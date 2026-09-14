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अभिनेता सुबोध भावे यांच्या घरी लाडक्या गणरायाचे आगमन, डीजे संदर्भात मांडली रोखठोक भूमिका...

अभिनेता सुबोध भावे यांच्या घरी लाडक्या गणरायाचे आगमन झालं आहे. यावेळी त्यांनी डीजे संदर्भात आपली रोखठोक भूमिका मांडली आहे.

actor Subodh Bhave
अभिनेता सुबोध भावे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 14, 2026 at 5:49 PM IST

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पुणे : गणपती बाप्पा मोरया,मंगल मूर्ती मोरयाच जयघोष...ढोल ताशांचा गजर आणि अतिशय उत्साहपूर्ण वातावरणात आज सर्वत्र लाडक्या गणरायाचे पारंपरिक पद्धतीनं आगमन झाले असून पुण्यात मानाचे तसेच विविध गणेशोत्सव मंडळाकडून देखील पारंपरिक पद्धतीने आगमन मिरवणूक काढून प्राणप्रतिष्ठापना करण्यात आली आहे. अश्यातच पुण्यात अभिनेता सुबोध भावे यांच्या घरी देखील लाडक्या गणरायाचे आगमन झाले असून यंदा त्यांच्या घरी सोशल मीडियावर देखावा करण्यात आला आहे.

सुबोध भावे यांच्या घरी गणेशाचे आगमन : अभिनेता सुबोध भावे यांच्या पुण्यातील घरी आज बाप्पाची प्राणप्रतिष्ठापना करण्यात आली असून त्यांच्या घरी बाप्पाची मूर्ती, ही त्यांच्या पुतण्यानं स्वतःहा शाळूच्या मातीपासून बनविली असून पहिल्यांदा घरात मूर्ती विकत आणण्यात आलेली नाही. तसेच देखाव्याची कल्पना देखील मुलांची असून सोशल मीडियाचा सध्या आपण शस्त्र म्हणून जे आज वापर करत आहोत त्या ऐवजी पुस्तकांकडे पुन्हा आपल्याला जाण्याची वेळ आली आहे आणि माणूस म्हणून पुन्हा एकमेकांना समजून घेऊया अस या देखाव्यांच्या माध्यमातून सांगण्यात आलं आहे अशी माहिती यावेळी अभिनेता सुबोध भावे यांनी दिली.

actor Subodh Bhave
अभिनेता सुबोध भावे (ETV Bharat)
Ganeshotsav
गणेशोत्सव (ETV Bharat)

सुबोध भावे यांनी व्यक्त केल्या भावना : लहानपणाच्या आठवणींच्या बाबत अभिनेता सुबोध भावे म्हणाले की, आमच्या लहानपणी पुण्यातील गणेशोत्सवात एक वेगळाच गोडवा आणि आपलेपणा होता. आम्ही रात्रभर फिरून सामाजिक, पौराणिक आणि ऐतिहासिक देखावे पाहायचो. मंडळांमध्ये जिवंत देखावे, व्याख्याने, मेळावे, भजने आणि विचारांचे आदानप्रदान व्हायचे. लोकमान्य टिळकांनी समाजप्रबोधनासाठी आणि लोकांना एकत्र आणण्यासाठी हा उत्सव सुरू केला होता. आज जर मंडळांनी देखाव्यांसाठी आणि विधायक कामांसाठी नागरिकांना साद घातली, तर पुणेकर आजही रात्रभर राबून मदत करतील. उत्सवाच्या या ऊर्जेला योग्य दिशा देण्याची गरज आहे असं यावेळी त्यांनी सांगितल.

Ganeshotsav
गणेशोत्सव (ETV Bharat)
सुबोध भावे (ETV Bharat)

मंडळांनी आपली जबाबदारी ओळखली पाहिजे : पुणे शहरात गेल्या काही दिवसांपासून गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर डिजे संदर्भात वाद पाहायला मिळत आहे, याबाबत अभिनेता सुबोध भावे यांना विचारलं असता ते म्हणाले की डीजे आणि लेझरवर केवळ गणेशोत्सवातच नाही, तर सर्वच सण-उत्सवांमध्ये पूर्ण बंदी असायला हवी. डीजेचा कानठळ्या बसवणारा आवाज लोकांचे कान बधिर करतो आणि हृदय बंद पाडेल इतका घातक असतो. मंडळे वर्षभर सामाजिक काम करतात हे ठीक आहे, पण त्या नावाखाली उत्सवाच्या 10 दिवसांत नागरिकांना प्रचंड आवाजाचा त्रास देणार असाल, तर मग त्या वर्षभराच्या कामाचे महत्त्व काय उरले? माणसापेक्षा डीजे मोठा झाला आहे का? लोक महत्त्वाचे की डीजे महत्त्वाचे आहे तसेच तलवार त्याच्याच हातात शोभते ज्याच्याकडे संयम असतो. मंडळांनी आपली जबाबदारी ओळखली पाहिजे अस यावेळी त्यांनी सांगितल.

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