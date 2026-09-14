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अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णींच्या घरी बळीराजाला समर्पित गणेशोत्सव! इकोफ्रेंडली बाप्पा बैलगाडीत

अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णींच्या घरी इकोफ्रेंडली बाप्पा बैलगाडीत विराजमान झाला आहे. यावेळी तिनं बळीराजावर भाष्य केलं.

Ganeshotsav
गणेशोत्सव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 14, 2026 at 5:20 PM IST

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पिंपरी चिंचवड : दरवर्षीप्रमाणे यंदाही अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी यांच्या घरी गणरायाचं मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिमय वातावरणात आगमन झालं आहे. मात्र, यंदाचा गणेशोत्सव सोनाली कुलकर्णी यांच्यासाठी काहीसा खास आणि वेगळा आहे. कारण यावर्षी त्यांनी आपला गणेशोत्सव थेट अन्नदात्या बळीराजाला समर्पित केला आहे. शेती, शेतकरी आणि बळीराजाच्या कष्टांना सलाम करणारी अनोखी संकल्पना सोनाली यांच्या घरच्या गणेशोत्सवात पाहायला मिळत आहे.

पर्यावरणपूरक गणपती : यंदा सोनाली कुलकर्णी यांच्या घरी पर्यावरणपूरक गणपती बाप्पाची आकर्षक मूर्ती विराजमान झाली आहे. विशेष म्हणजे या मूर्तीला पारंपरिक बैलगाडीत स्थान देण्यात आलं आहे. बैलगाडी म्हटलं की ग्रामीण महाराष्ट्र, शेती आणि शेतकऱ्याचं जीवन डोळ्यांसमोर उभं राहतं. त्यामुळं बैलगाडीत विराजमान झालेला गणराय हा केवळ सजावटीचा भाग नसून, त्यामागे बळीराजाच्या कष्टांना मानाचा मुजरा करण्याची भावना आहे.

अभिनेत्रीनं बळीराजाप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली : शेतकरी हा आपल्या समाजाचा अन्नदाता आहे. उन्हातान्हात शेतात राबत, निसर्गाच्या लहरींचा सामना करत तो आपल्या कष्टातून अन्नधान्य पिकवतो. स्वतःच्या घामातून संपूर्ण समाजाचं पोट भरणाऱ्या या बळीराजाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा प्रयत्न यंदाच्या गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. गणरायाच्या आगमनासोबतच शेतकऱ्याच्या कष्टांची आठवण करून देणारी ही संकल्पना विशेष लक्षवेधी ठरत आहे.

सोनाली कुलकर्णीच्या घरचा गणपती : यंदाच्या गणेशोत्सवाची आणखी एक खास बाब म्हणजे गणेशमूर्ती सोनाली कुलकर्णी यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी स्वतः तयार केली आहे. त्यांचे भाऊ आणि भावजय यांनी ही सुंदर गणेशमूर्ती स्वतःच्या हातानं साकारली आहे. त्यामुळं या मूर्तीला कलात्मकतेसोबतच कुटुंबीयांच्या मेहनतीची आणि भावनेचीही जोड मिळाली आहे. आपल्या घरच्या गणरायासाठी स्वतः मूर्ती तयार करण्याची ही कल्पना आणि त्याला बळीराजाच्या संकल्पनेची जोड देणं, हे यंदाच्या उत्सवाचं वेगळेपण ठरलं आहे.

Ganeshotsav
गणेशोत्सव (ETV Bharat)

संघर्ष आजही कायम : आजच्या आधुनिक युगात शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल झाले आहेत. आधुनिक यंत्रसामग्री आणि तंत्रज्ञानामुळं शेतीची पद्धत बदलत असली, तरी शेतकऱ्याचं मातीतलं नातं आणि त्याचा संघर्ष आजही कायम आहे. बैलजोडी आणि बैलगाडी ही ग्रामीण जीवनाची ओळख राहिली आहे. याच पारंपरिक बैलगाडीत गणरायाला विराजमान करून सोनाली कुलकर्णी यांच्या कुटुंबानं ग्रामीण संस्कृतीच्या आठवणींनाही उजाळा दिला आहे.

यासोबतच पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तीच्या माध्यमातून पर्यावरण संवर्धनाचा संदेशही देण्यात आला आहे. गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करताना निसर्गाचं भान राखणं गरजेचं आहे. त्यामुळं श्रद्धा, परंपरा आणि पर्यावरण यांचा सुंदर समतोल साधण्याचा प्रयत्न या गणेशोत्सवातून करण्यात आला आहे.

गणरायाची भक्ती करताना आपल्या अन्नदात्याला विसरू नये, त्याच्या कष्टांचा सन्मान व्हावा आणि नव्या पिढीलाही शेती आणि शेतकऱ्यांशी जोडता यावं, असा सुंदर संदेश या संकल्पनेतून मिळतो. त्यामुळं सोनाली कुलकर्णी यांच्या घरचा गणेशोत्सव हा केवळ गणरायाच्या आगमनाचा उत्सव न राहता, बळीराजाच्या कष्टांना सलाम करणारा उत्सव ठरला आहे.

अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णींच्या घरी गणेशोत्सव (ETV Bharat)

बळीराजाला गणेशोत्सव समर्पित : बैलगाडीत विराजमान झालेला गणराय, पर्यावरणपूरक मूर्ती आणि शेती-शेतकऱ्याला केंद्रस्थानी ठेवलेली ही संकल्पना सध्या विशेष चर्चेत आहे. आपल्या मातीतल्या संस्कृतीची आणि अन्नदात्याच्या कष्टांची जाणीव करून देणारा सोनाली कुलकर्णी यांच्या घरचा हा अनोखा गणेशोत्सव अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. याच खास गणेशोत्सवाबद्दल आणि बळीराजाला गणेशोत्सव समर्पित करण्यामागच्या संकल्पनेबद्दल अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी यांच्याशी संवाद साधला आहे. यावेळी अभिनेत्री तिच्या घराच्या गणपतीबद्दलच्या संकल्पना बळीराजाला समर्पित असल्याचं सांगितलं.

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