिग्दर्शन क्रांती रेडकर वानखेडे यांनी केलं आहे. मनोज खळतकर निर्माते असून अमन खळतकर सहनिर्माते आहेत. समर, आयुषी, स्काय आणि रूची यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला हा चित्रपट 20 नोव्हेंबरला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
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